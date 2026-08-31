Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Brod čeká další dopravní omezení. Nervózní radnice si stěžuje na ŘSD

Autor:
  12:03
Na Havlíčkův Brod se valí další dopravní problémy. Souvisejí s opravou hlavního tahu na Kolín, silnice I/38. Nový povrch se jí rozhodlo dát Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Práce a omezení se nyní dostávají na samotný okraj města. Radnice se zlobí, zdejší řidiči už totiž trpí při absenci mostu přes Sázavu.

„Město jako dotčený orgán stavebního řízení opakovaně vyjádřilo nesouhlas jednak co se týče načasování, ale také co se týče dopravního řešení. Pro dopravu ve městě je velmi zatěžující souběh dvou dopravních staveb ŘSD na silnici I/38 doprovázený jednou kompletní a jednou částečnou uzavírkou,“ píše se v obsáhlém vyjádření, jež radnice zveřejnila koncem minulého týdne na svých webových stránkách.

Na konci srpna začala druhá etapa oprav. Frézuje se úsek od Radostína přes Rozňák až zhruba 800 metrů od hranic Brodu. Práce postupují po polovinách vozovky, jezdí se kyvadlově, provoz řídí semafory. Když se ve špičkách vytvoří kolony, dosahují až do křižovatky s obchvatem města. Policie na ní proto nechala vypnout semafory. I to je pro mnohé řidiče matoucí.

Havlíčkův Brod je pro nás na Vysočině jedním z největších dopravních uzlů. Potkává se tu více silnic I. třídy. Logicky to vytváří situace, že se v tomto uzlovém bodě občas můžou opravy potkat.

Aleš Kratinaředitel jihlavské správy ŘSD

„Prosíme řidiče o trpělivost. Podle našich předpokladů čekáme komplikace nejen na Pražské, ale i na severovýchodním obchvatu a patrně také na křižovatce obchvatu s Chotěbořskou ulicí,“ vyjádřila obavy vedení města Jana Vránová z oddělení sekretariátu a komunikace.

Druhá etapa rekonstrukce silnice 38 by měla trvat do 21. září. Hned další den naváže etapa třetí, která Brod postihne ještě víc. To se stavební stroje přesunou na zbývající úsek od křižovatky s obchvatem.

Na hřbitov před dušičkami jedině pěšky

Tato etapa má trvat do 19. října. Auta se během té doby nedostanou k čerpací stanici, prodejnám zahradnických a instalatérských potřeb ani ke hřbitovu.

„Také tento aspekt omezení bude pro občany limitující, byť jsme na něj ve správním řízení upozorňovali. Pohřebnictví je pro občany důležitá infrastruktura, a to zejména v období před Svátkem zesnulých, kdy je na hřbitově zvýšený pohyb obyvatel,“ zdůraznila Vránová.

Vedení města občany proto žádá, aby své cesty na hřbitov naplánovali s předstihem. Během rekonstrukce silnice se tam dostanou jen pěšky.

Od konce srpna do druhé poloviny září se opravuje úsek silnice I/38 asi 800 metrů daleko od hranic města. Poté se práce přesunou na samotný okraj Brodu. Už nyní ale kolony před semafory dokážou zablokovat křižovatku s obchvatem. V další etapě se situace jen zhorší.
Od konce srpna do druhé poloviny září se opravuje úsek silnice I/38 asi 800 metrů daleko od hranic města. Poté se práce přesunou na samotný okraj Brodu. Už nyní ale kolony před semafory dokážou zablokovat křižovatku s obchvatem. V další etapě se situace jen zhorší.
Od konce srpna do druhé poloviny září se opravuje úsek silnice I/38 asi 800 metrů daleko od hranic města. Poté se práce přesunou na samotný okraj Brodu. Už nyní ale kolony před semafory dokážou zablokovat křižovatku s obchvatem. V další etapě se situace jen zhorší.
Od konce srpna do druhé poloviny září se opravuje úsek silnice I/38 asi 800 metrů daleko od hranic města. Poté se práce přesunou na samotný okraj Brodu. Už nyní ale kolony před semafory dokážou zablokovat křižovatku s obchvatem. V další etapě se situace jen zhorší.
6 fotografií

To všechno se bude dít za situace, kdy je na hlavním průtahu Masarykovou ulicí uzavřen kvůli demolici a stavbě nového most přes Sázavu. Objížďka vede buď centrem města, nebo právě po obchvatu.

