Žďárské divadlo zavádí speciální dětské předplatné, zájem je mimořádný

Autor:
  15:54
Divadelní předplatné se ve Žďáře nad Sázavou těší dlouhodobě velké oblibě. Zájem je o něj takový, že se permanentky doslova dědí. A uvolní-li se náhodou nějaká, není problém pro ni najít obratem kupce. Městská organizace Kultura Žďár teď jejich nabídku ještě rozšiřuje. Speciální předplatné nově nabízí i dětským divákům.
Fotogalerie2

První opona se publiku poprvé otevře v neděli 26. října, kdy na jevišti ožije pohádka O čertovi v podání Divadla Scéna. | foto: Kultura Žďár

„Cílem je přivést děti ke kultuře přístupnou a zábavnou formou a nabídnout jim pravidelné divadelní zážitky, které mohou sdílet s celou rodinou,“ zdůvodnila ředitelka příspěvkové organizace Tamara Pecková.

Doplnila, že představení se budou konat vždy v nedělních odpoledních hodinách ve žďárském Městském divadle. Do dětského abonmá, které nese název První opona, by mělo být zařazeno zhruba čtyři až pět inscenací za rok.

V prosinci se diváci mohou těšit na vánočně laděnou inscenaci Legenda o hvězdě.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

První opona se publiku poprvé otevře v neděli 26. října v patnáct hodin, kdy na jevišti ožije pohádka O čertovi v podání Divadla Scéna. Druhé představení je pak naplánováno na neděli 21. prosince.

„Diváci se mohou těšit na vánočně laděnou inscenaci Legenda o hvězdě, kterou zahraje Divadlo nejen pro děti - v hlavních rolích se představí Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček,“ přiblížila program Tamara Pecková s tím, že další pohádkové tituly budou postupně zveřejňovány.

Ačkoliv předprodej zvýhodněného předplatného zahájila organizace teprve v pondělí 11. srpna, permanentky už mají více než pět desítek nových majitelů. „Takový zájem nás mile překvapil,“ hodnotí ředitelka. Na pokladně Domu kultury mohou lidé První oponu pořizovat samozřejmě i nadále.

Počet představení pro mladé se má rozšířit

Představení navíc budou přístupná nejen dětských předplatitelům. K dispozici budou i vstupenky na jednotlivé inscenace - vždy podle aktuální kapacity sálu. Dosud Kultura Žďár nabízela veřejnosti zhruba tři pohádky ročně, nyní by si tedy dětští diváci měli s frekvencí vystoupení a pestrostí výběru polepšit.

Milovníci kultury mají dnes ve Žďáře k dispozici celkem čtyři divadelní skupiny pro dospělé diváky. Jedna je navíc určena speciálně pro seniory, se začátkem představení již v 17 hodin.

O kulturní akce je ve Žďáře nebývalý zájem, pořadatel je musí přidávat

„V rámci dlouhodobé práce s dětským publikem jsou již součástí programu také školní dopolední divadelní představení, která jsou pečlivě vybírána s ohledem na věk dětí,“ vysvětlila Pecková.

Příspěvková organizace má v této oblasti vytvořeny tři samostatné programové okruhy - pro mladší a starší žáky základních škol a dále pro mladší středoškolské studenty.

„Nové nedělní předplatné První opona tak přináší další rozměr kulturní nabídky pro rodiny s dětmi a podporuje také pravidelný kontakt nejmladších diváků s divadlem - tentokrát v prostředí mimo školní lavice,“ dodala ředitelka.

