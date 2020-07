Ze sídlišť na Vysočině zmizí auta pacientů, nemocnice plánují parkovací domy

Do dvou až tří let by měly být u jihlavské a třebíčské nemocnice parkovací domy. Nabídnou v součtu stovky nových stání pro auta pacientů a návštěv. Podobné řešení Kraj Vysočina do budoucna zvažuje i v Havlíčkově Brodě. Kraj nechce, aby auta pacientů zabírala místa v okolních ulicích.