„Havlíčkův Brod je pro nás na Vysočině jedním z největších dopravních uzlů. Potkává se tu více silnic první třídy. Logicky to vytváří situace, že se v tomto uzlovém bodě můžou opravy občas potkat,“ vysvětluje souběh omezení ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina.

Predikce stavu silnice vyzněla dramaticky

Mnoho řidičů namítá, že silnice 38 ještě nebyla v tak špatném stavu, aby se zrovna teď musela opravovat. Takové názory ale Kratina striktně odmítá. „Je to jedna z nejdůležitějších tranzitních tras z jižní Moravy ke Kolínu a je využívaná těžkou nákladní dopravou. Od toho se odvíjí časté poškozování. Jen diagnostika určí, zda je úsek potřeba opravit. Stav od Brodu na Golčův Jeníkov z tohoto pohledu vyzníval v predikci na příští rok dramaticky,“ vzkázal.

Jak Kratina zdůraznil, ŘSD nemá jinou možnost, než veškeré naplánované činnosti dokončit dle plánu. „Oprava je dlouho zasmluvněná, přerušit ji a posunout nepřipadá v úvahu,“ tvrdí.

V Brodu začali vrtat piloty pro nový most. Padnou na ně tisíce tun betonu

ŘSD se alespoň snažilo městu vyjít vstříc ohledně provozu hřbitova a etapy přehodit. „Jde o částečné omezení, nikoliv dlouhodobou uzavírku,“ upozornil Aleš Kratina.

Odkládat opravy do dalšího roku nebylo možné i s ohledem na další připravované akce. Havlíčkův Brod totiž čeká rekonstrukce i celé Masarykovy ulice. Tu si vymínil stát ze stejného důvodu jako přestavbu mostu. Jedná se o návozovou trasu pro přepravu materiálu na stavbu Jaderné elektrárny Dukovany. „Oprava se musí uskutečnit před rokem 2029,“ oznámil zatím bez bližšího termínu šéf vysočinského ŘSD.

Volby se blíží a radnice je pod palbou kritiky

Vedení brodské radnice se kvůli dopravním omezením a uzavírkám dostalo pod palbu kritiky hlavně v posledních dnech, když do voleb zbývají už jen týdny. Obrovskou rozbuškou se stalo uzavření Havlíčkova náměstí kvůli kulturní a společenské akci soukromé firmy v pátek 21. srpna. Dopravu v Brodě to totálně paralyzovalo, řidiči v kolonách prostáli i několik hodin. Radnice na to dopředu ani neupozornila.

„Obyvatelům města, řidičům, cestujícím i návštěvníkům se za vzniklou situaci omlouváme. Uvědomujeme si, jak výrazně zasáhla do jejich pracovního i osobního programu. Pořadatel požádal o uzavření diagonální komunikace nejen v sobotu, ale také v pátek. Při zpracování žádosti jsme bohužel přehlédli, že se požadavek týká i pátečního dne, a uzavírka tak byla povolena na oba dny,“ vydalo vedení města zpětně prohlášení s omluvou.

Simtany se dočkají autobusů, u Pohledu opravili silnici v nestabilním svahu

Nový most přes Sázavu bude průjezdný až v létě příštího roku. Město do té doby nechce být bez velkých kulturních akcí na Havlíčkově náměstí. Pro příště ale jeho uzavírky, k nimž dochází kvůli bezpečnosti při větší koncentraci lidí, povolí pouze v sobotu či ve svátek.

