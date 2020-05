Přečasovat semafory, zakázat tranzit. Brod zkouší, jak zamezit kolonám

Brod zažívá dopravní krizi od minulého pondělka a situace se nezlepšila ani na počátku nového týdne. Řidiče trápí uzavírka Dolní a Žižkovy ulice v centru města. Vedení města navíc upozorňuje na narůstající tranzitní dopravu od D1 a Jihlavy na Kolín.



První opatření se týká křižovatky Masarykovy a Ledečské ulice. Tu už v pondělí zkoušeli řídit policisté přes mechanické ovládání světel. Dnes by v tom měli pokračovat.

„Snahou je vyladit co nejlepší možné časování, aby se křižovatky neucpávaly, ale při tom zároveň fungovala zelená vlna. Až se podaří časování vyladit, bude moci dojít k přeprogramování řadičů,“ řekl místostarosta Libor Honzárek.

Více aut by na zelenou mohlo projet po Masarykově ulici. Ovšem o to déle si počkají řidiči v Ledečské ulici. Ta je nyní navíc kvůli uzavírce Jahodovy ulice poblíž nemocnice jedinou příjezdovou cestou do města od Světlé nad Sázavou i z velkých brodských sídlišť Perknov, Spálená Stráň a Rozkoš.

Po mostě u Rica se od středy bude jezdit opačně

Další opatření se bude týkat mostu u Rica mezi Plovárenskou a Bělohradskou ulicí. Od středečního rána bude průjezdný v opačném směru než dosud, tedy od Kauflandu směrem na Žižkov.

„Mohlo by to jihovýchodní části města ulevit. Část dopravy to od Kauflandu odkloní na Žižkov a dále na severovýchodní obchvat. Nemusely by být takové kolony před křižovatkou u Slunce,“ domnívá se Honzárek.

Takový režim by podle něho měl trvat až do konce listopadu, kdy bude uzavírka Dolní a Žižkovy ulice končit. Zároveň zůstane i nadále zachována možnost most přejet i mezi sedmou a osmou hodinou ranní, což bylo původně kvůli chodcům a školákům zakázáno.

Vedení města navíc trvá na tom, že za dopravní problémy v první řadě může rapidní nárůst tranzitní dopravy od dálnice D1 od Jihlavy. Má proto v plánu poslat dopis na Ředitelství silnic a dálnic. Chce se pomocí něho domoci instalace značek zakazujících sjezd tranzitní kamionové dopravě na exitu 112 a pokračování na Brod a dále Kolín.

Tuto možnost totiž dopravci často volí kvůli úspoře na mýtném i kvůli obavám z 23 kilometrů dlouhého modernizovaného úseku dálnice v okolí Humpolce. Na Prahu sjíždí u Jihlavy a jedou po silnicích I/38 a I/12 přes Havlíčkův Brod a Kolín. Na přibližně stejně dlouhé cestě ušetří na mýtném polovinu toho, co by zaplatili na dálnici.

„Zároveň doporučujeme všem dopravcům a dálkovým řidičům, aby se Havlíčkovu Brodu vyhnuli a přes město raději vůbec nejezdili. V kolonách od Jihlavy se před městem opravdu stojí i několik hodin,“ vzkázal Honzárek.

Havlíčkův Brod sevřely kolony aut: