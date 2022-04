Třebíč buduje chytrá parkoviště, při nezaplacení zaznamenají přestupek

„Kamera při vjezdu na parkoviště zaznamená SPZ daného auta a při odjezdu vyhodnotí, zda řidič za parkování dostatečně zaplatil či přesáhl dobu odjezdu. Kamerový systém bude propojený s parkovacím automatem či mobilní aplikací, kterou bude možné platit či parkování prodlužovat. Když řidič nezaplatí, tak jak má, systém mu prostřednictvím městské policie vygeneruje pozdrav ve formě přestupku,“ popsal fungování starosta Třebíče Pavel Pacal.

Podle něj to ušetří práci strážníkům, kteří nebudou muset parkování na místě kontrolovat. „Je to záležitost, která běžně funguje v zahraničí, a dokonce i na několika parkovištích v České republice. Nemělo by to být nic neobvyklého,“ dodal Pacal.

Systém bude fungovat například na centrálním parkovišti na Karlově náměstí. Do provozu by měl být uveden po skončení právě probíhající celkové revitalizace náměstí. Mělo by to být v polovině září. Parkoviště pro zhruba šedesát aut bude dokonce bez parkovací závory.

„Nacházíme se tam v památkové zóně a nelze tam závoru umístit. Mimo památkovou zónu ale parkovací závory budou,“ vysvětlil starosta Pacal.

Další kamerové parkovací systémy budou na Komenského náměstí a v ulici Vítězslava Nezvala u autobusového nádraží. Instalují se rovněž v ulici Kateřiny z Valdštejna.

Úprava cen nedovolí auto odstavit na celý den

Se změnou parkovacího systému se změní i cena parkovného. „Chceme, aby parkoviště byla maximálně otáčková a aby si tam řidiči neodstavovali auta na celý den. Uvažujeme o tom, že by první hodina, či její část byla zdarma. Další hodina by se pak počítala v menší sazbě, ale od třetí až čtvrté hodiny už by sazba měla být taková, aby se lidem nevyplácelo odstavovat tam auta na delší dobu,“ nastínil Pacal s tím, že ceny se změní v momentě, kdy parkoviště začne fungovat.

Systém parkování a nedostatek parkovacích míst ve městě řeší třebíčská radnice dlouhodobě. Například loni na jaře zakázala na vybraných sídlištích parkování nákladních aut kategorie N1. To jsou dodávky, obytné vozy, ale i některé upravené osobní vozy a pick-upy.

Hlavním důvodem bylo, že nákladní vozy zabíraly místa rezidentům a také snižovaly průjezdnost pro hasičské vozy, vozidla zimní údržby a auta na svoz odpadu. „Nákladní automobily patří do firem, ne na soukromá parkoviště,“ zdůvodnil tehdy starosta.

S ročním odstupem si opatření pochvaluje. „Osvědčilo se to. Majitelé dodávek a nákladních automobilů se naučili - až na pár výjimek - parkovat jinde. Parkovacích míst v daných lokalitách přibylo, ale stále to ještě není dostačující, protože v rámci celé společnosti počet automobilů roste a sídliště na to nejsou dimenzována,“ zhodnotil Pacal.

Dopravě uleví nový parkovací dům u nemocnice

Ulevit dopravě a parkování v Třebíči by měl také nový parkovací dům, který vzniká u nemocnice na Purkyňově náměstí. Čtyřpodlažní stavba má nabídnout přes dvě stovky míst pro automobily.

Nemá sloužit jenom pro návštěvníky a zaměstnance nemocnice. Prostory využije i veřejnost, a to díky strategické poloze v blízkosti vlakového nádraží, okresního soudu a zimního stadionu. Kromě hejtmanství se na vybudování objektu finančně podílí i město Třebíč.

„Od nového parkovacího domu si slibujeme uvolnění parkoviště na protější straně, u vlakového nádraží, a vznik parkovacích míst pro celé širší okolí. Navíc to není daleko od centra města, takže parkovací dům může fungovat jako parkoviště v docházkové vzdálenosti do středu města,“ pověděl starosta Pacal.