Do konce roku se tak stane ještě třikrát. Náměstí bude znovu pro dopravu uzavřeno při slavnostech k výročí 770 let od první písemné zmínky o Brodě 19. září. Podruhé na státní svátek v úterý 17. listopadu, kdy se koná tradiční Trh řemesel. Třetí uzavírka bude jen chvilková na dobu několika hodin při rozsvěcení vánočního stromu. To se odehraje v podvečer v neděli 26. listopadu.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Technoparty se z víkendu protáhla na týden, padesát řidičů odmítlo test na drogy

Tři tisíce lidí, stovky aut. Pohled na jedno z míst, kde návštěvníci...

Původně to měla být akce na prodloužený víkend, přesto nakonec technoparty u Meziříčka na Třebíčsku trvala skoro týden. Policie během ní provedla desítky zásahů, jednapadesát řidičů odmítlo test na...

Smolný den na přehradě. Muž utopil auto a sám uvázl s člunem uprostřed vody

V sobotu 22. srpna v odpoledních hodinách přijala policie a hasiči z Vysočiny...

K automobilu částečně utopenému v Dalešické přehradě vyjížděli o víkendu policisté a hasiči. Pátrání po majiteli bylo náročné, i když byl celou dobu docela nablízku.

Kapela kritizuje izraelskou vládu, v Třebíči jí zrušili vystoupení

Premium
Kapela Ganifim. Její kapelník Dalibor Zíta hraje na harmoniku.

Městské kulturní středisko Třebíč zrušilo krátce před začátkem festivalu židovské kultury Male Chajim vystoupení kapely Ganifim. Pořadatelé se obávali, že by v průběhu koncertu mohly zaznít politické...

U Velkého Meziříčí vzniká obří sklad, město se obává dopravního kolapsu

Hrubá stavba logistického centra 7R Park Lavičky u exitu 141 D1. V pozadí je...

Polský developer buduje u dálnice blízko Velkého Meziříčí logistické centrum. Jeden z největších areálů na Vysočině vzniká pod názvem 7R Park Lavičky u exitu 141 dálnice D1. V katastru Laviček sice...

V jednom areálu skoro všechny sporty. Chotěboř otevřela jedinečný komplex

Celý areál protíná jeden a čtvrt kilometru dlouhá inline dráha. Novinkou je i...

Devítitisícová Chotěboř na Havlíčkobrodsku otevřela sportovní areál, kterým se jen tak někdo pochlubit nemůže. „Mám od několika lidí potvrzeno, že je to nejkomplexnější sportoviště na Vysočině a v...

Řidič v nádrži zapomněl tankovací pistoli a rozjel se. Škoda šplhá ke čtvrt milionu

ilustrační snímek

Ke kuriózní nehodě došlo o víkendu na čerpací stanici na Jihlavsku. Před odjezdem z benzinky zapomněl z hrdla nádrže vytáhnout tankovací pistoli řidič mercedesu. Při rozjezdu auta pak poškodil nejen...

31. srpna 2026  10:29

Trojnásobná roztomilost v zoo. Surikatí mláďata si užívají pozornosti

Surikatí trojčata se v jihlavské zoo narodila na konci července, přesto už jsou...

Hned trojnásobnou dávku roztomilosti nabízí v těchto dnech jihlavská zoo. Na dohled od hlavního vstupu se nachází expozice surikat, kde se o pozornost hlásí tři mláďata. „Narodila se na konci...

31. srpna 2026  8:51

Lesy trpí suchem. Mladé stromky umírají, hrozí další kůrovcová kalamita

Premium
Mezi stromy, které odolávají suchu lépe, patří třeba i modříny. Už i u těch ale...

Závěje žlutého listí, holé koruny, půda, z níž se práší. Jako v pokročilém a hodně suchém podzimu vypadají srpnové lesy na Vysočině. Vývoj počasí tak sledují s obavami nejen zemědělci, ale i lesníci....

30. srpna 2026

Historické sídlo, které láká na citlivou proměnu centra i oslavu svého výročí

Prostorné a vzdušné Havlíčkovo náměstí. Při pohledu z věže kostela nanebevzetí Panny Marie, kam lze vystoupat, je jako na dlani.

