Připravte auto na sezonu, nabádá BESIP a zve na jarní prohlídku za korunu

  15:21
S příchodem jara vyrážejí na silnice motorkáři, cyklisté i řidiči, kteří své vozy teprve připravují na sezonu. Období kolem Velikonoc je z hlediska dopravy specifické. Více cest a výletů, větší provoz a podceňovaná rizika. Mezi ta nejvážnější patří alkohol a špatný technický stav vozu. I to se řidiči dozvědí na sobotní akci s Besipem.

Velkým lákadlem sobotní preventivní akce BESIPu v Havlíčkově Brodě bude možnost prohlédnout si policejní auto s radarem. | foto: BESIP

„Jarní období umí být velmi zrádné. Ráno mohou řidiče překvapit stinné úseky s námrazou nebo sněhové přeháňky. Duben je nevyzpytatelný a silnice mohou být během pár hodin úplně jiné,“ připomíná krajská koordinátorka BESIP na Vysočině Veronika Vošická Buráňová.

Zvlášť upozorňuje na období Velikonoc. Ty bývají spojené s posezením s rodinou či přáteli. A právě tady vznikají nebezpečné situace, kdy si řidič dá „jen jedno pivo“, „malého panáka“ nebo spoléhá na to, že „už to vyprchalo“.

Bezpečnost na silnici nezačíná až ve chvíli, kdy se rozsvítí motor. Začíná mnohem dřív - u rozhodnutí, v jakém stavu s autem vůbec vyjedeme.

Veronika Vošická Buráňovákoordinátorka BESIP v Kraji Vysočina

„Alkohol za volant nepatří nikdy. I malé množství zpomaluje reakce, snižuje schopnost správně vyhodnotit situaci a zvyšuje sklon k riskování. Řidič může mít pocit, že je v pořádku, ale ve skutečnosti reaguje pomaleji, hůř odhaduje vzdálenost i rychlost a snadněji přehlédne nečekané nebezpečí,“ upozorňuje Vošická.

Na jaře přitom řidiče čeká řada situací, které vyžadují plnou pozornost. V provozu se objevují motorkáři, cyklisté, pohybuje se v něm víc chodců. A silnice bývají často po zimě v horším stavu.

Bezpečná jízda je otázkou rozhodnutí

Dbát je třeba i na technický stav vozu. Nejen na správné obutí - na letní pneumatiky může i na začátku dubna být ještě brzy. Zkontrolovat je třeba brzdy, podvozek i kapaliny. Jaro je ideální čas dát auto do pořádku. „Bezpečnost na silnici nezačíná až ve chvíli, kdy se rozsvítí motor. Začíná mnohem dřív - u rozhodnutí, v jakém stavu s autem vůbec vyjedeme,“ říká Vošická.

Právě na důležitost správného technického stavu i odpovědného chování za volantem upozorní sobotní preventivní akce, jíž BESIP pořádá u pobočky BestDrive v Havířské ulici v Havlíčkově Brodě. Jejím cílem je veřejnosti připomenout, že bezpečná jízda není jen otázkou pravidel, ale také každodenních rozhodnutí.

Od devíti do 15 hodin bude připraven program i s účastí policie a hasičů. K prohlédnutí bude auto s radarem, uskuteční se ukázky první pomoci, radarového měření a odborníci podají rady, jak se zachovat u nehody.

Návštěvníci budou rovněž mít možnost nechat si zkontrolovat technický stav vozidla za symbolickou jednu korunu. „Servisní mechanici zkontrolují například stav pneumatik, brzd, kapalin nebo dalších důležitých částí vozidla, které mají zásadní vliv na bezpečnou jízdu,“ dodala Vošická.

Nejčtenější

Jezdila jen pro razítko, Ukrajinka na neoprávněných dávkách získala statisíce

Cizinecká policie. (ilustrační foto)

Do Česka jezdila jen, když bylo potřeba prodloužit vízum nebo nahlásit novou adresu. Přesto třicetiletá Ukrajinka roky pobírala humanitární dávky určené lidem v nouzi, kteří utekli před válkou....

OBRAZEM: Mohutnými přívody vody pro turbíny elektrárny by projelo i metro

Mimořádné prohlídky pro veřejnost na Den vody v přečerpávací vodní elektrárně...

Mimořádné prohlídky pro veřejnost se uskutečnily v sobotu na Den vody v přečerpávací vodní elektrárně Dalešice. Všech 160 návštěvnických míst si zájemci zarezervovali během několika hodin. Portál...

Zavírá Krmítko pro duši. Doba kamenných antikvariátů skončila, říká majitelka

Lenka Cyprisová založením jihlavského antikvariátu Krmítko pro duši vykonala,...

Populární jihlavský antikvariát Krmítko pro duši ve Znojemské ulici odpočítává své poslední dny. Majitelka Lenka Cyprisová po 13,5 letech fungování svůj kamenný obchod před Velikonoci uzavře....

Nejmladší česká synagoga je na prodej. Přes realitku jako běžný rodinný dům

Průčelí jednoduché budovy doplňuje na západní straně původní židovská hvězda a...

Snahy o záchranu bývalé židovské synagogy na Tyršově ulici v Kamenici nad Lipou před proměnou v rodinný dům nedospěly k výsledku. Vlastník nemovitosti, Farní sbor Českobratrské církve evangelické...

Risk přes plnou čáru. Řidič při předjíždění traktoru málem smetl policejní auto

Hazard v zatáčce. Řidič fordu předjížděl přes plnou čáru. Přímo proti policejní...

O obrovském štěstí může mluvit řidič osobního fordu, který se u obce Ořechov na Žďársku pustil do riskantního manévru. V nepřehledné zatáčce začal předjíždět kolonu traktoru a kamionu přes plnou...

