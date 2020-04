Havlíčkův Brod opět změnil jízdní řád, MHD však už tři týdny nejezdí

Systém havlíčkobrodské městské hromadné dopravy (MHD) na počátku března nabourala rekonstrukce a uzavírka částí Dolní a Žižkovy ulice. Právě tudy po mnoho desítek let jezdily veškeré páteřní linky. Tudy se jezdilo mezi dopravním terminálem, sídlištěm Žižkov, centrem města i místní částí Perknov na opačném konci města.



Uzavírka donutila technické služby, které MHD v Brodě provozují, společně s externí specializovanou firmou vypracovat zvláštní objížďkový jízdní řád. Autobusy podle něho uzavírku objíždí Masarykovou ulicí a severovýchodním obchvatem, zcela se vyhýbají Havlíčkovu náměstí.

Technické služby plánovaly po dvou týdnech tento jízdní řád vyhodnotit a případně reagovat na podněty a připomínky cestujících. To také učinily a vedení města představily souhrn drobných úprav.

Pikantní však je, že se tak stalo v době, kdy MHD v Brodě nejezdí. V reakci na opatření proti šíření koronaviru vedení radnice MHD k 17. březnu zastavilo.

„Někomu to možná může přijít úsměvné. Ale my jsme využili právě tu dobu, kdy městská doprava nejezdí, abychom úpravy učinili, a až se znovu rozjede, může rovnou najet na nové jízdní řády,“ vysvětluje místostarosta Zbyněk Stejskal.

MHD by se mohla znovu rozjet, až se začnou otevírat obchody

Kdy se ovšem MHD v Havlíčkově Brodě dá znovu do pohybu, vůbec není jisté. Mimo provoz bude nejspíš ještě několik týdnů. „Budeme reagovat na nařízení vlády a celostátní opatření. V tuto chvíli nelze odhadnout, kdy bude provoz obnoven,“ neurčitě naznačuje Stejskal.

Osobně se domnívá, že by se mohla městská hromadná doprava obnovit poté, co se začnou otevírat všechny dosud zavřené obchody. „Pro mě by to byl signál, že se situace začíná zklidňovat a vracet do normálu,“ podotkl.



Městský úřad podle něj za dva týdny obdržel jen jednu oficiální námitku ke zrušení provozu MHD. Přišla z podniku Futaba, který stojí kousek za městem a s tisícovkou pracovníků patří k jedněm z největších brodských zaměstnavatelů.

Jenže závod dodávající autodíly zastavil výrobu jen o dva dny později. „Byli jsme oproti nim o dva kroky v předstihu,“ komentoval Stejskal.

„Ale i s odstupem času si myslím, že zastavení MHD byl sice dvojsečný, ale správný krok. Znemožnili jsme tím cesty po městě seniorům, ale na druhou stranu přesně toho jsme chtěli docílit,“ dodává.

Právě důchodci byli jednou z největších skupin občanů, kteří městskou hromadnou dopravu využívají. Tou další jsou školáci. Jenže školy se jim 16. března po jarních prázdninách už neotevřely. A cesty omezili i běžní pracující.

Řidiči vybírají dovolenou nebo jsou přeřazeni na jinou činnost

Zastavení provozu MHD se dotklo celé jedné divize brodských technických služeb. „Zprvu zůstali řidiči doma kvůli překážce v práci na straně zaměstnavatele. Nyní si část z nich vybírá dovolenou, část má nemocenskou a někteří souhlasili s přeřazením na jinou činnost,“ popisuje ředitel technických služeb Karel Milichovský.

Řidiči, kteří chodí do práce, se věnují údržbě vozového parku a dezinfekci autobusů. Jiní ale vypomáhají například s úklidem nebo s údržbou zeleně nebo lesnickými pracemi.

Jak odstávka MHD ovlivní hospodářský výsledek technických služeb, prozatím Milichovský nechtěl odhadovat. „Na jednu stranu přijdeme o část tržeb, na druhou stranu ušetříme za pohonné hmoty. Uvidíme také, jak dlouho bude odstávka MHD trvat,“ poznamenal.

Podle Zbyňka Stejskala by mohly technické služby i něco málo ušetřit. Provoz MHD je totiž dlouhodobě ztrátový, město ho dotuje. „Každá úspora se teď bude hodit. Ani daňové příjmy města nejsou takové, jaké jsme si představovali,“ konstatoval.

Cestující chtěli až na náměstí, pro autobusy tam ale není místo

A jaké tedy budou změny, až se autobusy městské hromadné dopravy znovu rozjedou? „Minimální. Pohybují se pouze v minutách u odjezdů a příjezdů některých spojů tak, aby lépe navazovaly na železniční dopravu,“ pravil místostarosta.

Radní zároveň odmítli, aby autobusy i při uzavírce ulic v centru zajížděly na Havlíčkovo náměstí, což byla jedna z častých žádostí cestujících.

„Na náměstí není na otáčení autobusů místo. Museli bychom kvůli tomu zabrat několik parkovacích míst, což nechceme,“ vzkázal Zbyněk Stejskal.