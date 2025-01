Odhalili další týrání zvířat na statcích. Postupujete chybně, vytýká jim veterina

„Individuální selhání zaměstnanců“ Videozáběry, které aktivisté pořídili, pocházejí mimo jiné i z kravína v Bransouzích na Jihlavsku. To spadá pod Zemědělské družstvo Okříšky. Místem, kde podle spolku Zvířata nejíme, zacházejí s hovězím dobytkem velice krutým způsobem, má být také zemědělský areál v Bransouzích. Tamní farma patří pod Zemědělské družstvo Okříšky, jehož předsedou je Jan Dokulil. Ten možnost zmíněných incidentů v družstvu přiznal. Řešíte aktuálně nějaké stížnosti nebo podnět týkající se týrání zvířat v Bransouzích?

Neřešíme. Je pravda, že součástí zveřejněných videích jsou i záběry z provozu v Bransouzích, ovšem všechny souvisí s událostmi, které se u nás objevily už před několika lety. Tehdy byly řádně prošetřeny a se zaměstnanci, kteří se provinili, jsme ukončili pracovní poměr. Stalo se, že by s vámi tehdy na základě onoho videa ukončil některý z odběratelů spolupráci?

Ne. Máte tušení, jakým způsobem se aktivisté dostali k záznamům z kamer?

Tady můžeme pouze odhadovat. Záběry určitě nebyly pořízeny kamerami, které by instalovalo naše družstvo. Je tedy pravděpodobné, že někdo musel do areálu kamery umístit na základě neoprávněného vniknutí na pozemek a do budovy a následně je obdobným způsobem odinstalovat. Jakým způsobem se podle vás dá podobným kauzám do budoucna předejít?

Jednalo se o nešťastná individuální selhání jednotlivých zaměstnanců. Nejlepší prevencí je kontinuální práce s lidskými zdroji, úprava interních předpisů a také důkladná školení personálu. Necitlivé zacházení se zvířaty odsuzujeme, taková praxe je v našem družstvu nepřípustná.