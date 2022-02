Vysočina začala silně preferovat dotované dopravce, United Buses se bouří

Až do loňského listopadu platilo rozmezí 30 minut před a 20 minut po odjezdu. Pak ovšem kraj podmínky změnil. Zdůvodňuje to podporou dotovaných linek, aby nemusel doplácet jejich vyšší ztrátovost. Podle společnosti United Buses ale nové podmínky vytvářejí nerovné konkurenční prostředí.

„Snahou kraje je jen přesměrovat naše cestující do svých autobusů. Zákaz 60 minut před odjezdem a 60 minut po odjezdu nás na některých tratích doslova vyřazuje z trhu a omezuje naše cestující. Zároveň vytváří uměle nerovné konkurenční prostředí ve vztahu ke stávající nedotované konkurenci,“ uvedl Karel Bílý, majitel United Buses.

Podle manažera linkové přepravy této společnosti Josefa Šelepy se jejich spoje s dotovanými autobusy veřejné dopravy o cestující nepřetahují. „I proto, že jsou na většině tras dražší. Naše spoje jedou nejkratší cestou a spojují větší města,“ připomněl Šelepa.

Jak uvedl ve své reakci Kraj Vysočina, dopravní úřad přistupuje ke všem komerčním dopravcům stejným způsobem a nediskriminačně: „Rozšíření dopravní obslužnosti o jejich služby chápeme jako vítaný komfort, který však nesmí narušit systémovost a ekonomickou efektivnost dotovaných linek.“

Sousední kraje omezují dopravce méně

Podmínky vložil Kraj Vysočina do nové licence, kterou vydává Jihočeský kraj na linku České Budějovice - Brno, jejíž platnost končí 16. března. I Jihočeský kraj dopravci stanovil omezující podmínky, ale shodné se stávající licencí v rozsahu 20 minut před a 20 minut po odjezdu dotovaného spoje.

United Buses na Vysočině Kterých spojů se v kraji dotknou nové podmínky Telč - Třebíč: většina spojů v pracovních dnech, jeden o víkendu Třebíč - Jihlava: většina spojů v pracovních dnech, některé o víkendu Humpolec - Pelhřimov: většina spojů v pracovních dnech Pelhřimov - Kamenice nad Lipou: většina spojů v pracovních dnech Jihlava - Kamenice nad Lipou: v neděli Třebíč - Velké Meziříčí: v pracovních dnech Telč - Studená: v pracovních dnech Zdroj: United Buses

„S omezením od Jihočeského kraje nemáme žádný problém a chápeme jej. Dává smysl a cestujícím přináší na trasách mnohem více spojů, než kolik by si kraj musel sám objednávat. Stejná omezení od kraje jsme měli ve stávající licenci a fungovalo to dobře,“ dodal Josef Šelepa.

Jihomoravský kraj, na jehož území je vedena část linky mezi Velkým Meziříčím a Brnem, žádné omezující podmínky dopravci neudělil.

Podle Martina Hyského (ČSSD), předsedy krajského výboru pro rozvoj strategických projektů, takováto omezení s cílem chránit dotované vnitrokrajské linky umožňuje zákon. „Každý kraj má ty podmínky trochu jiné. My jsme zhruba někde uprostřed,“ vysvětlil Hyský s tím, že některé kraje jsou ještě přísnější.

Na podmínky doplatí až 30 tisíc cestujících

Nové podmínky by se podle Šelepy měly dotknout zhruba 30 tisíc cestujících na trasách Telč - Třebíč, Třebíč - Velké Meziříčí, Kamenice nad Lipou - Pelhřimov, Humpolec - Jihlava, Pelhřimov - Jihlava a Jihlava - Pelhřimov.

Linku, která zastavuje například i v Moravských Budějovicích, si pochvaluje také starosta Vlastimil Bařinka. „Chtěli jsme v minulosti po kraji, aby tuto linku zařadil do krajského systému dopravy. To se nestalo. Kdyby tady United Buses skončil, byl by to problém. Pro lidi je to komfortní cestování, jinak by museli několikrát přestupovat. Mám tento týden schůzku s krajskými radními a chci se na nové podmínky zeptat,“ pověděl Bařinka.

Ministerstvo dopravy má na vyřízení odvolání až 60 dnů. Pak nastupuje další lhůta pro vydání licence.

„Reálně hrozí, že bychom museli přímé autobusy na trasách České Budějovice - Telč - Třebíč - Brno a České Budějovice - Pelhřimov - Humpolec - Jihlava - Brno zastavit k 16. březnu. Zcela bez spojení do Brna nebo do Českých Budějovic bychom ale oblasti, které obsluhujeme, nenechali,“ uvedl Karel Bílý.