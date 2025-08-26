„Cílem je přivést děti ke kultuře přístupnou a zábavnou formou a nabídnout jim pravidelné divadelní zážitky, které mohou sdílet s celou rodinou,“ zdůvodnila ředitelka příspěvkové organizace Tamara Pecková.
Doplnila, že představení se budou konat vždy v nedělních odpoledních hodinách ve žďárském Městském divadle. Do dětského abonmá, které nese název První opona, by mělo být zařazeno zhruba čtyři až pět inscenací za rok.
První opona se publiku poprvé otevře v neděli 26. října v patnáct hodin, kdy na jevišti ožije pohádka O čertovi v podání Divadla Scéna. Druhé představení je pak naplánováno na neděli 21. prosince.
„Diváci se mohou těšit na vánočně laděnou inscenaci Legenda o hvězdě, kterou zahraje Divadlo nejen pro děti - v hlavních rolích se představí Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček,“ přiblížila program Tamara Pecková s tím, že další pohádkové tituly budou postupně zveřejňovány.
Ačkoliv předprodej zvýhodněného předplatného zahájila organizace teprve v pondělí 11. srpna, permanentky už mají více než pět desítek nových majitelů. „Takový zájem nás mile překvapil,“ hodnotí ředitelka. Na pokladně Domu kultury mohou lidé První oponu pořizovat samozřejmě i nadále.
Počet představení pro mladé se má rozšířit
Představení navíc budou přístupná nejen dětských předplatitelům. K dispozici budou i vstupenky na jednotlivé inscenace - vždy podle aktuální kapacity sálu. Dosud Kultura Žďár nabízela veřejnosti zhruba tři pohádky ročně, nyní by si tedy dětští diváci měli s frekvencí vystoupení a pestrostí výběru polepšit.
Milovníci kultury mají dnes ve Žďáře k dispozici celkem čtyři divadelní skupiny pro dospělé diváky. Jedna je navíc určena speciálně pro seniory, se začátkem představení již v 17 hodin.
„V rámci dlouhodobé práce s dětským publikem jsou již součástí programu také školní dopolední divadelní představení, která jsou pečlivě vybírána s ohledem na věk dětí,“ vysvětlila Pecková.
Příspěvková organizace má v této oblasti vytvořeny tři samostatné programové okruhy - pro mladší a starší žáky základních škol a dále pro mladší středoškolské studenty.
„Nové nedělní předplatné První opona tak přináší další rozměr kulturní nabídky pro rodiny s dětmi a podporuje také pravidelný kontakt nejmladších diváků s divadlem - tentokrát v prostředí mimo školní lavice,“ dodala ředitelka.