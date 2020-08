Neplánovaná výměna semaforů přinese do Brodu další nečekané komplikace

„Na této světelné signalizaci jsme v poslední době zaznamenali celou řadu poruch. Proto nyní přistupujeme k výměně semaforů včetně kabeláže a řadiče,“ vysvětlil Jaroslav Teplan z odboru dopravy brodského městského úřadu.

Výměna semaforů začne už ve čtvrtek přípravnými výkopovými pracemi v chodnících v bezprostřední blízkosti semaforů.

Řidičů se ale výrazně dotknou až o necelý týden později. „Ve středu 2. září v dopoledních hodinách dojde k vypnutí semaforů,“ informovala mluvčí radnice Alena Doležalová.

Aby město zamezilo ještě větším dopravním komplikacím, provoz v křižovatce plánuje od té doby podstatně omezit. Stanovena bude objízdná trasa, která ve většině případů povede ulicí Havlíčkova o dvě stě metrů severněji.

Průjezd po Masarykově ulici bude umožněn jen rovně v obou směrech, povoleno bude též odbočení doprava. Ale pozor - levé odbočení jak ze směru od Jihlavy, tak od Kolína možné nebude.

„Levé odbočení z ulice Masarykovy nebude povoleno ani vozidlům stavby,“ upozornila Doležalová.

Od Kolína k Bille? Jedině přes centrum města

Znamená to, že auta jedoucí od Jihlavy nebudou moci odbočit do Ledečské ulice a pokračovat dále na Světlou nad Sázavou. A naopak, vozy jedoucí od Kolína se nedostanou do Svatovojtěšské ulice či dále k Bille nebo na sídliště V Rámech.

Kdo pojede od Kolína a bude potřebovat do Svatovojtěšské zajet, bude muset projet přes celé centrum města, Dolní ulici a světelnou křižovatkou u hotelu Slunce. Do Svatovojtěšské odbočí při cestě jakoby od Jihlavy.

Zakázán bude i výjezd z Ledečské na Masarykovu ulici. Veškerá doprava bude směřována sídlištěm Letná k nemocnici a na semafory do ulice Havlíčkova.

„V případě, že by se tvořily kolony při levém odbočení z Masarykovy ulice do Havlíčkovy, dojde k úpravě dopravního značení a tranzit ve směru na Světlou nad Sázavou budeme směřovat na objížďku přes Habry,“ nastínil Jaroslav Teplan.

Problematický bude i výjezd ze Svatovojtěšské. Doprava na Masarykovu ulici budou moci najet pouze vozidla nad 10 tun. Osobní doprava povede ulicemi Beckovského a Havlíčkova.

„Opravu světelné signalizace bychom rádi stihli v co možná nejkratším termínu. Práce by měly skončit 12. září. Nové semafory začnou fungovat nejdéle 13. září, kdy skončí i všechna dopravní omezení,“ dodal Teplan.