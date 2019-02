Stavba obchvatu Jihlavy může být v ohrožení, město nechce převzít most

Pro předchozího primátora a jeho spolupracovníky to nebyl problém. Nové vedení krajského města však o tom nechce ani slyšet. Řeč je o převzetí části silnice druhé třídy 602, která prochází Jihlavou.



V současné době je tato komunikace v majetku Kraje Vysočina. Ten ji však chce v momentě, kdy dobuduje jihovýchodní větev obchvatu, předat městu.

„Pokud si Jihlava tuto silnici nepřevezme, ztrácí pro nás smysl budovat obchvat,“ říká krajský radní pro oblast dopravy Jan Hyliš (ČSSD).

Silnice 602 přivádí do krajského města dopravu ze směru od Pelhřimova. Vine se kolem hřbitova, městských hradeb, nákupního centra City Park a pokračuje dál na Brno. Jihovýchodní obchvat má navazovat na již vybudovanou část. Napojí se na ni právě u pelhřimovské výpadovky, obkrouží Jihlavu a vyústí zpět na původní trasu na východní straně města zhruba na úrovni Helenína.

Kraj Vysočina, který je investorem celé stavby, našel po dlouhých jednáních s bývalým vedením Jihlavy i shodu na tom, že si město převezme část současné trasy silnice 602.

„Dohoda byla taková, že na sebe vezmeme Žižkovu ulici od kraje města až k bývalému zverimexu. A pak úsek od City Parku na kraj města,“ potvrzuje bývalý primátor a dnes opoziční zastupitel Rudolf Chloupek (ČSSD).

Most spolyká miliardu, tvrdí město. Blbost, odmítá částku kraj

Právě na druhém zmiňovaném úseku je však stavba, o niž se vede spor. Tou je Brněnský most. Podle původní dohody by i ten měl spadat do správy města. Tomu se však nové vedení krajské metropole brání. Má strach z toho, že za několik desítek let, konkrétně mluví o třiceti letech, bude muset do opravy mostní konstrukce investovat stovky milionů korun ze svého.

„Když na sebe máme převzít infrastrukturu, která po třiceti letech obnáší, co se týká údržby, náklady přesahující jednu miliardu korun, tak musíme přesně vědět, v jakém rozsahu a stavu to přebíráme. A musíme mít smluvně dáno, co to bude do budoucna znamenat i pro kraj. Myslíme si, že kraj by se odpovědnosti za komunikace, které sice budou městské, neměl vzdát. To nejsou komunikace, které slouží jenom obyvatelům Jihlavy, ale všem obyvatelům Vysočiny,“ pronesl náměstek jihlavské primátorky pro oblast dopravy Petr Laštovička (ODS).

Podle jeho slov neexistují žádné záznamy, natož pak smlouvy, jež by zmiňovanou dohodu potvrzovaly. „My nemůžeme přistoupit na podmínky, které byly, když to řeknu hodně expresivně, dojednány někde u kafe a my nevíme kým,“ nechal se slyšet Laštovička.

Vůči jeho slovům se ohrazuje jak současné vedení kraje, tak i bývalé vedení města. Podle krajského radního Hyliše je částka pohybující se kolem miliardy korun nesmysl.

„Náměstka Laštovičku jsme na našem zatím jediném společném jednání ujišťovali, že ta částka je iluzorní blbost, která je pětkrát vynásobená. Ty náklady jsou ve statisících. Navíc my poskytujeme záruky,“ uvedl Hyliš.

Zakažme vjezd nákladním autům a most vydrží, radí Chloupek

Podle bývalého primátora pak je potřeba dojít k nějakému kompromisu mezi oběma stranami, aby se obchvat, který je pro město životně důležitý, vůbec postavil. Obavy z toho, že by za třicet let muselo město investovat do Brněnského mostu horentní sumy, považuje za přehnané.

„Město by tím, že by přešla silnice do jeho správy, dostalo možnost zakázat nákladním automobilům vjezd na tento most. Tím pádem by nemusela být ta doba třicet let, ale třeba padesát. Ale ať už je krajský, nebo městský, někdo ho nakonec spravit musí. A když kraj postaví obchvat, tak je jasné, že se bude ptát, proč by měl opravovat ještě most, po kterém jezdí jenom Jihlaváci,“ vyjádřil se exprimátor Chloupek.

Obě strany tak nyní budou pokračovat v jednáních, aby našly společnou řeč. A budou na to mít i relativně dost času. Na stavbu obchvatu momentálně nejsou dostupné dotace, které přiděluje ministerstvo pro místní rozvoj.

„Dohodli jsme se s panem Hylišem, že nastartujeme jednání společně s odborníky a budeme seriózně jednat,“ potvrdil Laštovička.

Potřeba je i severovýchodní větev, zní stále častěji v Jihlavě

Ve městě se však začínají ozývat hlasy, že by Jihlava kromě jihovýchodní větve potřebovala i severovýchodní. „Dopravě v Jihlavě by pomohla,“ ví i člen dopravní komise města Petr Piáček (KDU-ČSL).



S touto větví už počítá i nový územní plán města, v němž je jeho případná trasa chráněná. Momentálně se ale zvažují tři varianty, jak postupovat. Tou první je stavba obchvatu.

Druhou možnost by pak mohla dát případná dohoda města s ministerstvem dopravy na tom, že úsek dálnice D1 kolem města by byl bez poplatku.

Třetí variantou je pak využití připravovaného obchvatu Velkého Beranova, na nějž by se mohla v okolí Heroltic napojit nová spojka.

Oprava Brněnského mostu v Jihlavě v roce 2018: