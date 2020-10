Parkování v Chotěboři pětinásobně zdražilo. Na 10 korun, mírní kritiku úřad

„S vylepšením náměstí přišlo i vylepšení parkovného. Pětinásobný růst, tomu tedy říkám zlepšování životní úrovně,“ okomentovala rozhodnutí vedení města na Facebooku například Dana Krejčová.



Stěžuje si, že o zvýšení poplatku město nikterak neinformovalo. Ona sama se o tom dozvěděla až při placení.

„Normálně tam hodím dvě kačky, stáváme tam obvykle tak čtvrt hodiny, jen vlítnout do krámu a pryč. A ono nic, tak jsem to začala studovat,“ popisuje svou zkušenost.

Obává se přitom, že na novinku doplatí obchodníci a provozovatelé krámků a služeb v centru devítitisícového města.

„Pokud chtějí zlikvidovat krámky kolem náměstí, tak to asi zabere. Příště si to poněkud rozmyslím, jestli mi to za to stojí,“ tvrdí Krejčová.

Se svým názorem není sama. Podobně v diskusích hovoří i další lidé. „Asi už tolik nenesou radary, z daní bude při celkovém útlumu taky méně. Lidi si zvyknou. V Chotěboři ale to chvilkové zastavení na náměstí tu cenu prostě nemá,“ zmínil třeba Hynek Boháč.



Stesky nejsou na místě, jsme vstřícní, říká starosta

Že by ale měli kvůli zdražení parkovného krachovat podnikatelé v centru města, se chotěbořský starosta Tomáš Škaryd vůbec neobává.

„Takové stesky nejsou namístě, jsou to jen alibistické řeči. Počet lidí, kteří přijíždějí na náměstí, to nijak neomezuje,“ je přesvědčen.

„Zdražení na pětinásobek může znít hrozivě, ale ve skutečnosti jsme k občanům stále velmi vstřícní. Neplatí se u nás víc než v okolních městech. Naopak, stále je to mnohem méně než třeba v Havlíčkově Brodě nebo Jihlavě,“ dodal starosta.

Hodinové parkovné na náměstí T. G. Masaryka se zvedlo z původních dvou korun na nynějších deset. Minimální je pětikoruna na půl hodiny. Ve srovnatelně velkém Hlinsku je sazba úplně stejná. A například na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě se platí deset korun za první půlhodinu, ale už dvacet za každou další. Takže zde stojí hodina třikrát více než v Chotěboři.

„Placené parkování bylo za absolutně směšnou cenu. Teď mi to přijde jako cena adekvátní a pořád přístupná,“ nezdá se nová chotěbořská sazba nikterak vysoká třeba Báře Mikolašíkové.

Za růst ceny nemůže rekonstrukce, ale aplikace a SMS

Mnozí obyvatelé dávají zdražení parkovného do souvislosti s rekonstrukcí náměstí. Ta proběhla v uplynulých dvou letech. Podle starosty se ale parkovacích míst nikterak nedotkla, upraveno bylo hlavně středové prostranství, kašna a autobusové zastávky.

„Za zdražením stojí jediná věc, a to je zvýšení komfortu řidičům při placení. Nemusí už po kapsách nosit drobné, nově zaplatí i pomocí SMS či mobilní aplikace. Ale právě kvůli těmto elektronickým platbám se musela cena navýšit,“ vysvětluje Škaryd.

Aby tuto formu placení vůbec operátor připustil, musela být minimální cena za jednu SMS či zadání v aplikaci stanovena na 13 korun. Každá další hodina je za 10 korun. A právě kvůli tomu, aby rozdíl v placení mincemi a telefonem nebyl tak velký, zvýšila radnice cenu i při použití mincí. Těmi je možné zaplatit i půlhodinu, přijde na pět korun.



„Když někdo na náměstí nakoupí za tisícovku, už je pro něj marginální, jestli dá za parkování dvě koruny nebo deset. Ten rozdíl není zas tak velký. Původní ceny jsme měli nastavené opravdu hodně nízko,“ říká starosta Škaryd.

Nových pět míst ještě přibude na rohu před bankou

Tak levné stání na náměstí T. G. Masaryka podle něj bývalo hlavně kvůli tomu, aby zdejší stání byla využívaná. Tedy aby lidé neměli důvod nechávat auta stát v okolních úzkých uličkách. Ty by některá nevhodně odstavená auta mohla i zablokovat.

Na hlavním chotěbořském náměstí i po rekonstrukci zůstal stejný počet parkovacích míst. Je jich přibližně 40. Do budoucna radnice počítá se vznikem zhruba pěti nových míst.

„Měla by vzniknout na rohu před Komerční bankou vytvořením šikmých stání,“ nastínil Škaryd.