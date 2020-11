Jak projet nově upravenou křižovatku? Řidiči tápou, experti se neshodnou

Nový režim na křižovatce brodských ulic Žižkova a Na Ostrově platí od poloviny předminulého týdne. V centru města začal těmito dvěma ulicemi společně s Dolní ulicí sloužit jednosměrný provoz. A právě s tím souvisela i úprava křižovatky U Lorety.

Hlavní silnice nyní vede z ulice Na Ostrově doleva do Žižkovy ulice. Protože je však křižovatka zkosená a v mírné zatáčce s horším rozhledem, od Žižkova se dává přednost až v místech, kam ústí výjezd z parku od areálu hasičů a městské policie i základní školy.

Ulice Na Ostrově byla nově opatřena dvěma odbočovacími pruhy. Doleva se jede do centra města, doprava směrem na Žižkov. Doplňuje je zároveň svislá značka znázorňující řazení odbočovacích pruhů. Označení směru rovně do parku však chybí.

Pokud by se řidiči měli držet striktně odbočovacích pruhů, rovně do parku by nemohli. To by se citelně dotklo hasičů a městské policie, kteří by se ke své stanici dostali pouze od Žižkova. Podobně například členové rybářského svazu či zásobování. A také desítky rodičů, kteří právě před hasičskou stanicí vykládají děti.

Na místo mimo komunikaci lze zajet navzdory značení

Podle vyjádření ředitele městské policie Jana Pavlíka z předminulého týdne, kterému takové řešení přišlo nepraktické a připomínkoval ho už při posledním kontrolním dnu, ovšem přejet křižovatku rovně a do parku zajet z ulice Na Ostrově možné je.

„Bylo mi i dopravním inženýrem potvrzeno, že tento vjezd k hasičům a do parku je brán jako místo mimo komunikaci, a tudíž je příjezd k němu možný i přes dopravní značení z jakéhokoli směru. Je to, jako by řidič odbočoval z hlavní silnice na polní cestu přes plnou čáru. Také to lze,“ vysvětlil velitel strážníků.

Jenže úplně jiný názor má státní policie. „Provoz z ulice Na Ostrově je sveden do dvou jízdních pruhů, a to vlevo a vpravo, s tím, že průjezd křižovatkou v přímém směru není při zohlednění nastaveného modelu akceptovatelný,“ tvrdí policejní mluvčí Dana Čírtková.

Podle jejího vyjádření je příjezd na účelovou komunikaci před hasičskou stanicí možný pouze z ulice Žižkova. „S ohledem na spádovou oblast s úzce cílenou dopravou je to přípustné,“ píše ve vyjádření policie.

Policie se odkazuje na značky. Příkazové však chybí

Dodává, že na tuto situaci řidiče upozorňují dopravní značky - svislá číslo IP 19 „řadicí pruhy“ a vodorovná číslo V 9a „směrové šipky“.



„Řidiči jsou povinni respektovat stanovený směr jízdy, tedy dráhu zvoleného jízdního pruhu. V opačném případě by svým jednáním porušovali pravidla silničního provozu,“ upozornila policejní mluvčí.

Že se jedná o místo mimo komunikaci, kam lze zajet bez ohledu na dopravní značení, se však domnívá i havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek. Právě do jeho kompetencí oblast dopravy patří.



„Značka přikázaný směr jízdy tu není. Mělo by být možné jet rovně,“ pravil.

Problémová křižovatka U Lorety na záběrech z 22. října:

Před křižovatkou U Lorety jsou v ulici Na Ostrově opravdu jen značky informativní, žádná příkazová tu není. Jenže pak může nastat situace, že řidiči jedoucí z ulice Na Ostrově rovně by museli, ačkoli jsou na hlavní, počkat, než jim uvolní průjezd auta stojící na vedlejší, dávající přednost jiným autům na hlavní.



Zda je možné křižovatku projet rovně do parku, si není stoprocentně jistá ani krajská koordinátorka BESIP Veronika Vošická Buráňová.



„Nechávám si výklad přesně zanalyzovat. Osobně bych se spíše přiklonila k variantě, že se křižovatka rovně přejet dá. Ale nevím, jestli to takto bylo skutečně zamýšleno,“ řekla.

Křižovatka je připravena na případné osazení semafory

Mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová sdělila, že jejím brodským kolegům nová úprava křižovatky nevadí. Naopak, jsou spokojeni, že se zlepšila její průjezdnost.



„Cestu k zásahům nám to nekomplikuje a při jízdě zpět už nespěcháme,“ konstatovala. Značení ale komentovat nechtěla. „To je věc policie, k tomu nejsme kompetentní,“ vzkázala Musilová.

Vlastníkem komunikace je Kraj Vysočina. Jeho představitelé se ale k dopravnímu značení rovněž nehlásí.



„Stanovení dopravního značení je plně v režii dopravního inspektorátu policie v Havlíčkově Brodě a odboru dopravy. Bylo to na základě podrobného rozboru dopravní situace a dalších úprav,“ odpověděla mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Podle Vošické Buráňové i podle ředitele městské policie Pavlíka by měla být křižovatka znovu přeznačena tak, aby všem na první pohled bylo jasné, co se zde smí a co nesmí. „Zasloužila by si úpravu, aby ji pochopil každý,“ tvrdí Jan Pavlík.



„Ujasnění by zde bylo na místě. Mohou zde nastat nebezpečné momenty,“ souhlasí i Vošická. „Jezdí tu i autoškoly. A co zde má chudák instruktor studenty učit, když ani odborníci si nejsou jisti?“ dodala.

Že město bude na majitele komunikace v tomto ohledu apelovat, přislíbil i Libor Honzárek. „Nejsme vlastníci, víc dělat nemůžeme,“ poznamenal místostarosta.

Jedním z nejlepších řešení by podle něj bylo osadit křižovatku světelnou signalizací. „Křižovatka je k tomu připravena, během rekonstrukce byla opatřena chráničkami pod silnicí. Stačilo by jen instalovat sloupy a zapojit řadič,“ dodal brodský místostarosta.