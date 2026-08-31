„Město jako dotčený orgán stavebního řízení opakovaně vyjádřilo nesouhlas jednak co se týče načasování, ale také co se týče dopravního řešení. Pro dopravu ve městě je velmi zatěžující souběh dvou dopravních staveb ŘSD na silnici I/38 doprovázený jednou kompletní a jednou částečnou uzavírkou,“ píše se v obsáhlém vyjádření, jež radnice zveřejnila koncem minulého týdne na svých webových stránkách.
Na konci srpna začala druhá etapa oprav. Frézuje se úsek od Radostína přes Rozňák až zhruba 800 metrů od hranic Brodu. Práce postupují po polovinách vozovky, jezdí se kyvadlově, provoz řídí semafory. Když se ve špičkách vytvoří kolony, dosahují až do křižovatky s obchvatem města. Policie na ní proto nechala vypnout semafory. I to je pro mnohé řidiče matoucí.
Havlíčkův Brod je pro nás na Vysočině jedním z největších dopravních uzlů. Potkává se tu více silnic I. třídy. Logicky to vytváří situace, že se v tomto uzlovém bodě občas můžou opravy potkat.
Aleš Kratinaředitel jihlavské správy ŘSD
„Prosíme řidiče o trpělivost. Podle našich předpokladů čekáme komplikace nejen na Pražské, ale i na severovýchodním obchvatu a patrně také na křižovatce obchvatu s Chotěbořskou ulicí,“ vyjádřila obavy vedení města Jana Vránová z oddělení sekretariátu a komunikace.
Druhá etapa rekonstrukce silnice 38 by měla trvat do 21. září. Hned další den naváže etapa třetí, která Brod postihne ještě víc. To se stavební stroje přesunou na zbývající úsek od křižovatky s obchvatem.
Na hřbitov před dušičkami jedině pěšky
Tato etapa má trvat do 19. října. Auta se během té doby nedostanou k čerpací stanici, prodejnám zahradnických a instalatérských potřeb ani ke hřbitovu.
„Také tento aspekt omezení bude pro občany limitující, byť jsme na něj ve správním řízení upozorňovali. Pohřebnictví je pro občany důležitá infrastruktura, a to zejména v období před Svátkem zesnulých, kdy je na hřbitově zvýšený pohyb obyvatel,“ zdůraznila Vránová.
Vedení města občany proto žádá, aby své cesty na hřbitov naplánovali s předstihem. Během rekonstrukce silnice se tam dostanou jen pěšky.
To všechno se bude dít za situace, kdy je na hlavním průtahu Masarykovou ulicí uzavřen kvůli demolici a stavbě nového most přes Sázavu. Objížďka vede buď centrem města, nebo právě po obchvatu.
„Havlíčkův Brod je pro nás na Vysočině jedním z největších dopravních uzlů. Potkává se tu více silnic první třídy. Logicky to vytváří situace, že se v tomto uzlovém bodě můžou opravy občas potkat,“ vysvětluje souběh omezení ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina.
Predikce stavu silnice vyzněla dramaticky
Mnoho řidičů namítá, že silnice 38 ještě nebyla v tak špatném stavu, aby se zrovna teď musela opravovat. Takové názory ale Kratina striktně odmítá. „Je to jedna z nejdůležitějších tranzitních tras z jižní Moravy ke Kolínu a je využívaná těžkou nákladní dopravou. Od toho se odvíjí časté poškozování. Jen diagnostika určí, zda je úsek potřeba opravit. Stav od Brodu na Golčův Jeníkov z tohoto pohledu vyzníval v predikci na příští rok dramaticky,“ vzkázal.
Jak Kratina zdůraznil, ŘSD nemá jinou možnost, než veškeré naplánované činnosti dokončit dle plánu. „Oprava je dlouho zasmluvněná, přerušit ji a posunout nepřipadá v úvahu,“ tvrdí.
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ŘSD se alespoň snažilo městu vyjít vstříc ohledně provozu hřbitova a etapy přehodit. „Jde o částečné omezení, nikoliv dlouhodobou uzavírku,“ upozornil Aleš Kratina.
Odkládat opravy do dalšího roku nebylo možné i s ohledem na další připravované akce. Havlíčkův Brod totiž čeká rekonstrukce i celé Masarykovy ulice. Tu si vymínil stát ze stejného důvodu jako přestavbu mostu. Jedná se o návozovou trasu pro přepravu materiálu na stavbu Jaderné elektrárny Dukovany. „Oprava se musí uskutečnit před rokem 2029,“ oznámil zatím bez bližšího termínu šéf vysočinského ŘSD.
Volby se blíží a radnice je pod palbou kritiky
Vedení brodské radnice se kvůli dopravním omezením a uzavírkám dostalo pod palbu kritiky hlavně v posledních dnech, když do voleb zbývají už jen týdny. Obrovskou rozbuškou se stalo uzavření Havlíčkova náměstí kvůli kulturní a společenské akci soukromé firmy v pátek 21. srpna. Dopravu v Brodě to totálně paralyzovalo, řidiči v kolonách prostáli i několik hodin. Radnice na to dopředu ani neupozornila.
„Obyvatelům města, řidičům, cestujícím i návštěvníkům se za vzniklou situaci omlouváme. Uvědomujeme si, jak výrazně zasáhla do jejich pracovního i osobního programu. Pořadatel požádal o uzavření diagonální komunikace nejen v sobotu, ale také v pátek. Při zpracování žádosti jsme bohužel přehlédli, že se požadavek týká i pátečního dne, a uzavírka tak byla povolena na oba dny,“ vydalo vedení města zpětně prohlášení s omluvou.
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Nový most přes Sázavu bude průjezdný až v létě příštího roku. Město do té doby nechce být bez velkých kulturních akcí na Havlíčkově náměstí. Pro příště ale jeho uzavírky, k nimž dochází kvůli bezpečnosti při větší koncentraci lidí, povolí pouze v sobotu či ve svátek.
Do konce roku se tak stane ještě třikrát. Náměstí bude znovu pro dopravu uzavřeno při slavnostech k výročí 770 let od první písemné zmínky o Brodě 19. září. Podruhé na státní svátek v úterý 17. listopadu, kdy se koná tradiční Trh řemesel. Třetí uzavírka bude jen chvilková na dobu několika hodin při rozsvěcení vánočního stromu. To se odehraje v podvečer v neděli 26. listopadu.