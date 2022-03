Novoměstští ochotníci připravují Světáky, rozdají víc ran než ve filmu

Jak se amatérští herci popasují s rolemi, v nichž ve filmu zářili Jiří Sovák, Vlastimil Brodský, Jan Libíček, Jiřina Bohdalová, Jiřina Jirásková či Iva Janžurová a další legendy českého filmového plátna, poznají diváci při premiéře 26. března a v následujících pěti reprízách.

„Je to vtipný příběh poctivých venkovských fasádníků, kteří se rozhodnou vyhodit si z kopýtka, zažít ‚vůni velkoměsta‘ a být k nerozeznání od lvů salónů, ať to stojí, co to stojí,“ shrnula představení režisérka Marta Smékalová.

Pro herce to bude velká výzva. „Film jsem si v poslední době pouštěl hned několikrát. Docela se té role a srovnání s filmem bojím,“ vyjádřil respekt Michal Mašek, který dostal roli rázného Tondy Skopce, jehož ve filmu ztvárnil Jiří Sovák.

Mezi ochotníky se Mašek zapojil vůbec poprvé. Počítal s malou rolí, a místo toho dostal jednu z těch hlavních. „Podle režisérky mám být ještě větší buran a prudší než pan Sovák. Ten ve filmu dává do držky jednou, na divadle to bude několikrát,“ dodává s úsměvem Mašek.

Celkově se snažili předlohu příliš neměnit. „Ale jak říká paní režisérka, nechceme být film, ale divadlo,“ dodává mladý herec.

Jak dopadne setkání venkovanů s trojicí žen „lehčích mravů“, které je prošpikované rádoby inteligentní konverzací, při níž čouhá sláma z bot, mají diváci možnost vidět ještě 27. března ve 14.00 a 18.00 a také 8. dubna ve 14.00 a 9. dubna ve 14.00 a 18.00. Lístky už jsou v předprodeji.

Novoměstští divadelníci od založení spolku v roce 2014 sázejí výhradně na kusy známé z televizních obrazovek. Po hře Bylo nás pět nastudovali Jak utopit doktora Mráčka, Trhák, Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Dívku na koštěti a naposledy Takovou normální rodinku.