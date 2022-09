Brod si vybral trasu obchvatu, která zasáhne vesnice a nelíbila se ŘSD

Čtyři možnosti Varianta I - Od kruhového objezdu u Selské jizby na silnici 38 vede ke Šmolovům. Pod průmyslovou zónou na severu místní části obchvat ukončí kruhový objezd. Doprava by pak proudila skrz Šmolovy stejně jako dnes. Varianta II - Od Selské jizby by silnice vedla ve stejné linii jako ve variantě I. Obchvat by pak dále překřížil silnici 34 mezi Šmolovami a Občinami. Lipku a Šmolovy by obkroužil ze západu asi 150 metrů od zástavby. Varianta III - Prakticky totožná jako varianta II. Obkroužení Lipky a Šmolov by šlo ještě o pár desítek metrů dál od zástavby. Varianta IV - Od Selské jizby by obchvat mířil na Michalovice. Na stávající silnici by se napojil těsně před touto obcí. Šmolovům by se vyhnul, ale prošel by katastry Lípy a Michalovic. Na trase je několik mostů.