Jihlava chce městské autobusy nahradit moderními trolejbusy na baterie

„Smyslem je, aby trolejbusy nahradily dosavadní autobusová spojení,“ potvrdil předseda představenstva dopravního podniku Josef Vilím.



Celá záležitost je momentálně ve fázi příprav. Jihlavští radní ve čtvrtek schválili smlouvu se společností Pragoprojekt. Ta má zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Nová část trolejbusové dráhy by začínala na kruhovém objezdu v ulici Romana Havelky. Odtud by pokračovala Sokolovskou, pak na Pávovskou až před brány největšího zaměstnavatele v kraji. Dál do Antonínova Dolu by však už trolejbusy jezdily mimo trakci. Využívaly by energii z baterie.

Aby to bylo možné, potřebuje dopravní podnik nakoupit nové vozy, takzvané parciální trolejbusy. Ty k jízdě sice využívají elektřinu z trakce, ale díky bateriím jsou schopny ujet dalších až dvacet kilometrů „bez drátů“.



Dopravní podnik koupí osm až devět nových vozů

V porovnání s běžnými elektrobusy mají tyto vozy výhodu, že se jim baterie dobíjejí během cesty po trolejovém vedení. Odpadají tak několikahodinové odstávky kvůli načerpání nové energie.

„Chystáme nákup osmi až devíti těchto vozů do roku 2022. Využít by se mohly i v jiných částech města, například na Horním Kosově,“ pronesl Vilím s tím, že velkou část pořizovací ceny by měla pokrýt dotace.

Nákup nových vozů půjde ruku v ruce se stavbou nového vedení, aby po něm mohly hned jezdit.

„Kdybychom využívali ještě autobusy, bylo by to ekonomicky neefektivní,“ nechal se slyšet Petr Laštovička, náměstek primátorky zodpovědný za oblast dopravy.

Z dotace bude z velké části uhrazeno také nové trolejové vedení. Úsek, na němž má být trakce tažená, měří necelých 5,5 kilometru.

Součástí projektu bude výměna sloupů elektrického osvětlení

Celá akce podle Laštovičky vyjde na 140 milionů korun. „Pokud splníme všechny podmínky, jako že je splníme, je pro nás připravená částka 104 milionů korun,“ pronesl náměstek.

Zbylých 36 milionů korun pak zaplatí město ze své pokladny. Většina z této částky se spotřebuje na výměnu sloupů elektrického osvětlení v Pávovské ulici. Ty jsou už delší dobu ve špatném stavu.

„Elektřina je do nich přivedená v nevyhovujícím materiálu s nevyhovující izolací. Výměna sloupů bude stát asi 30 milionů korun,“ potvrdil Laštovička.

Podle jeho slov by se na celém projektu už přímo v ulicích mělo začít pracovat v první polovině roku 2021. Nejzazší doba dokončení je pak kvůli úspěšnému čerpání dotace stanovená právě na prosinec 2022.

O natažení trolejí přes Bedřichov se uvažovalo už v 80. letech

Nápad dotáhnout dráhu až do Bedřichova není v Jihlavě nový. Uvažovalo se o tom už v druhé polovině 80. let minulého století. „Z toho důvodu se tehdy do Pražského mostu uložily kabely elektrického vedení, které je vyvedeno na Královském vršku,“ přiblížil před časem Vilím.

Minulý rok už záměr na rozšíření trolejbusové dopravy prošel s úspěchem, a to posouzením z hlediska možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví. Podle dřívějšího vyjádření městského dopravního podniku má trolejbusová doprava menší dopad na okolí z hlediska emisí i hlučnosti než autobusy.

Trolejbusy v Jihlavě slouží od roku 1948, městský podnik jich má 32. Zbývající díl městské dopravy zajišťuje autobusy na stlačený zemní plyn nebo naftu. Na celkovém počtu ujetých kilometrů v MHD se trolejbusy podílejí více než polovinou.