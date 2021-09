Nová křižovatka je užší a s nárožím. Jak projedou kamiony? dumají řidiči

Po mnoho desítek let se od mostu přes řeku na světelské náměstí jezdilo rovně. Křižovatka byla široká a pohodlná i pro dlouhé nákladní soupravy, které tudy chtě nechtě musí do průmyslové zóny na severozápadním okraji města.



Po rekonstrukci však křížení ulic - byť možná ne až tak výrazně - změnilo tvar. Při jízdě od mostu směrem na náměstí je nově oblouk. Jde o jakési vystrčené nároží, jemuž se řidiči musí vyhýbat. Vozovka od náměstí byla zároveň zúžena.

„Jsem zvědavý, jak dlouho tam ten obrubník vydrží. Asi než projede první kamion,“ podotkl v jedné z diskusí na sociálních sítích Pavel Kučera.

„Nebo než si někdo s dodávkou nebo osobákem urve kolo,“ pohotově dodal Jiří Melichar.

Kvůli do silnice vystrčenému chodníku se zúžení vozovky ve směru k náměstí nelíbí ani Antonínu Studenému. „Jsem zvědavý, jak se tam vytočí kamion od Ledče. Nechtěl bych být najetý před křižovatkou jako první, to je zlý sen,“ vyjádřil se.

„To je v dnešní době normální, že chodníky jsou širší než silnice. Podívejme se v Havlíčkově Brodě, jak to tam vypadá,“ ironicky poznamenala Jana Kárníková. Rozdíl je ovšem v tom, že v centru Brodu je jednosměrka a hlavně - nejezdí tam kamiony jako ve Světlé...

Nároží má zpomalit dopravu, vysvětluje úřad

Jisté pochybnosti o nové podobě křižovatky světelský městský úřad zaznamenal. Podle mluvčí radnice Blanky Sedlákové jsou opravované komunikace a křižovatka v majetku Kraje Vysočina a ve správě krajské správy a údržby silnic.

„Požadavky k šíři a provedení komunikace byly dány z jejich strany,“ konstatovala mluvčí. „Zejména vysazené nároží v křižovatce není provedené z estetického hlediska, ale byl to požadavek silničářů z důvodu zpomalení dopravy a zajištění bezpečnosti přechodu pro chodce, který bude nad tímto nárožím,“ tlumočí vysvětlení Sedláková.

Podle ní projektant předem důkladně prověřil vlečné křivky velkých nákladních vozidel. „Počítal s nimi již v rámci zpracování projektové dokumentace. Podle jeho sdělení by k problémům nemělo docházet,“ dodává mluvčí světelské radnice.

Jak to bude fungovat v praxi a přímo na místě, se ovšem zatím nikdo přesvědčit nemohl. Místo je od posledního srpnového týdne průjezdné pouze pro vozidla do 3,5 tuny a jenom mezi mostem a náměstím. V ramenu křižovatky na Ledeč nad Sázavou se má pracovat ještě dva týdny, do 20. září.

Zóna s omezením na třicet kilometrů v hodině

Blanka Sedláková rovněž upozornila na to, že v rámci celého projektu revitalizace náměstí Trčků z Lípy, jehož je proměna křižovatky první etapou, je doprava řešena tak, že primárně budou mít přednost chodci.

„Komunikace vedoucí náměstím budou v režimu zóna s omezením na třicet kilometrů v hodině,“ vzkázala.

Snahou radnice je nákladní dopravu z náměstí zcela vytěsnit. To ovšem nebude možné do doby, než bude vybudován nový most přes Sázavu. S tím město už roky počítá za sklárnami směrem k nádraží v místech, kde je dnes lávka pro pěší. Pro budoucí výstavbu kompletuje pozemky a připravuje podklady.

„Dokumentace nového mostu ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby již byla předána zástupcům Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,“ informovala Sedláková. Kraj Vysočina, který bude jeho majitelem a hlavním investorem, však na stavbu za desítky milionů bude muset najít peníze.