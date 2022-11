Přibyslav dokončuje první kruhový objezd, s postupem prací přibývá kritiků

Vůbec první kruhový objezd vzniká od jara na hlavním tahu nedaleko nádraží. Jeho hlavním účelem je napojit nově vzniklé sídliště Nad Bramborárnou. Na něj vede jen jedna příjezdová cesta, navíc skrz nepřehlednou křižovatku naproti zámku, kde se řidiči orientují pomocí zrcadel. Když se v těch místech stane nehoda, zhruba tři stovky lidí nedojedou ke svým domům nebo naopak do centra města.

„Připravujeme rozšíření sídliště, další novou výstavbu. Bez kruhového objezdu a druhého napojení lokality by to nebylo možné,“ vysvětlil přibyslavský místostarosta Ota Benc (ODS).

Kruhový objezd, který město hradilo samo ze svého rozpočtu, vyšel na více než 20 milionů korun. Práce se chýlí k závěru. „Dle smlouvy má být hotovo do 15. prosince. Vše běží podle plánu,“ konstatoval starosta Martin Kamarád (ODS).

Finální cenu v řádech stovek tisíc korun navýší vícepráce. Oproti projektu muselo dojít k sanaci většího území, stejně tak narostl objem betonářských prací. Téměř pětinu z celé investice pak ukouslo nutné přeložení velmi hustých inženýrských sítí.

Objezd se staví po polovinách a za provozu. Místem se jezdí kyvadlově, provoz řídí semafory. Nárazově se před stavbou tvoří kolony, výrazné komplikace ale omezení nepůsobí.

Nejsme od toho, abychom kamionům pomáhali

Jenže jak práce finišují a okružní křižovatka dostává jasnou podobu, roste počet kritiků. Těm se nelíbí způsob řešení objezdu. Přijde jim příliš úzký, malý, těžko se podle nich vytočí nákladní doprava. Dlouhých a těžkých vozidel mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou přitom nejezdí úplně málo.

Další řidiči namítají, že zřízením objezdu na silnici přibyla zbytečná překážka, která dopravu zpomalí a kvůli níž budou muset brzdit.

Vedení města veškerou kritiku rázně odmítá. Naopak argumentuje zvýšením bezpečnosti a tím, že vozidla křižovatka donutí snížit na vjezdu do města rychlost. Objezd se navíc nachází na vjezdu do města hned za zatáčkou, napojení sídliště klasickou křižovatkou by tak nemuselo být zcela bez rizika.

„Nejsme tu od toho, abychom kamionům jakkoli zjednodušovali příjezd do Přibyslavi. Po pravdě, byli bychom nejraději, pokud by se nám tranzit vyhnul,“ reagoval na poznámky o dopravě nepřátelském kruhovém objezdu starosta Kamarád.

„Kritiku a pochyby vnímáme, ale nesouhlasíme s nimi. Z množství kamionů ve městě nejsme nikterak šťastni,“ přidal se i Benc.

Objezd má zvětšený průměr 40 metrů

Kruhový objezd je přitom mnohem větší, než si ho vedení města původně představovalo. Zprvu ho chtělo stavět s průměrem 34 metrů, později požadovalo 35 metrů. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to považovalo za nedostatečné, chtělo ho ještě o další dva metry širší.

Nakonec je i vlivem terénu kruhový objezd čtyřicetimetrový. Byl posunut více k areálu společnosti Neufe, tedy severovýchodním směrem. Pro dlouhá vozidla jedoucí směrem do Přibyslavi od Žďáru se tak skutečně mohou oblouky zdát prudší.

„Možná trochu. Ale počkejme do úplného dokončení stavby. Finální podoba po zprovoznění bude vypadat jinak, než by se dalo usuzovat během výstavby,“ řekl starosta.

Zprovozněn by měl být objezd na přelomu listopadu a prosince. Práce v místě mají pak skončit do poloviny posledního měsíce roku. „Už se začíná řešit značení a následné uvedení do provozu,“ podotkl Kamarád.

Nový vjezd do průmyslové zóny

Přestože kruhový objezd celý hradí město, po dokončení a zkolaudování přejde do majetku ŘSD. Vedení radnice se tak se správcem státní silniční sítě už dohodlo.

Do budoucna by se dělníci na přibyslavský kruhový objezd mohli na čas vrátit. Město by chtělo jeho prostřednictvím vybudovat i nový vjezd do zdejší průmyslové zóny.

„U vjezdu do areálu firmy Neufe by mohla být vracečka, po níž by se do průmyslové zóny jezdilo. Její podoba a umožnění celého záměru je zatím na jednání s vedením firmy,“ prozradil Martin Kamarád.