Zatím 32 českých a moravských sídel se může pyšnit titulem Historické město roku. Havlíčkův Brod je jedním z nich. Získal jej za rok 2020. Prestižní ocenění tehdy obdržel za úspěšnou proměnu centra...

29. srpna 2026  13:11

Srdce Československé televize tepe v Třešti. Muzeum Tesla ukazuje vzácnou techniku

Střihací stůl se používal ve filmových a televizních studiích při práci s...

Namířená kamera na televizní hlasatele Zdenu Vařechovou, Miloše Frýbu či Alexandra Hemalu. Stejně jako před rokem 1989. Další kamera s nápisem Telvis připomínající slavný filmový muzikál Kdyby tisíc...

29. srpna 2026  6:30

Největší obměna MHD v Jihlavě. Nové vozy přinášejí komfort i technologické potíže

Vůz vyniká moderním designem v tradičních barvách města a vysokým komfortem pro...

Jihlavský dopravní podnik prochází největší obměnou vozového parku za poslední roky a na linky vysílá desítky nových ekologických vozů s moderním vybavením. Zatímco cestující ocení vyšší komfort a...

28. srpna 2026  14:35

Simtany se dočkají autobusů, u Pohledu opravili silnici v nestabilním svahu

Po pěti měsících výstavby otevřel nový úsek silnice I/19 u Pohledu na...

Snad je konec letitým problémům a cesta mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou bude o něco pohodlnější. Ředitelství silnic a dálnic dnes otevírá úsek silnice I/19 u Pohledu. V minulosti na něm...

28. srpna 2026  13:11

V Havlíčkově Brodě roztopili středověkou pec, víkend nabídne tavbu skla i rudy

Dobronínský sklář František Novák se už čtvrtstoletí profesionálně zabývá...

Pracovníci havlíčkobrodského muzea, skláři i experti na historická řemesla opět zapálili v experimentální středověké sklářské peci v Havlíčkově Brodě. O víkendu budou ukazovat nejen, jak se před...

28. srpna 2026  8:52

Děti jeho rybí příběhy hltají. Kniha o mřence Alence bude bomba, věří spisovatel

Premium
Zatím poslední vydaná knížka Jana Opatřila mapuje příběhy úhoře Řehoře. Její...

Spisovatel, který má na kontě již patnáct knížek. A také vydavatel, ilustrátor a v neposlední řadě rybář a neúnavný propagátor rybaření i světa ryb celkově. To je devětatřicetiletý Jan Opatřil. Podle...

27. srpna 2026

Humpolecký starosta Machek končí, zastupitelé ho odvolali kvůli územnímu plánu

Odvolaný humpolecký starosta Petr Machků (HumpolecGO!) přišel o funkci v důsledku bouřlivých debat kolem neschváleného územního plánu.

Měsíc a půl před komunálními volbami přišel Humpolec na Pelhřimovsku o starostu. Na středečním mimořádném zasedání zastupitelstva, kde bylo původně na programu pouze projednávání nového územního...

27. srpna 2026  10:16,  aktualizováno  11:44

Technoparty se z víkendu protáhla na týden, padesát řidičů odmítlo test na drogy

Tři tisíce lidí, stovky aut. Pohled na jedno z míst, kde návštěvníci...

Původně to měla být akce na prodloužený víkend, přesto nakonec technoparty u Meziříčka na Třebíčsku trvala skoro týden. Policie během ní provedla desítky zásahů, jednapadesát řidičů odmítlo test na...

27. srpna 2026  11:31

U Velkého Meziříčí vzniká obří sklad, město se obává dopravního kolapsu

Hrubá stavba logistického centra 7R Park Lavičky u exitu 141 D1. V pozadí je...

Polský developer buduje u dálnice blízko Velkého Meziříčí logistické centrum. Jeden z největších areálů na Vysočině vzniká pod názvem 7R Park Lavičky u exitu 141 dálnice D1. V katastru Laviček sice...

27. srpna 2026  8:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.