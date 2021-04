Začala stavba obchvatu Velké Bíteše, město se dočkalo po mnoha letech

Radnice zajistila kromě jiného projekt a výkup pozemků. „Je pro nás tedy zadostiučinění, když vidíme, že se stavba úspěšně rozběhla. Staveniště bylo předáno zhotoviteli, kterým je firma Eurovia CS. Ihned poté odstartovaly první práce,“ popsal starosta Velké Bíteše Milan Vlček.



Trasa obchvatu, jehož budování probíhá v režii Kraje Vysočina, v budoucnu propojí silnici II/379, která vede z Bíteše na Tišnov, s hlavním tahem na Žďár nad Sázavou - státní silnicí I/37. Napojení na obě tyto komunikace bude řešeno novými křižovatkami.

„Dvoukilometrový obchvat by měl být hotový do konce září příštího roku a bude stát přibližně 82 milionů korun,“ informoval náměstek hejtmana Miroslav Houška s tím, že část finančních nákladů, konkrétně 45,3 milionu korun, pokryje evropská dotace.

Budování se uskuteční ve dvou etapách. V letošním roce stavební firma vytvoří úsek o délce přibližně 600 metrů. Ten se napojuje na silnici první třídy poblíž Krevlického Dvora a poté pokračuje až ke křížení s ulicí Vlkovská, komunikací směřující na obec Vlkov. V tomto křížení vznikne také zcela nová okružní křižovatka. Termín zprovoznění první části trasy je stanoven do konce letošního října.



Zahájení stavby je pouze dílčím úspěchem

Kvůli stavebním pracím probíhajícím právě u Krevlického Dvora čekají řidiče už nyní dopravní omezení. Provoz na silnici I/37 je u staveniště řízen semafory a veden kyvadlově jedním jízdním pruhem.

Druhý úsek obchvatu, jenž povede od nového „kruháče“ nad areál společnosti PBS až po napojení na silnici II/379 v lokalitě Rasovna, se bude dělat v příštím roce, přičemž hotovo by pak mělo být do konce září příštího roku.

Přestože vedení Velké Bíteše start budování severozápadního obchvatu vítá, je podle starosty Milana Vlčka pouze dílčím úspěchem. „Na něj bychom rádi navázali postupnou realizací dalších částí obchvatu, i když si moc dobře uvědomujeme, že jde o běh na dlouhou trať. Jsou před námi roky práce a jednání,“ konstatoval starosta.

V budoucnu by se mohl dočkat realizace například naplánovaný jihovýchodní úsek, tedy propojení krajské silnice vedoucí na Náměšť nad Oslavou s komunikací, která spojuje Velkou Bíteš a Rosice. Vydáno již bylo územní rozhodnutí a město také vlastní potřebné pozemky nebo má již smlouvy s jejich majiteli.

Státní úsek je třeba sladit s vedením VRT

Nejdelší, zhruba tříkilometrový úsek zvažovaného městského obchvatu se nachází na jihozápadě Velké Bíteše a vést by měl od dálnice poblíž exitu 162 směrem na okraj města ve směru na Žďár nad Sázavou. Jelikož souvisí s náhradou státní silnice I/37, investorem by měl být v tomto případě stát.

„Tam je ale situace o to složitější, že je potřeba tuto stavbu sladit také s vedením plánované vysokorychlostní tratě. To si však vyžádá ještě celou řadu úprav a optimalizaci trasy. Všechna jednání jsou teď navíc kvůli koronaviru o dost komplikovanější,“ okomentoval výhled do dalších let Milan Vlček.



Obchvat Bíteše se řadí k největším dopravním stavbám, jež má kraj pro letošek naplánovány. Dalšími jsou například dokončení obchvatu Salačovy Lhoty, obchvat Lukavce, jihovýchodní obchvat Jihlavy nebo rekonstrukce mostu u Dvorců.