Vysočina zavedla jednotný dopravní systém, cestujícím stačí jedna jízdenka

Hlavní novinkou je zavedení jednotné přestupní jízdenky a dále takzvaného zónového relačního tarifu. S ním se změnil výpočet ceny jízdenky.

Až dosud se používal tarif kilometrový. Nově cestující platí pouze za nejkratší vzdálenost mezi nástupní a výstupní zónou. Na některých trasách tak od března jízdné mírně stouplo, jinde kleslo.

Například přímou linkou z Jihlavy do Třebíče jezdili lidé do března za 39 korun. Pokud autobus zajížděl do dalších obcí, například do Heroltic, platili kvůli většímu počtu najetých kilometrů 46 korun. A když v Třebíči vystupovali až u Hotelu Atom, jízdenka je stála 51 korun.

V novém relačním tarifu VDV za platí cestující na této trase vždy 45 korun bez ohledu na to, kterou trasou autobus jede a kde lidé v Třebíči vystoupí.

„Zavedení zónově relačního tarifu umožní mimo jiné být spravedlivý ke všem cestujícím. Ti, kteří teď jezdili s levnějšími dopravci, budou mít jízdné mírně zvýšené v jednotkách korun, například na Pelhřimovsku. Ti, kteří jezdili s dražším dopravcem, mohou očekávat mírné snížení ceny, například na Havlíčkobrodsku,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Podotkla, že zavedení nového zónového tarifu je možné díky sjednocení cen u 17 autobusových dopravců. Nový krajský tarif neplatí jen u malé části autobusů, které jsou placené pouze obcemi.

V případě jízdy vlakem si cestující musí o krajský tarif sám říct

Nově je jízdenka přestupní. Umožňuje přestupovat v libovolné kombinaci, ať už z autobusu na jiný autobus VDV, nebo třeba z autobusu na vlak, pokud se cesta uskuteční ve vymezeném čase. Například mezi Jihlavou a Pelhřimovem přestupní jízdenka platí 180 minut. K dispozici je i jízdenka dvacetičtyřhodinová.

Nákup jízdenek je od 1. března stejný jako dříve. Cestující je kupují v autobuse u řidiče. V případě cesty po železnici v pokladně Českých drah nebo u průvodčího ve vlaku. V případě jízdy vlakem si musí cestující o krajský tarif sám říct. Dráhy mají svůj vlastní tarif.

Na nedělní ostrý start se připravili i sami autobusoví dopravci. „Máme na autobusech vylepené smluvní přepravní podmínky, ceníky, k dispozici jsou informační brožury. Vše máme vylepené na oknech a dveřích. Cestující mají možnost to vidět jak při nástupu, tak při výstupu z autobusu,“ ukazovala ještě koncem minulého týdne na svůj linkový autobus řidička Klára ze společnosti Icom Transport. Řidiči podle jejích slov zároveň podstoupili školení k novému systému VDV.

Rozšíření tarifu Veřejné dopravy Vysočiny do sousedních krajů, například do Tišnova a do Znojma, je naplánováno na letošní léto.

Příští rok Kraj Vysočina plánuje zahájit elektronické odbavování cestujících, spuštění e-shopu a nabídne i možnost placení cest platební kartou. Do budoucna se plánuje rozšíření také na městskou hromadnou dopravu.