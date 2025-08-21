Letní představení v Radostíně, na zahradě statku rodiny Pospíchalových, se těší tradičně velké oblibě veřejnosti. Na vystoupení míří nejen místní obyvatelé, ale i publikum z mnohem vzdálenějších měst a obcí. Například loňskou Smetanovu Prodanou nevěstu navštívilo během čtyř víkendových repríz více než 750 diváků - počet lidí ve vsi se tak během pár dní několikanásobně navýšil.
Letos se radostínští herci rozhodli vrátit k inscenaci, již diváci milují. Na venkovské zahradě si opět vychutnají příběh vodní víly, která se touží stát člověkem.
„Rusalku považujeme za naši stálici. Je to titul, o který si naši diváci sami říkají, a ke kterému se rádi vracíme. Tentokrát je pro nás navíc výjimečný tím, že o hlavní roli byl mezi našimi herečkami velký zájem. Rozhodli jsme se proto pro alternaci - ve dvou představeních vystoupí Klára Danielová, v dalších dvou Karolína Wagnerová,“ vysvětlila režisérka Lenka Pospíchalová.
Amatérských herců, mezi nimiž převažují děti a mládež, bude kolem patnácti. Operu secvičují již od jara, přičemž s blížícím se termínem jejího uvedení intenzita příprav roste - až na nynější přibližně tři zkoušky týdně. Vedle dovolených, prázdninových radovánek a brigád si tak musejí členové divadelního spolku najít čas i na nezbytné „herecké povinnosti“.
Známé kusy, ale i autorské hry o historii obce
Jsou ale zvyklí. Ochotnické divadlo v Radostíně má už totiž více než dvacetiletou tradici. V jeho repertoáru se objevila jak klasická díla Divadla Járy Cimrmana či výpravné pohádky, tak i autorské hry spojené s historií obce - jako je třeba Kramářská píseň o svaté Rosálii, patronce obce, nebo pohádka na motivy místních pověstí Když hejkalové dávali dobrou noc. V zimě se stal již nezbytnou tradicí, a to velmi populární také u publika, Živý Betlém.
Ale ani opera není pro radostínské ochotníky žádnou novinkou - ostatně i přímo Rusalku uvedli už v roce 2006 - tehdy vystoupení navštívilo téměř šest stovek diváků. Od té doby se romantický příběh vrátil do vesnice ještě třikrát. Letos se k němu tak místní herci s chutí a elánem vracejí už po páté, po téměř dvou desetiletích od jeho prvního uvedení.
„Je krásné pozorovat, jak opera dokáže přitáhnout nové generace a jak se v jednotlivých rolích postupně střídají další a další děti. Ty, které před lety seděly v hledišti, hrály v komparzu nebo ještě vůbec nebyly na světě, dnes přebírají hlavní role,“ přiblížila Lenka Pospíchalová.
První úvahy o tom, že by si místní mohli troufnout na operu, jsou staré právě devatenáct let. Dovést tyto vize až k uskutečnění se povedlo především díky Petru Svobodovi a Jindřišce Auředníkové.
Rusalku si děti samy vybraly, těší režisérku
Zmíněná radostínská chalupářka a hudební pedagožka je i autorkou zkrácené verze představení, přizpůsobené publiku, které běžně operu nenavštěvuje. „Před těmi devatenácti lety nám takové plány přišly skoro nemožné. Nevěřili jsme si,“ zavzpomínala na počátky režisérka.
Ale povedlo se, a dnes je Rusalka již stálicí spolku. „A co je vůbec nejkrásnější - letos si ji děti samy vybraly. Chtěly se k ní vrátit, a to je pro mě největší odměna,“ dodala Pospíchalová.
Scénické ztvárnění Rusalky mohou zájemci navštívit o obou nadcházejících víkendech - tuto sobotu a neděli, a potom ještě v pátek 29. a o sobotě 30. srpna, vždy od půl deváté večer. Pohádkový děj se odehraje na zahradě radostínského stavení číslo popisné 21, na západním okraji obce ve směru na Hlubokou.
„Hodinu před začátkem každého představení se návštěvníkům otevře i vinárna s drobným občerstvením, kde se mohou potkat se sousedy a známými a správně se naladit na magický večer,“ popsala za pořadatele Martina Sedláková. Vstupné bude tradičně dobrovolné. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je však nutná rezervace místa, a to na e-mailu lenpos@centrum.cz.