Připravte auto na sezonu, nabádá BESIP a zve na jarní prohlídku za korunu

Velkým lákadlem sobotní preventivní akce BESIPu v Havlíčkově Brodě bude možnost...

S příchodem jara vyrážejí na silnice motorkáři, cyklisté i řidiči, kteří své vozy teprve připravují na sezonu. Období kolem Velikonoc je z hlediska dopravy specifické. Více cest a výletů, větší...

27. března 2026  15:21

Ekonomika, nebo příroda? Výběr trasy obchvatu Havlíčkova Brodu jde do finále

Takto se dnes projíždí havlíčkobrodskou místní částí Šmolovy po silnici 34....

Nejkratší, nejlevnější a se zdaleka nejvyšším finančním profitem. Taková je podle ekonomické analýzy varianta 5 havlíčkobrodského jihozápadního obchvatu. Na dokument, který nechalo vypracovat...

27. března 2026  12:02

Jarní elixír i pochoutka už plní lesy. Sběrači vyrážejí za medvědím česnekem

Medvědímu česneku se daří hlavně ve vlhčím prostředí, obvykle v listnatých...

Delikatesa, která navíc prospěje zdraví. To je medvědí česnek, poměrně nenápadná jarní bylinka, jíž laik v lese snadno přehlédne. Znalci ale vědí své - a právě nyní se vydávají na „lov“. Na Vysočině...

27. března 2026  8:44

Opavu přebírá asistent Navrátil, novým asistentem v Dukle je Šmarda

Asistent trenéra jihlavských fotbalistů Michal Šmarda

Fotbalisty Opavy po pondělním odchodu trenéra Romana Nádvorníka povede dosavadní realizační tým. Do role hlavního kouče se z pozice asistenta posune Jan Navrátil. Novým asistentem trenéra Pavla...

26. března 2026  14:15,  aktualizováno  15:46

Nejmladší česká synagoga je na prodej. Přes realitku jako běžný rodinný dům

Průčelí jednoduché budovy doplňuje na západní straně původní židovská hvězda a...

Snahy o záchranu bývalé židovské synagogy na Tyršově ulici v Kamenici nad Lipou před proměnou v rodinný dům nedospěly k výsledku. Vlastník nemovitosti, Farní sbor Českobratrské církve evangelické...

26. března 2026  14:29

Jihlava je jednou z top adres na hokejové mapě. Fink vyhlíží další baráž o extraligu

Někdejší jihlavský hokejista Patrik Fink

Hokej na profesionální úrovni hrál zhruba do svých 32 let. A soubojů, ve kterých šlo o bytí či nebytí, zažil možná víc než kterýkoliv jiný hráč. Baráž o extraligu si zahrál celkem pětkrát......

26. března 2026  11:05

Pelhřimov už chystá moderní koupaliště za miliony. Žďár zůstává bez čisté vody

Takto má vypadat venkovní areál s bazénem v Pelhřimově. Do podoby z vizualizací...

Koupání se zajištěnou čistotou vody, řadou atrakcí a veškerým návštěvnickým zázemím si zřejmě již v příští letní sezoně užijí lidé v Pelhřimově. Město plánuje rozšířit stávající bazén o moderní...

26. března 2026  10:47

Převrácený kamion uzavřel D1 na Žďársku. Kolona dosáhla téměř 10 kilometrů

ilustrační snímek

Převrácený kamion zablokoval v noci na čtvrtek na zhruba čtyři hodiny dálnici D1 na 142. kilometru u Velkého Meziříčí na Žďársku ve směru na Prahu. Na místě se vytvořila až téměř desetikilometrová...

26. března 2026

Na Jihlavsku hořelo dvacet hektarů lesa, vodu shazoval i vrtulník

Hasiči museli ve středu odpoledne vyjet k rozsáhlému lesnímu požáru u Vyskytné...

Hasiči museli ve středu odpoledne vyjet k rozsáhlému lesnímu požáru u Vyskytné nad Jihlavou, který způsobil škodu pět milionů korun. O rozsahu požáru informovala mluvčí krajských hasičů Petra...

25. března 2026  18:15,  aktualizováno  19:16

Strategický uzel pod náměstím i opravy v Polenské. Jihlavu svírají uzavírky cest

Hluboko pod dlažbou. Aby město zajistilo vodu pro nové čtvrti, musí dělníci v...

Ačkoliv to zní paradoxně, pitná voda pro Jihlavu teče přímo pod historickým centrem. Aby město dokázalo v budoucnu spolehlivě zásobovat nové čtvrti, budují nyní dělníci v Kosmákově ulici strategický...

25. března 2026  14:39

Risk přes plnou čáru. Řidič při předjíždění traktoru málem smetl policejní auto

Hazard v zatáčce. Řidič fordu předjížděl přes plnou čáru. Přímo proti policejní...

O obrovském štěstí může mluvit řidič osobního fordu, který se u obce Ořechov na Žďársku pustil do riskantního manévru. V nepřehledné zatáčce začal předjíždět kolonu traktoru a kamionu přes plnou...

25. března 2026  14:33

Špína, výkaly a zkažené žrádlo. Otřesné podmínky ve zvěřinci začal řešit soud

Zookoutek Ladislava Váni v Kletečné u Humpolce se může pochlubit opravdu...

Namísto důstojného domova pro zvířata jen těsné klece plné výkalů a zkaženého jídla. Tak líčí obžaloba podmínky v chovu Ladislava Váni a jeho partnerky Jany Svatošové v Kletečné na Pelhřimovsku....

25. března 2026  11:04

