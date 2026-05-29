Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Od pondělí už jen pěšky nebo na kole. Žďár vyžene auta od všech základních škol

Autor:
  13:58
Bezpečnější cesta do školy. Ideálně pěšky nebo třeba na kole. Bez aut. Taková je představa vedení Žďáru nad Sázavou o ranní dopravě žáků do tamních „základek“. Pomoci má zavedení školních ulic. Ty už na dvou místech fungují, u zbylých dvou škol na sídlišti Stalingrad nastane změna k 1. červnu.

Žďár se stane jedním z mála českých měst, které má takto dopravně zabezpečené okolí všech svých základních škol (ZŠ). „Minimálně v Kraji Vysočina to považuji za ojedinělé. Ze své praxe vím, že se školní ulice dělají spíš jen jako jednorázová záležitost – většinou u nějaké konkrétní školy, ne plošně,“ uvedla Veronika Vošická Buráňová, krajská koordinátorka BESIP.

Žďárská radnice začala s vyhlašováním školních ulic před třemi lety, a to u ZŠ Švermova, kde byla situace nejhorší. Mnozí rodiče vozili potomky až téměř ke vchodu. Mezi dětmi a dalšími chodci pak v ranním chaosu couvali nebo se složitě otáčeli. Poté, co začal v době před vyučováním platit zákaz vjezdu do bezprostředního okolí budovy, se situace zlepšila.

Nejde o žádné nahodilé úpravy, ale navazující, dlouho chystané kroky k větší bezpečnosti dětí. Celý prostor jsme zanalyzovali, nastavili různé zákazy, zavedli jednosměrky, mění se i přednosti v jízdě.

Martin Kuncředitel městské policie

„Opatření se osvědčilo, rodiče nám už nezajíždějí přímo ke škole. Celý prostor je teď klidnější. Máme tu i nový přístřešek na kola, tak se děti mohou do školy dopravovat i takto, aniž by tu musely kličkovat mezi auty,“ popsala Dominika Paulová, ředitelka ZŠ Švermova.

Pilotní projekt proto vzápětí následovala i ZŠ Palachova poblíž nádraží. Nyní přichází na řadu poslední dvě „základky“ v Komenského ulici. Také u nich totiž není ráno o rizikové momenty nouze, a to hlavně v zadním traktu – mezi školami a sportovní halou.

Mnozí rodiče zajížděli dříve až téměř ke vchodu do školy. (28. května 2026)
V prostoru mezi školami a sportovním areálem v Komenského ulici vzniká po ránu řada rizikových situací. Mísí se tam chodci, auta i cyklisté. (28. května 2026)
V prostoru mezi školami a sportovním areálem v Komenského ulici vzniká po ránu řada rizikových situací. Mísí se tam chodci, auta i cyklisté. (28. května 2026)
Do ulice Komenského v části za základními školami se před vyučováním řidiči nedostanou. (28. května 2026)
10 fotografií

„Na jednom místě se nekoordinovaně setkávají auta, cyklisté i chodci, včetně malých dětí. Auta se tam různě otáčejí, parkují, mezi nimi chodí školáci,“ vylíčil žďárský starosta Martin Mrkos. Situace je podle něj o to složitější, že tam míří autem nejen rodiče žáků obou ZŠ, ale i dětí z blízké mateřinky. V ulici parkují rovněž studenti nedaleké střední obchodní školy.

Řidiče čeká pořádná várka změn v dopravě

Podmínky pro bezpečnou cestu do výuky ale nejsou optimální ani před budovami škol. Tam už vznikla z tohoto důvodu jednosměrka a zpomalovací prahy. „Máme na řadě fotek a videí kolizní, rizikové situace, kdy auta zajíždějí takřka ke vchodu,“ upozornila mluvčí radnice Blanka Sobolová. Pro komplex škol v této části sídliště musela tedy vzniknout celá série změn v dopravě. Platit začnou v pondělí 1. června.

