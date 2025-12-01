„Pracujeme na modernizaci a zavedení obdobných věcí, které znají cestující třeba z Brna,“ prozradil ředitel jihlavského dopravního podniku Radim Rovner.
„Tou nejzásadnější bude možnost placení jednorázového jízdného bankovní kartou či zlepšení e-shopu, který dnes máme tak, aby nositelem časových kuponů a všech informací mohla být zase bankovní karta nebo jakákoliv jiná karta, třeba do OBI.“
Projekt na modernizaci softwaru počítá s cenou 35 milionů korun, dopravní podnik by rád využil dotaci ve výši 75 procent. „Z indikací, které aktuálně máme, to možná bude malinko dražší,“ uvedl Rovner.
Podobné vymoženosti v městské hromadné dopravě jsou zatím otázkou budoucnosti, už nyní však DPMJ pracuje na tom, aby se dostal mezi špičku v České republice. „V únoru 2027 bychom se měli dostat do situace, kdy průměrné stáří našeho vozového parku bude 4,5 roku,“ prozradil Rovner.
Nové autobusy i desítky trolejbusů
Jihlavský dopravní podnik proto v posledních měsících do své techniky výrazně investoval. „Před týdnem jsme přivezli dva zbrusu nové autobusy, které jsme v pátek poprvé nasadili do provozu,“ okomentoval Rovner pořízení autobusů SOR NSG 12. „V příštím roce bude následovat další dodávka třech těch samých autobusů. A díky opční smlouvě máme v roce 2027 možnost objednat další čtyři vozy.“
|
„Tak složitý systém mne zaskočil.“ Koupě jízdenky na MHD v Jihlavě není jen tak
Ještě výraznější obměna nastane u trolejbusů. Dopravnímu podniku se podařilo uzavřít tendr na rámcovou smlouvu na pořízení až dvaceti trolejbusů. „Realitou bude dodávka devatenácti,“ uvedl Rovner s tím, že první tři nové trolejbusy do Jihlavy dorazí v září 2026. „V listopadu pak přijede dvanáct nových vozů, šest standardních trolejbusů a šest parciálních,“ upřesnil Rovner. „A další čtyři parciální trolejbusy přijedou v únoru 2027.“
V současné chvíli má DMPJ k dispozici osm desítek vozidel. „Pojízdných je 77, tři vozy už nám nedává smysl moc opravovat, protože příští rok v září je budeme vyřazovat, a použijeme nově příchozí,“ vysvětlil ředitel dopravního podniku. „Zatímco u autobusů dochází k pouhé obměně, u trolejbusů se vozový park o další tři vozy rozšíří,“ doplnil Rovner.
Z Masarykova náměstí k čerpací stanici ONO
Souvisí to také s velkou investicí do trakčního vedení. „Podařilo se nám zmodernizovat a doplnit kompletně trolejové vedení v ulici Žižkova,“ pochvaluje si Rovner. „Po dokončení opravy Znojemského mostu vznikne souvislý trolejový tah z Masarykova náměstí až k čerpací stanici ONO.“
Trolejbusům na lince G do Horního Kosova se tak výrazně zkrátila trasa, při které musí využít trakční baterii. „Nově to bude až od čerpací stanice ONO až na konečnou v Horním Kosově. Zároveň se prodlouží i čas, během kterého se budou moct nabíjet za jízdy,“ pokračuje Rovner. „To nám pomůže zkrátit obratové časy a hlavně být operativnější v nějakých mimořádných případech,“ dodává.
|
MHD v Jihlavě pro žáky i seniory zlevní, propojí se s dopravním systémem
Pozitivní zprávou je, že oproti předchozím letům má jihlavský dopravní podnik dostatek řidičů. „Díky zvýšené provozní dotaci, kterou jsme obdrželi od magistrátu, se podařilo mzdy navýšit. V tuto chvíli tak máme nejen plný stav, ale dá se říct, že máme i dopředu vytipované lidi, kteří nahradí odchody do důchodu v roce 2026,“ nastínil Rovner. „Což je situace, která je z pohledu provozu úplně luxusní.“
Platy řidičů DMPJ patří k nejvyšším v republice. „Jsou před námi Praha a Plzeň, tedy místa, kde mzdy odpovídají tomu, jaká je nabídka práce v tomto regionu,“ říká Rovner. „Letos jsme přidávali pouze o inflaci, takže se možná o jednu, dvě místa propadneme.“
Doprava zdarma není správně, tvrdí primátor
Vedení dopravního podniku vnímá, že zájem o cestovaní MHD v Jihlavě roste. „Dělali jsme si nějaká srovnání, kdy první týden v září byla doprava zdarma. I to mělo nemalý vliv nárůstu čtyř pěti procent cestujících v MHD,“ říká Rovner.
„Určitě se do těch spojů dostávají i lidé, kteří využívají výhody koordinace s krajskou dopravou na Vysočině,“ připomíná, že po dobu zbytkového času jízdenky mohou cestující využít MHD v Jihlavě. „Zatímco dříve tři čtyři zastávky chodili pěšky, dnes - když jim ten doklad platí - se svezou s námi. Registrujeme nárůst poptávky po spojích MHD, především v ranních hodinách.“
Podle ředitele DMPJ je však nereálné, aby městská doprava v Jihlavě byla zdarma. „Analýzu zpracováváme pravidelně a pořád se bavíme o částce 35 až 37 milionů korun ročně, které by to navíc město stálo,“ říká Rovner.
„Současné vedení radnice míní, že není správné dělat dopravu zcela zdarma,“ říká primátor Jihlavy Petr Ryška. „Není to o těch necelých 40 milionech ročně. Ale domníváme se, že 365 korun ročně pro žáky do 15 let je symbolická částka. A chceme, aby to zůstalo.“