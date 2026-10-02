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Nový domov pro seniory má být vzorový, každý den přijme jen jednoho klienta

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  11:41
Klimatizace, velká televize, venkovní žaluzie, trezor, moderní sociální zařízení i nábytek vyrobený na míru. Nejde však o ubytování v hotelu, ale o standardní pokoj v novém domově pro seniory. Ten byl tento týden slavnostně otevřen ve čtvrti Forota v Bystřici nad Pernštejnem. Pro město je to splněný sen.

„O takové zařízení jsme usilovali už léta, protože poptávka po místech v pobytových sociálních zařízeních nynější nabídku značně převyšuje. Teď máme konečně službu, která snad potřeby regionu alespoň částečně pokryje,“ doufá bystřický starosta Martin Horák (Sdružení za rozvoj bystřického regionu).

Situace je podle něj v rámci kraje nepříznivá obzvláště na Žďársku, Novoměstsku a právě na Bystřicku. Konkrétně Bystřice nad Pernštejnem disponuje pouze domem s pečovatelskou službou, nejbližší spádové pobytové zařízení s nepřetržitým servisem je až v Mitrově.

Každý den teď přijímáme pouze jednoho dalšího klienta. Chceme držet kvalitu péče a zajistit, aby každé přijetí proběhlo skutečně tak, jak má.

Hana Nedomováředitelka Domova Senevida v Bystřici nad Pernštejnem

Nový domov, který vybudovala na pozemcích zakoupených od města společnost Senevida, posílí kapacity lůžek v regionu o celkem 111 míst. Z toho tři desítky poslouží coby zázemí pro seniory, zbytek bude fungovat jako domov se zvláštním režimem pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou a různými typy demence.

Moderní budovu, jejíž výstavba, včetně vybavení, vyšla na zhruba 300 milionů korun, již obývá první desítka osob. „Každý den teď přijímáme pouze jednoho dalšího klienta. Chceme držet kvalitu péče a zajistit, aby každé přijetí proběhlo skutečně tak, jak má,“ objasnila Hana Nedomová, ředitelka bystřického Domova Senevida.

Dorazilo přes stovku žádostí o ubytování

Registrace se podle ní otevřela již před rokem a postupně dorazilo přes stovku žádostí. „Těmi se nyní náš klientský servis probírá a dle potřebnosti jsou oslovováni a přijímáni klienti,“ popsala ředitelka s tím, že převažují lidé z Bystřice a jejího okolí.

V novém zařízení našlo zatím práci kolem třiceti zaměstnanců, při plné kapacitě se pak počítá se zhruba sedmi desítkami. Se sháněním kvalifikovaného personálu provozovatel potíže neměl.

Nový domov pro seniory vznikl v bystřické čtvrti Forota. (30. září 2026)
K zařízení patří i terapeutická zahrada, kterou provozovatelé plánují zpřístupnit při různých akcích i veřejnosti. (30. září 2026)
Domov pro seniory nabídne klientům 111 lůžek, práci v něm najde postupně na sedm desítek zaměstnanců. (30. září 2026)
Domov pro seniory nabídne klientům 111 lůžek, práci v něm najde postupně na sedm desítek zaměstnanců. (30. září 2026)
Domov pro seniory nabídne klientům 111 lůžek, práci v něm najde postupně na sedm desítek zaměstnanců. (30. září 2026)
12 fotografií

„Hlásili se nám i pracovníci jiných domovů s praxí,“ upřesnila Nedomová. Ta zmínila také další služby, jež budou mít obyvatelé zařízení k dispozici. Sloužit jim bude mimo jiné kadeřnictví nebo pedikúra. Další služby přibudou až podle požadavků klientů.

K domovu patří rovněž terapeutická zahrada s posezením, altánem, zelení, vodním prvkem a vyvýšenými záhony. Areál budou moci využívat nejen samotní senioři a jejich návštěvy, ale i obyvatelé Bystřice.

„Počítáme s tím, že tento prostor poslouží pro pořádání různých společenských akcí. Doufáme, že ve spolupráci s městem, školami, školkami či spolky ho společně oživíme a propojíme tak klienty s místními lidmi,“ plánuje Nedomová.

Bílá kniha standardů sociálních služeb

Bystřický domov je šestým pobytovým sociálním zařízením společnosti Senevida na Vysočině. Oproti ostatním jejím domovům jak v kraji, tak v Česku je však unikátem.

„Je to naše první stavba, kde jsme byli u projektu opravdu od samého počátku až do konce - od projektování přes výstavbu až po finální provoz. Všechny předešlé domovy, které provozujeme, jsme buď koupili jako již postavené a zavedené, nebo je pro nás externí developer stavěl,“ vysvětlila Barbora Vaculíková, ředitelka skupiny Penta Hospitals, pod niž Senevida spadá.

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Zařízení v Bystřici je podle ní vzorovým i díky takzvané bílé knize, jež pro něj vznikla. „V ní je přesně popsáno, jak má takový ideální domov vypadat - od projektu až po vybavení či materiály. A týká se jak podoby stavby, tak i služeb, které jsou tam poskytovány,“ vylíčila Vaculíková.

Při sestavování standardů vycházeli odborníci z dlouholetých zkušeností s provozem pobytových sociálních zařízení. Počítají také s tím, že knihu budou nadále upravovat a doplňovat. „Je to živý dokument, do nějž budou vstupovat nové zkušenosti, ale také neustále se zdokonalující technologie,“ podotkla šéfka Penta Hospitals.

Maximální výše finanční úhrady je stejná

Z celkem 111 lůžek jich je šedesát zařazeno do krajské dotační sítě. „Je na dalším vyjednávání s krajem, abychom dokázali pokrýt celou kapacitu,“ dodal bystřický starosta.

Zájemci o místo v novém domově nemusejí mít obavu, že by za pobyt hradili vzhledem k modernímu vybavení extrémní částky. „Jsme na tom jako jakékoliv jiné zařízení, maximální výše úhrad je u nás stejná. Není to žádná nadstandardní služba,“ ujistila Nedomová.

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