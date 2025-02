„Tak složitý systém mne zaskočil.“ Koupě jízdenky na MHD v Jihlavě není jen tak

Se spuštěním nového parkovacího systému v Jihlavě si řada obyvatel krajského města Vysočiny řekla, že než hledat složitě místo k zaparkování svého auta, bude mnohem snadnější využít trolejbus či autobus.

„Spousta těch, kteří do Jihlavy jezdili autem, teď cestuje veřejnou dopravou. Data ukazují, že dojížďka do Jihlavy autobusy se zvedla asi o sedm procent,“ radoval se už loni primátor Jihlavy Petr Ryška.

Kde a jak si koupit jízdenku na MHD v Jihlavě Středisko předprodeje DPMJ

Otevírací doba je pouze v pracovní dny od 7.15 do 17 hodin. Cestující tam získají veškeré informace o jihlavské MHD. Mohou si zakoupit papírové jízdenky i jízdní řády. Na počkání vám zde vyrobí novou Jihlavskou kartu, na kterou si hned můžete nechat nabít časový kupón či dobít elektronickou peněženku karty.

* Masarykovo náměstí 97/1 SmartPointy

Na SmartPointech si můžete zjistit informace o Jihlavské kartě, zakoupit nový časový kupón, dobít elektronickou peněženku své karty či zakoupit papírové jízdenky. * Masarykovo náměstí horní

* Masarykovo náměstí dolní

* Okružní ulice

* Lipová ulice

* Hlavní nádraží ČD Jízdenkomat

Slouží k nákupu papírových jízdenek a umožněny jsou pouze platby mincemi. U dvou modernějších jízdenkomatů, které jsou umístěny na Masarykově náměstí pod OD Prior a u parkoviště P+R na Žižkově ulici, jsou umožněny i platby platebními kartami. * Masarykovo náměstí dolní

* Parkoviště P+R Žižkova ulice

* Dům zdraví

* Autobusové nádraží

* Okružní ulice

* Stanice ČD Staré Hory

* Hlavní nádraží ČD U řidičů vozů MHD

Zde jsou jízdenky prodávány s cenovou přirážkou. Na hotovostní platby jsou řidiči oprávněni vracet pouze do částky 100 korun.

Od června 2022 je navíc možnost nákupu jízdenek platbou bankovní kartou. Nákup jízdenek při platbě bankovní kartou bez přirážky funguje v režimu „samoobsluha“. SMS platba jízdného?

V jihlavské MHD aktuálně není plánována. Jedná se o technické řešení, které není kompatibilní s odbavovacím systémem.

Až sem je vše v pořádku a plány na „úklid“ aut z jihlavských ulic a veřejných prostor zdá se fungují. Horší je ovšem fakt, že pro řadu cestujících je problémem odbavovací systém zdejší MHD.

Zrovna před pár dny se na sociálních sítích objevil příspěvek od nespokojeného návštěvníka a cestujícího. „Protože Jihlava momentálně srovnala se zemí své nádraží Jihlava město, nezbylo mi než se seznámit s místní MHD. A musím říct, že systém placení pro návštěvníky je tu mimořádně nevstřícný. Už si ani nevzpomínám, jestli jsem někde zažil horší,“ začal Edvard Sequens svůj cestovatelský příběh plný překážek při snaze pořídit si vhodnou jízdenku.

Koupě přes aplikaci pomocí SMS selhala, Jihlava v nabízených městech nefigurovala, a tak nezbývalo nic jiného než použít jízdenkový automat. „Ten mincovní hlásal, že je mimo provoz. Druhý, co mi měl umožnit platit kartou, prý nikoliv, ale možná byl taky, protože chlapík přede mnou se o koupení lístků několik minut marně pokoušel. A mně už jel trolejbus, tak jsem si řekl: O. K., koupím si jízdenku u řidiče...“ pokračoval ve svém popisu Sequens.

Složitost systému ho zaskočila

Následoval další dlouhý výčet toho, co všechno musel zkusit a podstoupit, než se dostal na zvolené místo. Včetně boje s tlačítky při nástupu do vozidla. „Tak takhle složitý systém mne tedy zaskočil,“ zakončil svůj příběh Edvard Sequens.

Jeho kritika se záhy dostala až do kanceláře primátora Ryšky, který ji však označil za zcela ojedinělou. Naopak celkově vyjádřil s fungováním veřejné dopravy ve městě spokojenost. „Jihlavská MHD prochází v současnosti zásadní modernizací vozového parku, trolejových tratí i zázemí. Z rozpočtu města na to vynakládáme nemalé prostředky a navíc jsme na modernizaci získali i výrazné dotační prostředky z EU,“ oznámil Ryška. „Koupě jízdenky v modrém automatu s úhradou platební kartou je na čtyři dotyky obrazovky, zcela intuitivní. Nebo alespoň pro mě,“ dodal.

Šéf jihlavského dopravního podniku Radim Rovner dokonce použil ve své reakci na kritiku od Edvarda Sequense jemnou ironii.

„Třeba já byl před půl rokem v New Yorku a představte si, že jsem si tam nejdřív přečetl, jak se má koupit lístek do metra. Normálně jsem si to večer nastudoval, ráno jsem přišel k automatu, vybral vhodnou variantu a pak už jsem jezdil. Přizpůsobil jsem se podmínkám New Yorku,“ usmíval se.

Pravdou ovšem je, že modré automaty na jízdenky jsou v Jihlavě poměrně často mimo provoz, trafiky jízdenky nabízejí jenom zřídka a ne každému se chce platit za koupi jízdného u řidiče téměř vysokohorskou přirážku. Navíc, když šofér často nemá drobné na vrácení.

„V létě jsem byla s dětmi v Jihlavě na dovolené a zkusila jsem si koupit na nádraží lístky... No bylo to skoro tak napínavé jako tohle vyprávění,“ napsala pod příspěvek Edvarda Sequense například Zuzana K.

Příliš v tomto směru nepomohlo ani loňské spuštění e-shopu pro dobití jihlavské karty. Dobít se sice dá z pohodlí domova, jenže...

„Na kartě se částka objeví až po hodině, což je člověku na nic, když chce jet hned. Navíc si musíte kartu ještě aktivovat u řidiče,“ zlobil se další cestující.

Vzorem je Brno

Ostatně toho, že by bylo potřeba odbavovací systém vylepšit či ho úplně změnit, jsou si nakonec dobře vědomi i v Dopravním podniku města Jihlavy.

„Umíme si představit například systém placení jízdného, který by byl podobný brněnskému ‚Pípni a jeď‘, jenže hned vyměnit náš starší odbavovací systém není možné, například kvůli době udržitelnosti dotovaných projektů a podobně. Je to každopádně v plánu integrovaných teritoriálních investic s realizací v letech 2027–2028,“ vzkázalo vedení DPMJ přes mluvčího radnice Radovana Daňka.