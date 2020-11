Žďár zdraží parkování v centru na dvojnásobek, chce řidiče vyhnat jinam

„Město přistupuje k navýšení poplatku na stávajících placených parkovacích místech nejen proto, že se jedenáct let nezvedal, ale také proto, aby se zmírnilo parkování v těchto místech,“ vysvětluje místostarostka Ludmila Řezníčková.



Aktuálně je parkovné stanoveno za stání na horním konci náměstí Republiky, ve Veselské ulici a pod divadlem, tedy v Hutařově a Tyršově ulici. Parkovné se platí v pracovní dny od 7 do 17 hodin, v sobotu pak od 7 do 12 hodin.

„Město zvyšuje poplatek za hodinu z 10 korun na 20, rezidenční karta bude stát 500 korun za rok,“ informuje Řezníčková. Platba pomocí SMS bude za 25 korun. „Na tento typ platby doplácíme, společnost si bere 30 procent z každé SMS,“ zdůvodňuje místostarostka, proč je platba mobilním telefonem dražší.

Dosud město vybírá kolem půl milionu korun ročně, radní tedy očekávají, že do městské kasy přiteče přes parkovací automaty více peněz.

Parkoviště zdarma zůstávají, alespoň prozatím

V centru města zatím zůstává dostatek míst, kde lze odstavit auto zdarma, například podél průtahu městem (na dvě hodiny), u hotelu Fit či na centrálním parkovišti (za nábytkem) nebo třeba u městského úřadu.

Další změny se dají čekat po dokončení generelu dopravy, který si město objednalo a aktuálně se zpracovává. „Pak vyhodnotíme, kde by mělo být z důvodu hromadění aut zpoplatněno parkování. Pokud generel nabídne další zóny, tak k tomu město přistoupí,“ nastiňuje další vývoj místostarostka.

Že by motoristé po zdražení hledali jiná místa, aby se placení vyhnuli, toho se vedení města neobává. „O ta místa je velký zájem a 20 korun je cena obvyklá, není to žádná vysoká částka,“ míní Ludmila Řezníčková s tím, že za komfort parkovat v centru by si měli lidé zaplatit.

Ke zdražení v poslední době přistoupila i Chotěboř, kde parkovné „skočilo“ ze dvou korun na 10.