Lidé z Ledče chtějí návrat přímého spoje do Prahy. Je ztrátový, odmítá kraj

Autobusová linka z Chotěboře přes Havlíčkův Brod, Světlou nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou jezdila do druhé poloviny srpna. Podle statistik dopravce a Kraje Vysočina, který na ztrátové spoje doplácí, se však její provozování nevyplatilo. Byla tudíž v úseku od Ledče nad Sázavou do Prahy zrušena.

Mnozí cestující se s takovým krokem nechtěli smířit. Sepsali petici, kterou během několika dní podepsalo více než tisíc lidí. Její autory podpořil i europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který z regionu pochází.

„Autobus zastavoval i v menších vesnicích a svážel místní do větších měst, případně do Prahy. Když lidé potřebovali k doktorovi, do práce nebo studenti do školy, autobus byla rychlá a spolehlivá volba,“ říká Lucie Martonková z Ledče nad Sázavou, jež patří mezi ty, kterým zrušení spoje vadí.

Vedení kraje nyní petici probralo a nespokojeným cestujícím odpovědělo. Hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek v reakci objasňuje situaci a nabízí i konkrétní alternativy cestování z Ledče nad Sázavou na Prahu. „Dopravce se nás dotazoval na možnost zrušení linky z důvodu jejího nízkého využití. Až dosud se nám jej dařilo přesvědčit,“ píše hejtman.

Ztráta pět set korun na jednoho cestujícího

Letos na jaře a v létě, kdy cena nafty překonávala rekordy, však už ani přesvědčování kraje nic nezmohlo. „Z našich statistik vyplývá, že linku denně využívalo v průměru deset až patnáct platících cestujících,“ podotkla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Pokud by linka byla dál zachována a stejně obsazena, tak aby nebyla ztrátová, doplácel by kraj na jednoho cestujícího částku pět set korun.

Podle europoslance Zdechovského ale čísla ne zcela odpovídají skutečnosti. Dle jeho mínění analýzu počtu cestujících kraj provedl v době covidu, kdy tolik lidí spoj nevyužívalo. Roční provoz linky odhadl na sumu kolem 800 tisíc korun.

„Kdyby se na provoz spoje složila větší města, kde autobus zastavuje, tak by to nebyla tak velká rána pro městské rozpočty. Podle propočtů by každé město platilo zhruba 20 tisíc korun měsíčně,“ vypočítává Lucie Martonková. Se samosprávami chce Zdechovský o lince jednat.

„Chápu, že peníze vždy hrají velkou roli, ale nemůžeme lidem z regionu bez adekvátní náhrady sebrat možnost dostat se včas k lékaři či do práce. Už tak není v regionu dostatek pracovních příležitostí a lidé musí za prací cestovat. Tímto jen odřízneme region od zbytku světa,“ upozorňuje Tomáš Zdechovský.

Zrušená autobusová linka byla specifická. Autobus cestující nabíral ráno na Havlíčkobrodsku, kde objížděl celou řadu vesnic a menších sídel. Z Hněvkovic pak už mířil po dálnici do Prahy a nestavěl. Odpoledne stejným způsobem vozil lidi zpět. Dopravce nenabíral žádné cestující na území Středočeského kraje, proto ani z jeho peněz nemohl být dotován.

Většina spojů z Ledče je nyní s přestupy

Podle vedení Kraje Vysočina mají obyvatelé Havlíčkobrodska více možností, jak do hlavního města veřejnou dopravou cestovat. Stěžejní je železniční spojení, vlak přes Havlíčkův Brod a Světlou nad Sázavou jezdí každou hodinu, po zavedení žlutých rychlíků RegioJet i častěji. Cesta z Brodu trvá rovné dvě hodiny.

Z Ledče nad Sázavou se pak nabízí autobus ve 4.25 do Čechtic. „Z Čechtic, bez nutnosti opustit vůz, autobus dále pokračuje do Prahy s příjezdem na zastávku Roztyly v 6.38,“ uvádí mluvčí kraje Svatošová s tím, že spoj stejným způsobem jede ve čtvrt na pět odpoledne zpět. V obou případech se tak jedná o přímý autobus bez přestupu. Jen časově je cesta zhruba o půl hodiny delší.

Další spoje už jsou s přestupy, obvykle ve Zruči nad Sázavou, Zbraslavicích či Lokti v případě autobusů, v Čerčanech nebo Světlé nad Sázavou při cestě vlakem. Tyto linky jsou však co do ujetých kilometrů i času ještě náročnější. Některé totiž obsluhují i obce Středočeského kraje. A o zdlouhavou projížďku po středočeském venkově cestující z Vysočiny zájem nemají.

Nikdo podle Svatošové nebrání tomu, aby na trase z Ledče nad Sázavou do Prahy vozil dopravce cestující komerčně bez dotace. O to však nemá zájem, vyšší cenu by neakceptovali ani cestující.

Jak poznamenal hejtman Vítězslav Schrek, Kraj Vysočina je ochoten dopravci spoj opět financovat, a to ve stejném rozsahu jako do jeho zrušení na konci srpna.