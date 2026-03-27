Připravte auto na sezonu, nabádá BESIP a zve na jarní prohlídku za korunu

„Jarní období umí být velmi zrádné. Ráno mohou řidiče překvapit stinné úseky s námrazou nebo sněhové přeháňky. Duben je nevyzpytatelný a silnice mohou být během pár hodin úplně jiné,“ připomíná krajská koordinátorka BESIP na Vysočině Veronika Vošická Buráňová.
Zvlášť upozorňuje na období Velikonoc. Ty bývají spojené s posezením s rodinou či přáteli. A právě tady vznikají nebezpečné situace, kdy si řidič dá „jen jedno pivo“, „malého panáka“ nebo spoléhá na to, že „už to vyprchalo“.
Veronika Vošická Buráňovákoordinátorka BESIP v Kraji Vysočina
„Alkohol za volant nepatří nikdy. I malé množství zpomaluje reakce, snižuje schopnost správně vyhodnotit situaci a zvyšuje sklon k riskování. Řidič může mít pocit, že je v pořádku, ale ve skutečnosti reaguje pomaleji, hůř odhaduje vzdálenost i rychlost a snadněji přehlédne nečekané nebezpečí,“ upozorňuje Vošická.
Na jaře přitom řidiče čeká řada situací, které vyžadují plnou pozornost. V provozu se objevují motorkáři, cyklisté, pohybuje se v něm víc chodců. A silnice bývají často po zimě v horším stavu.
Bezpečná jízda je otázkou rozhodnutí
Dbát je třeba i na technický stav vozu. Nejen na správné obutí - na letní pneumatiky může i na začátku dubna být ještě brzy. Zkontrolovat je třeba brzdy, podvozek i kapaliny. Jaro je ideální čas dát auto do pořádku. „Bezpečnost na silnici nezačíná až ve chvíli, kdy se rozsvítí motor. Začíná mnohem dřív - u rozhodnutí, v jakém stavu s autem vůbec vyjedeme,“ říká Vošická.
Právě na důležitost správného technického stavu i odpovědného chování za volantem upozorní sobotní preventivní akce, jíž BESIP pořádá u pobočky BestDrive v Havířské ulici v Havlíčkově Brodě. Jejím cílem je veřejnosti připomenout, že bezpečná jízda není jen otázkou pravidel, ale také každodenních rozhodnutí.
Od devíti do 15 hodin bude připraven program i s účastí policie a hasičů. K prohlédnutí bude auto s radarem, uskuteční se ukázky první pomoci, radarového měření a odborníci podají rady, jak se zachovat u nehody.
Návštěvníci budou rovněž mít možnost nechat si zkontrolovat technický stav vozidla za symbolickou jednu korunu. „Servisní mechanici zkontrolují například stav pneumatik, brzd, kapalin nebo dalších důležitých částí vozidla, které mají zásadní vliv na bezpečnou jízdu,“ dodala Vošická.