Zónu pro pěší vymezí i pestré malby dětí

Úpravy zasáhnou i plochy přímo před vstupy do škol, a to dost netradičně. Symbolicky na Den dětí – 1. června – je žáci společně s učiteli speciálními barvami pomalují. Půjde o takzvaný asfalt art. Jím se graficky oddělí plocha, kam už auta nebudou moci zajíždět, od těch, kde naopak bude možné zastavit, aby děti mohly bezpečně vystoupit. Přibudou i pomalované betonové prvky – překážky pro vjezd na vstupní prostranství. Tam totiž dříve někteří šoféři vjížděli, aby potomky vyložili. Podobná barevná plocha s betonovými kostkami vznikne i před sportovní halou, kde se do výtvarné činnosti může od 14 hodin zapojit i veřejnost.

„Nejde o žádné nahodilé úpravy, ale navazující, dlouho chystané kroky k větší bezpečnosti dětí. Celý prostor jsme zanalyzovali, nastavili různé zákazy, zavedli jednosměrky, mění se i přednosti v jízdě,“ vyjmenoval Martin Kunc, vedoucí žďárské městské policie.

Komenského ulice v prostoru před školami zůstane dál jednosměrná. Řidiči z ní už ale neodbočí ke sportovní hale, nýbrž budou muset pokračovat rovně směrem k biskupskému gymnáziu. Motoristy ale čeká i změna předností v jízdě. Na frekventované křižovatce Komenského ulice s Libickou, Okružní a Revoluční se nově stanou hlavním tahem ulice Revoluční a Libická.

„Na místě přibudou značky, které na změnu upozorní. A samozřejmě počítáme s dohledem, alespoň v prvním týdnu, kdy si budou lidé na novinku zvykat. Někteří totiž mohou jezdit po paměti,“ zmínil Kunc s tím, že hlídky budou zpočátku kontrolovat celé území.

Nově se jednosměrnou stane i Komenského ulice vedoucí za „základkami“, a to ve směru od Revoluční. Ale hlavně – před vyučováním se do ní motoristé nedostanou vůbec. Zákaz začne platit dvacet minut po sedmé ranní a potrvá do osmi. Tyto časy, stejně jako samotné úpravy provozu, ale mohou podle radnice po zkušebním červnu dostát změn.

„Co to způsobí? Uvidíme, sami jsme zvědaví“

„Situace za školou je místy opravdu šílená, pro děti je to nebezpečné. Už bylo potřeba s tím něco dělat. Co to s provozem ale nakonec udělá, to nedokážu říct. Sami jsme na to zvědaví,“ řekla Bohumila Počtová, ředitelka ZŠ Komenského 6.

S úpravami režimu je spokojen i Roman Bednář, trenér žďárského Basketbalového klubu Vlci. Právě „baskeťáci“ jsou v blízké sportovní hale jako doma. „I když tam rodiče, učitelé, trenéři a děti zatím dokážou z hlediska dopravy nějak společně fungovat, přehledné to moc není a nějaký systém tomu určitě pomůže,“ uvedl Bednář s tím, že na úpravy plochy před sportovištěm by mohla výhledově navázat i vytoužená rekonstrukce haly.

Zavedení školní ulice se ve Žďáře osvědčilo, zákaz vjezdu se od září vrátí

V celé oblasti bude také platit maximální rychlost 30 kilometrů v hodině a přibudou vymezená parkovací místa pro rychlé „vyložení“ dětí. Většina změn se navíc dotkne hlavně motoristů; jednosměrky či zákaz vjezdu do školní ulice se nebudou týkat cyklistů.

„Každé takové opatření je z hlediska bezpečnosti přínosné. Když rodiče nevysadí dítě u vchodu, ale třeba ve vedlejší ulici, vznikne u školy bezpečnější prostředí. Lidé tím pádem nemusejí mít takové obavy tam děti pouštět,“ vysvětlila koordinátorka BESIP a dodala, že dětem prospěje jak pohyb na čerstvém vzduchu, tak i pozvolné seznámení se s provozem v okolí školy. „V něm se stejně dříve či později budou muset naučit pohybovat,“ dodala Vošická Buráňová.

