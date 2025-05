Komedie pochází z pera Martiny Vašákové, režie se ujal Martin Blažíček. „Hledali jsme způsob, jak spojit klasické herectví s prvky nadsázky a grotesky. Vznikla z toho telenovela, která má všechno - lásku, intriky, melodrama, ale zároveň si na nic nehraje. Je to divadlo, které si užijí diváci všech generací. A hlavně - je to sranda,“ vylíčil Martin Blažíček.

Ochotníků vystupuje v příběhu celkem osm, přičemž jedna role je alternovaná. A členové spolku, kteří si již netroufají předstoupit přímo před diváky na jeviště, podporují své kolegy alespoň v roli nápovědy.

Do zkoušení se žďárští divadelníci vrhli již zkraje letošního roku. Od té doby se uskutečnilo kolem tří desítek zkoušek.

„Zpočátku jsme se scházeli zhruba jednou týdně, před premiérou už je pak frekvence samozřejmě vyšší. Nezdá se to, ale už jenom samotné hledání termínu setkání je někdy oříšek. Nejenže se to hercům musí hodit, ale divadlo potřebujeme prázdné, což při počtu jednasedmdesáti představení do roka nebývá až tak často,“ popsala za ochotníky Tamara Pecková Homolová, jedna z vystupujících hereček a také ředitelka žďárské příspěvkové organizace Kultura Žďár.

Kde sehnat umělý kašírovaný ananas?

Ta musela časově i fyzicky náročnou hereckou přípravu skloubit, stejně jako ostatní nadšenci, se svým běžným zaměstnáním i s péčí o rodinu.

„Pro amatérské herce to není rozhodně snadné - jít po práci ještě na zkoušku. Máme u nás zástupce řady profesí, někteří do zaměstnání dojíždějí třeba až do Brna. A je mezi námi dokonce i čerstvý maturant, který se učil na maturitu a u toho s námi zkoušel. Měli jsme opravdu velkou radost, že školu úspěšně zvládl,“ vyzdvihla Pecková Homolová.

Kromě pilování hereckých výkonů - většinou až do pozdních večerních hodin, je na ochotnících rovněž příprava kostýmů i výroba scény.

„Nemáme žádné techniky, vše si řešíme sami, včetně úklidu po zkoušce. Také shánění rekvizit stojí někdy za to - málokdo by asi věřil, jak těžké je pořídit věrohodně vypadající plastové ovoce, a zvláště pak kašírovaný ananas, který v příběhu hraje celkem zásadní roli,“ popsala se smíchem Pecková Homolová.

Nad únavou vytížených aktérů však podle ní rozhodně vítězí nadšení.

Vstupenky v infocentru i online

Jak se povedlo amatérským hercům s hrou, pohybující se na pomezí parodie a pocty žánru, vypořádat, mohou zájemci posoudit na slavnostní premiéře a na první repríze. Poprvé vtrhne telenovela na divadelní prkna v již zmíněný pátek 30. května, a to od 19 hodin.

Podruhé Kola vášně ovládnou Městské divadlo v úterý 3. června, ve stejný čas. Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji ve žďárském turistickém informačním centru v Čechově domě a také online - na webových stránkách dkzdar.cz. Komedie by se potom měla vrátit na scénu opět na podzim.