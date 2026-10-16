S přípravnými pracemi na změnu dopravního režimu město začalo již koncem září, mimo jiné v okolí průmyslové školy, na sídlišti Libušín či v oblasti Přednádraží. Dodavatel, jímž je společnost Kaska, tam osazuje patky pro budoucí značky, a dochází také k vyznačování míst pro odstavení aut.
„Ve většině zmíněných lokalit zavedeme nejvyšší povolenou rychlost 30 kilometrů v hodině, samozřejmě mimo hlavní tahy. Nikdo se tedy nemusí bát, že se bude přes náměstí jezdit třicítkou,“ ujistil žďárský místostarosta Rostislav Dvořák (KDU-ČSL).
Dojíždí sem řada lidí z okolních obcí, do školy či za prací, a auto jim tady stojí třeba deset hodin. Je to trošku na úkor místních lidí, kteří pak nemají kde zaparkovat.
Martin Mrkosstarosta Žďáru nad Sázavou
Přibude rovněž několik jednosměrek, například v ulicích Haškova a Chelčičkého, a řidiči budou rovněž moci nově odstavit vůz jen na vyznačených místech. Na řadě takových ploch auta doposud stejně parkovala, jednalo se však o stání v rozporu se zákonem, za něž mohli motoristé dostat pokutu.
„Řešili jsme to individuálně, protože řidiči na některých sídlištích bohužel nemají moc možností, kde jinde zaparkovat,“ popsal již dříve Martin Kunc, vedoucí žďárské městské policie s tím, že potíže tohoto typu řešili strážníci třeba v okolí nádraží. Nyní však budou místa, kde může vozidlo stát, jasně daná.
Studenti už auta u polikliniky nenechají
„Když zavádíte jednosměrku nebo třicítku, nemusíte pak už tolik řešit nároky na rozhledové poměry v křižovatkách. To vám umožní vytvořit nová parkovací místa, nebo právě legalizovat ta, na nichž řidiči parkovali protizákonně,“ objasnil Mrkos s tím, že město takto získá 139 oficiálních odstavných míst.
V některých částech Žďáru se šoféři dočkají i novinek - například na velmi vytíženém parkovišti u polikliniky. „Tam vyhradíme část míst pro krátkodobé parkování do tří hodin. Bude to fungovat obdobně jako třeba v nemocnici,“ přiblížil Dvořák.
Zamezit by to mělo například situaci, kdy tam po většinu dne mají svá auta studenti přilehlých středních škol a blokují tak místa pacientům. „Když si lokalitu projdete třeba o letních prázdninách, zjistíte, že tady zas takový problém zaparkovat není,“ zmínil Mrkos.
V oblasti kolem Veselské ulice zavede radnice nově přednost zprava a doplněny tam budou i parkovací pásy. Slepé komunikace západně od Nádražní ulice se zase promění v obytné zóny.
Uvolňování „uvězněných“ aut strážníky zdržuje
„Upravíme také organizaci stání na centrálním parkovišti u tržnice,“ připomněl další změnu v dopravě Dvořák. Právě toto rozlehlé území v centru města bývá, obzvláště ve všední dny odpoledne, obsazené na maximum. A občas dokonce doslova nad limit. Vzhledem k tomu, že nejsou přesně vyznačená místa na celé ploše, motoristé odstavují vozidla podle vlastního „systému“. Nezřídka tak některým dalším šoférům zablokují výjezd.
„Asistence u takových případů pro nás nejsou žádnou výjimkou. Řešili jsme například situaci, kdy řidička, při snaze vyjet z takto ‚obskládaného‘ parkovacího místa, poškodila hned dvě další vozidla,“ vzpomněl Kunc.
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Cílem Žďáru je dostatek stání pro auta. Kolik to bude stát, však místní nevědí
Dodal, že pokud se na městskou policii obrátí nějaký „uvězněný“ šofér, stojí to strážníky poměrně dost času a úsilí, aby zjistili a následně sehnali majitele aut bránících výjezdu. „Rozhodně tedy velmi vítáme, když jsou parkovací místa přesně vyznačená, aby bylo všem jasné, kde lze auto odstavit,“ zdůraznil Kunc.
„Malování“ parkovacích míst, stejně jako instalace značek k novým jednosměrkám a třicítkám by dle a vedení města měly být hotové nejpozději do 21. prosince letošního roku. „Prosíme obyvatele, aby nyní pozorně sledovali dočasné dopravní značení a zákazy parkování, neboť zhotovitel bude potřebovat jednotlivá místa postupně uvolňovat,“ zmínil místostarosta Dvořák. Firmě Kaska, která úpravy pro město realizuje, zaplatí Žďárští za zakázku bezmála 2,3 milionu korun.
Zřízení placených zón se (prozatím) neplánuje
Zpoplatněné parkování a zavádění placených zón radnice v dohledné době v plánu nemá, byť se o něm v minulosti opakovaně hovořilo. Radnice k němu dokonce uspořádala dvě veřejná projednání. Původně měl systém vejít v platnost už v roce 2025, nakonec byl ale termín odsunut na neurčito. Argumentem tehdy bylo, že by šlo o příliš razantní změnu a je třeba řidiče na novinku připravovat pozvolněji.
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I ve Žďáře má skončit parkovací socialismus, město zavede placené zóny
„Zůstává to stále předmětem politické debaty. Za posledních deset let přibylo ve Žďáře více než 2 600 aut. Město není nafukovací, takže to budeme muset do budoucna stejně řešit,“ konstatoval Mrkos s tím, že změna systému může vygenerovat deset až patnáct procent parkovacích míst, jež se vlivem opatření uvolní.
„Dojíždí sem řada lidí z okolních obcí, do školy či za prací, a auto jim tady stojí třeba deset hodin. Je to trošku na úkor místních lidí, kteří pak nemají kde zaparkovat,“ podotkl starosta. Nynější úprava dopravního režimu může dle jeho slov fungovat i samostatně, je však zároveň i určitým předkrokem pro budoucí rozsáhlejší a systémovou regulaci parkování.