Řešení má své kritiky, mimo jiné i mezi učiteli

Ne všichni ale kvitují plánovanou změnu s nadšením. „Dopravní opatření směřují ke správnému cíli – větší bezpečnosti dětí. Nicméně nepřinášejí žádné dlouhodobě udržitelné řešení. Parkování se nerozšíří, naopak omezí. Stejně jako průjezd,“ konstatoval opoziční žďárský zastupitel Jan Havlík (Změna 2018).

Někteří pedagogové se už zkraje příprav ohradili proti zákazu vjezdu ke školám v době, kdy většina z nich spěchá do práce. „Je to komplikace. Budeme muset parkovat jinde, ale těch míst v okolí je bohužel už tak dost málo,“ uvedla pedagožka ZŠ, jež si nepřála uvést své jméno.

Střední školy
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Unikátní přehlídka historie v Jabloňově: „Někdo sbírá známky. My traktory.“

K vidění byly i unikátní prototypy, které ani nešly do sériové výroby. Právě ty...

Za vůbec nejzajímavější tuzemskou výstavu traktorů považují pořadatelé tradiční traktoriádu v Jabloňově u Velkého Meziříčí na Žďársku. Akce však rozhodně „nehraje“ jen na počet strojů. Byť s více než...

Žena přitáhla na policii podomácku vyrobenou zbraň a tři tašky střeliva

Žena přinesla na policejní služebnu v Chotěboři tři tašky plné střeliva....

Velice překvapila policisty žena v Chotěboři. Na obvodní oddělení jim přinesla tři plné nákupní tašky nábojů do zbraní. K tomu přidala i podomácku vyrobenou pistoli s dlouhou hlavní. Údajně vše našla...

Nikdy neseděli za volantem, přesto v Česku získali řidičáky na kamion. Mongoly stíhá policie

Policisté na Vysočině zadrželi osm cizinců podezřelých z podvodného získání...

Policisté zadrželi osm cizinců z Mongolska, kteří podle vyšetřování získali české řidičské průkazy pomocí falešných dokumentů. Někteří z nich přitom dosud nikdy neusedli za volant. Chyběla jim navíc...

Křiklavá pomerančová zmizela pod lešením. Pacovské nádraží po kritice přetírají

Místní budově kvůli agresivnímu nátěru neřekli jinak než „pomeranč“ nebo...

Místní mu kvůli agresivnímu nátěru neřekli jinak než „pomeranč“ nebo „pouťová atrakce“. Rekonstrukce historického nádraží v Pacově na Pelhřimovsku zkrátka vzbudila obrovské emoce. Po měsících ostré...

Zemřel exšéf rozvědky Zeman. Za komunistů musel trávit krysy a chovat hlemýždě

Brněnský disident, signatář Charty 77 a za demokratického režimu ředitel Úřadu...

Po listopadové revoluci formoval nové bezpečnostní struktury demokratického Československa, zejména civilní kontrarozvědku, nynější BIS. Později Petr Zeman jako ředitel tři roky vedl Úřad pro...

Od pondělí už jen pěšky nebo na kole. Žďár vyžene auta od všech základních škol

Mnozí rodiče zajížděli dříve až téměř ke vchodu do školy. (28. května 2026)

Bezpečnější cesta do školy. Ideálně pěšky nebo třeba na kole. Bez aut. Taková je představa vedení Žďáru nad Sázavou o ranní dopravě žáků do tamních „základek“. Pomoci má zavedení školních ulic. Ty už...

29. května 2026  13:58

Do supermarketu jen po schodech, nový výtah pojede až na podzim. Pro mnoho lidí problém

45 schodů dolů, 45 nahoru.... (27. května 2026)

Na to, že výtah občas nejede, si už zákazníci prodejny Albert na jihlavském Masarykově náměstí zvykli. Většinou se totiž jednalo pouze o krátkodobou nepříjemnost – jenže teď je situace docela jiná....

29. května 2026  8:46

Moderní servis vlaků. V Brodě opraví pět souprav najednou, shánějí mechaniky

Havlíčkobrodské depo potvrdilo novou investicí svou pozici jedné z...

