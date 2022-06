Lipnice platí daň za příliv turistů, musí zřídit více parkovacích ploch

Jen na majestátní lipnický hrad během dvou měsíců letních prázdnin v loňském roce zavítalo hodně přes 20 tisíc návštěvníků. Mimo jiné je tam lákal unikátní artefakt, takzvaná Lipnická bible, která byla na léto zapůjčena z USA a vystavena.

Ale Lipnice, to už není jen hrad. Mnoho dalších turistů láká vycházka po lomech v okolí s vytesanými reliéfy. Bretschneiderovo ucho, Zlatý voči i Ústava pravdy umělce Radomíra Dvořáka jsou častým cílem výletníků. Za pěkného počasí mezi lomy proudí procesí lidí.

Když se k tomu přidá Haškův domek pod hradem i třeba návštěva oblíbeného hostince U České koruny a sem tam i nějaká ta akce v amfiteátru nebo na hradě, stává se z Lipnice čím dál oblíbenější destinace.

A na to až donedávna město nebylo po stránce dopravy připraveno. „Mobilita obyvatel je obecně navázaná na automobilismus. Nevím o zásadnějším turistickém cíli, kde by to, když je pěkně, bylo bez problémů. Lidé tu odstavují auta, kde je to jen trochu možné,“ krčí rameny kastelán a zároveň místostarosta Lipnice Marek Hanzlík.

Radnice proto připravila určité změny. „Oproti minulým letům mají řidiči více možností,“ říká lipnický starosta Zdeněk Rafaj.

Na parkoviště skrz letní amfiteátr

Nově se dá v Lipnici zaparkovat na ploše u sokolovny. Ta stojí hned pod hradem vedle amfiteátru, přes nějž musí řidiči projet. „Jezdí se kolem pódia dozadu na asfaltovou plochu,“ ukazuje Hanzlík.

Plochu nechalo město upravit a vyznačit parkovací místa. Je jich přibližně padesát. Odstavení vozidla tu přijde na padesát korun na celý den. Parkovné vybírá služba.

Tato odstavná plocha bývá otevřená i během akcí v amfiteátru. V té době se ale kolem pódia projet nedá. „Otevřeme vjezd z druhé strany. Zrovna teď jsme kvůli tomu měnili značky,“ informoval v pátek starosta Rafaj. V sobotu se v lipnickém amfiteátru konaly oslavy výročí založení města.

Parkoviště u sokolovny je určené i pro autobusy. Ty se na místo o něco hůř dostávají, pro řidiče to znamená s vozem poměrně dost manévrovat. „Je to pro ně krkolomnější,“ připustil Zdeněk Rafaj.

V neděli dopoledne však plocha zela prázdnotou. Ačkoliv bylo krásné počasí, před jedenáctou hodinou tu nestálo ani jediné auto. Natožpak autobus.

Jedním z důvodů může být to, že i když je parkoviště značené, řidiče jedoucí od Okrouhlice může trochu mást. Projedou centrem a mají pocit, jako když z města odjíždí pryč. Přitom jen objedou hrad z druhé strany. Paradoxně to odsud přímo k hradu není o nic dál než z náměstí.

„Neznáme to tu, raději jsme se vrátili na náměstí, kde naštěstí místo ještě bylo. Přišlo mi, že už od hradu jedeme moc daleko,“ přiznal řidič Libor, který v neděli dopoledne do Lipnice dorazil s rodinou na výlet z Chotěboře.

„Řidiči nacpou auta všude“

Na náměstí je taktéž zhruba padesát míst. I zde se za parkování platí padesátikoruna. Není tu ale žádná služba, řidiči by si měli pro lístek dojít k automatu.

A tím výčet placených a organizovaných parkovišť v Lipnici končí. Na ostatních plochách se parkuje „nadivoko“. Ale také zdarma. A to je právě to, co řidiče láká. „Řidiči nacpou auta všude a právě to dělá největší problémy,“ říká starosta.

Jen do deseti aut se vejde na parkovišťátko přímo pod hradem. Po rekonstrukci příjezdové cesty bylo ještě zmenšeno, víc prostoru dostal trávník. Tudíž je prakticky neustále plné. Cesta k němu kolem Haškova domku bývá v sezoně plná lidí.

Odstavovat vozidla se řidiči v posledních letech naučili v celé ulici podél amfiteátru až po poslaneckou ubytovnu na konci Lipnice. Ta už však o víkendu byla osazena značkou zakazující stání.

Plná bývá i nezpevněná plocha u čerpací stanice na příjezdu od Okrouhlice. „Může se zdát, že je pro turisty, ale více ji vyžívají obyvatelé zdejší čtvrti Mizerov. V ní jsou stísněné uličky a parkovat se nedá. Proto obyvatelé nechávají auta u pumpy,“ přibližuje Hanzlík.

Budovat velké záchytné parkoviště Lipnice nechce. Nemá na to pozemky a nechce investovat do sezonní záležitosti. „Budovat velké zpevněné plochy, když se párkrát do roka lidé zblázní a přijedou ve větším počtu, nepovažujeme za správné. Osmdesát procent roku by zůstávaly prázdné,“ podotkl kastelán a místostarosta v jedné osobě.