Přibyslav se bojí kolapsu, chystá proto kruhový objezd i propojku sídlištěm

Nová okružní křižovatka vznikne na příjezdu do města od Žďáru nad Sázavou na hlavním průtahu, tedy silnici I/19. Umístěna bude poblíž nádraží, přímo před sídlem společnosti Neufe. V první řadě umožní napojení nově vznikajícího sídliště.

Radnice před několika dny dokončila výběr zhotovitele, práce dostane na starost stavební firma Porr. Jejich celková cena včetně daně přesáhne 20 milionů korun. „Je to přibližně sedmnáct a půl milionu za samotné zemní práce plus tři miliony za nutné přeložky inženýrských sítí,“ upřesnil přibyslavský starosta Martin Kamarád.

V místě stavby je elektrické vedení, trafostanice, nutné je posunout kanalizaci, vodovod, plynovod i třeba kabely datové a drážní. Některé z přeložek by se měly stihnout ještě před začátkem stavby objezdu, jiné až v jejím průběhu.

Okružní křižovatka by se měla stavět v době od dubna do listopadu. Budovat se bude po polovinách, provoz by měl být řízen kyvadlově semafory. Prozatím se nepočítá s celkovou uzavírkou.

Při nehodě se 300 lidí nedostane do centra

„Ředitelství silnic a dálnic má v plánu silnici 19 uzavřít kvůli rekonstrukci o kus dál mezi Ronovem nad Sázavou a Novými Dvory. Podstatného omezení dopravy bychom chtěli využít i ke stavbě našeho objezdu,“ podotkl Kamarád.

Kruhový objezd umožní druhé napojení na rozrůstající se sídliště na severovýchodním okraji Přibyslavi. Tam stále vede jen jedna cesta, ústí nepříliš šťastně řešenou křižovatkou naproti zámku. „Pokud se v Ronovské ulici něco stane, je zhruba 300 lidí odříznuto od města,“ uvedl starosta.

Radnice však chce jít o další kus dál. Kruhový objezd má být úvodním krokem k vybudování alternativní průjezdní trasy městem. Ta by měla sloužit v případě nehod či uzavírek na hlavním tahu. Protože ale povede skrz sídliště, využívána by měla být jen výjimečně.

„V případě nějaké mimořádné události na hlavním tahu nemáme v Přibyslavi žádnou cestu, kterou by se dalo dostat z jednoho konce města na druhý. Sice je v plánech obchvat, ale toho se minimálně dvacet let nedočkáme. Tak přicházíme s tímto řešením,“ konstatoval Kamarád.

Nové sídliště se bude ještě víc rozšiřovat

Alternativní trasa by měla vést od nového kruhového objezdu Ronovskou a poté Malinského ulicí. Jižní ulice by měla být protažena až k Pecháčkově, odkud by se řidiči dostávali do centra města jako by příjezdem od osady Hřiště.

V této severovýchodní části města plánuje radnice rovněž novou výstavbu. Východním směrem k potoku a rybníkům by v budoucnu měly přibýt čtyři desítky parcel pro nové rodinné domy. V severnější části pak místo pro menší provozovny, jako jsou třeba autoservisy či opravny. O něco blíže k centru města chce Přibyslav vyčlenit místo pro čtyři bytové domy.

„Byli bychom rádi, pokud by se do lokality podařilo včlenit i nějaké sportoviště či sportovní hřiště,“ doplnil přibyslavský starosta. V plánu jsou také parkové úpravy, množství zeleně a síť ulic, silnic a cest.

Zda a do jaké míry se podaří plány uskutečnit, zatím úplně jasné není. S dostavbou sídliště a s ním spojené protažení Jižní ulice se počítá někdy v budoucnu. Letos se pozemky připravovat ještě nebudou, vznikne jen kruhový objezd pod sídlištěm.