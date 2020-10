Centrem Brodu už se jezdí jednosměrně, problémem bude křižovatka U Lorety

„Obdrželi jsme od stavebního úřadu rozhodnutí o předčasném užívání stavby. Během něho se budou monitorovat všechny dopady stavby na okolí, včetně například emisí. Dnes odpoledne tedy skutečně provoz spustíme,“ informoval v úterý před polednem havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.



To se také stalo a už od úterního odpoledne je celé centrum Havlíčkova Brodu opět průjezdné bez omezení. Ovšem jinak, než byli řidiči zvyklí. Z částí ulic Žižkova, Dolní a Na Ostrově jsou jednosměrky. Auta jimi proti směru hodinových ručiček objíždí blok domů s mlýnem.



„Tento režim zde byl spuštěn vůbec poprvé v historii města,“ zdůraznil Honzárek.

Experti na dopravu takové řešení promýšleli od roku 2008. Vznikaly počítačové modely, které jim byly při jednáních velkou oporou. Přispěl i jednoznačný souhlas opozice. Někteří z hlavních iniciátorů této změny ale už dnes nežijí.

Žižkovou ulicí skončila i revitalizace centra města

K razantní úpravě dopravního režimu bylo nejprve nutné všechny tři ulice zrekonstruovat. V ulici Na Ostrově oprava proběhla už před lety, Žižkova a Dolní se dočkaly letos. Vyměněny byly inženýrské sítě, ulice dostaly nový povrch. Rozšířeny a předlážděny byly chodníky, naopak zúžení se dočkala vozovka.

„Centrum města tím dostalo jednotnou podobu. Uzavřeli jsme tím vlastně i celou revitalizaci středu Havlíčkova Brodu. Nově opravené je Havlíčkovo náměstí, Smetanovo náměstí, Svatovojtěšská ulice a nyní i celá Dolní ulice a část Žižkovy,“ vyjmenoval místostarosta.



Práce přišly na šedesát milionů korun. Přibližně polovinou se podílelo město, polovinou Kraj Vysočina.

Na jednosměrku u mostu dohlíží městská policie

První hodiny po otevření ulic se řidiči s novinkou sžívali a i díky řidší dopravě si užívali nebývalý komfort. Na křižovatce Dolní a Žižkovy ulice se netvořily kolony, auta směřující z náměstí se na Žižkov i s objetím mlýna dostávala rychleji než v minulosti.

Jen občasné krátké čekání působili řidiči, kteří si při levém odbočení z Dolní ulice do ulice Na Ostrově dávali přednost protijedoucím vozům a nenajeli si správně k levému okraji vozovky. Některé zde upozorňovala hlídka městské policie.

„Jednosměrku u kamenného mostu přes Sázavu budeme alespoň týden hlídat. Řidiči na ni nebyli zvyklí a mohlo by se stát, že do ní z nepozornosti či ze zvyku vjedou,“ upozornil ředitel městské policie Jan Pavlík.

Jeden konkrétní přestupek už jeho kolegové museli řešit včera dopoledne. To když se do těchto míst dostal i přes zákaz zahraniční kamion s návěsem. Řidiče tam dovedla navigace, i když tu platí zákaz vjezdu pro těžká vozidla.

Křižovatka U Lorety je matoucí. Jak zajet k hasičům?

Další podstatná změna na motoristy čeká na křižovatce ulic Na Ostrově a Žižkova, které se říká U Lorety. Na ní bylo změněno vedení hlavní silnice. Ta nově zatáčí ve směru od kina do centra. Řidiči mířící do středu města po Žižkově ulici musí dávat přednost. A už ve středu odpoledne ve špičce zde nárazově stála dlouhá fronta aut.

A matoucí je na této křižovatce i uspořádání jízdních pruhů. Na výjezdu z ulice Na Ostrově jsou totiž jen dva - je zde přikázaný směr doleva, nebo doprava. Zdánlivě by tak měl smůlu ten, kdo by chtěl jet rovně do parku k hasičům, Základní škole V Sadech nebo k sídlu rybářského svazu.



„Toto řešení je velice špatné. Rodiče právě tudy vozí ráno děti do školy, odpoledne je zde vyzvedávají. Až škola znovu začne, bude zde křižovatka dělat problémy. Protože přednost se ve směru od Žižkovy ulice dává až v křižovatce, nebude možné do parku zajet od kina,“ obává se řidič Martin.

Stejně tak se toto opatření dotkne třeba i hasičů, městské policie, rybářů a lidí, kteří naproti hasičům auta parkují či z nich vykládají zboží pro sousední obchody. Navíc jízdní pruhy v ulici Na Ostrově řidiče nabádají, aby rovně do parku vůbec nejezdili.

Je to místo mimo komunikaci, dá se tam vjet i přes čáry

„Při posledním kontrolním dnu jsem kvůli tomu také vyskakoval. Dostali bychom se totiž k naší služebně jen od Žižkova, což by bylo hodně nepraktické,“ říká Jan Pavlík.

„Ale bylo mi i dopravním inženýrem potvrzeno, že tento vjezd k hasičům a do parku je brán jako místo mimo komunikaci, a tudíž je příjezd k němu možný i přes dopravní značení z jakéhokoliv směru. Je to, jako by řidič odbočoval z hlavní silnice na polní cestu přes plnou čáru. Také to lze,“ vysvětlil velitel strážníků.

Tento fakt si velká část řidičů neuvědomí a právě na to radnice sází. „Chtěli jsme, aby vjezdu před hasičskou stanici využívalo co nejméně lidí, aby - pokud možno - parkovali na novém parkovišti u krajské knihovny. Ale je možné, že se nad podobou křižovatky U Lorety ještě zamyslíme a případně ji necháme upravit,“ reagoval na výtky Libor Honzárek.

S koncem uzavírky ulic v centru města se k původním linkám vrací i městská hromadná doprava. S koncem uzavírky skončila i platnost takzvaného objížďkového jízdního řádu.



A už ve středu rovněž skončila možnost přejet autem řeku Sázavu po lávce u Rica. Spojka ulic Bělohradská a Plovárenská už znovu slouží výhradně pro pěší a cyklisty.