České dráhy v Havlíčkově Brodě uvedly do provozu novou opravárenskou halu. Moderní servisní zázemí za více než čtvrt miliardy korun je určeno především pro údržbu regionálních vlaků RegioPanter a...

28. května 2026  15:30

Unikátní kaple v Černé má 20 let. Vystoupí v ní herci Boková, Matásek a Javorský

Dřevěná stavba byla dokončena a vysvěcena v červnu roku 2006 a svým moderním a...

Kdo dosud neviděl či nenavštívil kapli svatého Antonína Paduánského v Černé na Žďársku, výjimečné dílo architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře, má v červnu nevšední možnost. Nejenže na vlastní oči...

28. května 2026  13:34

Žďár jde vstříc trendům, buduje hřiště pro stále oblíbenější padel

Není to tenis, není to squash. Padel se hraje všude možně a popularitu získává...

Na Vysočině se nyní Žďárští stávají sportovními průkopníky. Už letos v létě tam budou moci zájemci otestovat padel – mladý sport pro celou rodinu, jehož popularita raketově roste. Kurt vzniká v...

28. května 2026  8:55

Musíme být připraveni k obraně a dodržet výdaje na ni, řekli Řehka s velitelem sil NATO

Na vojenské základně v Náměšti nad Oslavou se sešli americký generál Alexis...

Každý ze spojenců musí plnit své závazky, jsou nutností pro obranu i odstrašení. Při středeční návštěvě základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku to novinářům řekl vrchní...

27. května 2026  15:46

Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?

Premium
Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?

Plánování firemních akcí prochází v posledních letech výraznou proměnou. Anonymní kongresové haly uprostřed hlučných velkoměst střídá poptávka po klidných lokalitách, které nabízejí soukromí,...

27. května 2026  13:46

Tradiční politickou baštou na Vysočině zůstávají lidovci. I jim však klesá počet členů

Ilustrační snímek

Za posledních dvacet let přišly politické strany na Vysočině o tisíce členů. Také došlo v tomto ohledu ke změně na prvním místě žebříčku. Dříve dlouhé roky nejpočetnější komunisty vystřídali v...

27. května 2026  12:12

Nová tělocvična, a konečně jídelna i sál. Gymnázium v Brodě čeká modernizace

Nová tělocvična s jídelnou a společenským sálem vyrostou na místě dnešní velké...

Kraj Vysočina chystá výraznou modernizaci areálu gymnázia v Havlíčkově Brodě. Škola získá novou tělocvičnu, společenský sál a vůbec poprvé ve své téměř třísetleté historii i jídelnu. Projekt za...

27. května 2026  8:56

Blíží se čtrnácté Slunohraní. Nabídne i hudební kurzy členů Janáčkova kvarteta

O úvodní koncert Slunohraní se postará oceňovaná flétnistka Michaela...

Na festivalu Slunohraní v Novém Městě na Moravě na Žďársku letos zazní jazz i folklorní a barokní hudba. První koncert tradiční akce je naplánovaný na 30. června. Festival, který propojuje...

26. května 2026  17:07

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Psychiatrická nemocnice otevřela speciální hřiště, pomůže dětským pacientům

Nové hřiště bude sloužit dětským pacientům havlíčkobrodské psychiatrické...

V havlíčkobrodské psychiatrické nemocnici otevřeli nové hřiště. Vcelku běžná věc má v tomto případě mnohem hlubší rozměr. Sloužit bude výhradně dětskému a dorosteneckému oddělení. Pro malé pacienty...

26. května 2026  14:43

Pád do třetí ligy mrzí. Jihlava se však ještě může udržet administrativně

Momentka ze zápasu druhé ligy mezi fotbalisty Českých Budějovic a Jihlavy.

Druholigová sezona letos pro Jihlavu skončila pádem do třetí nejvyšší soutěže. Po sportovní stránce jiná varianta budoucnosti neexistuje, ovšem teoretické naděje na setrvání v Chance Národní Lize se...

26. května 2026  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.