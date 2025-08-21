Vesnický statek ochotníci promění v operní scénu. Na magické večery zve Rusalka

Autor:
  6:39
Pod širým nebem a v autentickém venkovském prostředí ožije o víkendu jedno z nejznámějších děl Antonína Dvořáka. Operu Rusalka nazkoušeli pro diváky ochotníci z Radostína u Vojnova Městce na Žďársku. Vesnička se zhruba 150 obyvateli je ostatně hereckým umem místních vyhlášená, a to i za hranicemi regionu.
Fotogalerie4

Amatérských herců, mezi nimiž převažují děti a mládež, bude kolem patnácti. Operu secvičují již od jara. Zkrácené ztvárnění díla si diváci užijí v Radostíně na Žďársku již tento víkend. | foto: archiv divadelního spolku

Letní představení v Radostíně, na zahradě statku rodiny Pospíchalových, se těší tradičně velké oblibě veřejnosti. Na vystoupení míří nejen místní obyvatelé, ale i publikum z mnohem vzdálenějších měst a obcí. Například loňskou Smetanovu Prodanou nevěstu navštívilo během čtyř víkendových repríz více než 750 diváků - počet lidí ve vsi se tak během pár dní několikanásobně navýšil.

Letos se radostínští herci rozhodli vrátit k inscenaci, již diváci milují. Na venkovské zahradě si opět vychutnají příběh vodní víly, která se touží stát člověkem.

„Rusalku považujeme za naši stálici. Je to titul, o který si naši diváci sami říkají, a ke kterému se rádi vracíme. Tentokrát je pro nás navíc výjimečný tím, že o hlavní roli byl mezi našimi herečkami velký zájem. Rozhodli jsme se proto pro alternaci - ve dvou představeních vystoupí Klára Danielová, v dalších dvou Karolína Wagnerová,“ vysvětlila režisérka Lenka Pospíchalová.

Amatérských herců, mezi nimiž převažují děti a mládež, bude kolem patnácti. Operu secvičují již od jara, přičemž s blížícím se termínem jejího uvedení intenzita příprav roste - až na nynější přibližně tři zkoušky týdně. Vedle dovolených, prázdninových radovánek a brigád si tak musejí členové divadelního spolku najít čas i na nezbytné „herecké povinnosti“.

Známé kusy, ale i autorské hry o historii obce

Jsou ale zvyklí. Ochotnické divadlo v Radostíně má už totiž více než dvacetiletou tradici. V jeho repertoáru se objevila jak klasická díla Divadla Járy Cimrmana či výpravné pohádky, tak i autorské hry spojené s historií obce - jako je třeba Kramářská píseň o svaté Rosálii, patronce obce, nebo pohádka na motivy místních pověstí Když hejkalové dávali dobrou noc. V zimě se stal již nezbytnou tradicí, a to velmi populární také u publika, Živý Betlém.

Ale ani opera není pro radostínské ochotníky žádnou novinkou - ostatně i přímo Rusalku uvedli už v roce 2006 - tehdy vystoupení navštívilo téměř šest stovek diváků. Od té doby se romantický příběh vrátil do vesnice ještě třikrát. Letos se k němu tak místní herci s chutí a elánem vracejí už po páté, po téměř dvou desetiletích od jeho prvního uvedení.

Radostín žije Prodanou nevěstou. Ochotníci zahrají operu mezi staveními

„Je krásné pozorovat, jak opera dokáže přitáhnout nové generace a jak se v jednotlivých rolích postupně střídají další a další děti. Ty, které před lety seděly v hledišti, hrály v komparzu nebo ještě vůbec nebyly na světě, dnes přebírají hlavní role,“ přiblížila Lenka Pospíchalová.

První úvahy o tom, že by si místní mohli troufnout na operu, jsou staré právě devatenáct let. Dovést tyto vize až k uskutečnění se povedlo především díky Petru Svobodovi a Jindřišce Auředníkové.

Rusalku si děti samy vybraly, těší režisérku

Zmíněná radostínská chalupářka a hudební pedagožka je i autorkou zkrácené verze představení, přizpůsobené publiku, které běžně operu nenavštěvuje. „Před těmi devatenácti lety nám takové plány přišly skoro nemožné. Nevěřili jsme si,“ zavzpomínala na počátky režisérka.

Ale povedlo se, a dnes je Rusalka již stálicí spolku. „A co je vůbec nejkrásnější - letos si ji děti samy vybraly. Chtěly se k ní vrátit, a to je pro mě největší odměna,“ dodala Pospíchalová.

Karolína Wagnerová je jednou z hereček, jež se představí v hlavní roli Dvořákovy opery Rusalka. Zkrácené ztvárnění díla si diváci užijí v Radostíně na Žďársku již tento víkend.
Amatérských herců, mezi nimiž převažují děti a mládež, bude kolem patnácti. Operu secvičují již od jara. Zkrácené ztvárnění díla si diváci užijí v Radostíně na Žďársku již tento víkend.
Lidé v Radostíně Na Žďársku v závěru týdne uvidí hned třikrát představení Prodaná nevěsta. Známou operu odehrají místní ochotníci přímo mezi domy ve vsi.
Velkou zásluhu na uskutečnění nelehkého záměru má radostínská chalupářka a hudební pedagožka Jindra Auředníková, která je autorkou zkrácené verze představení.
4 fotografie

Scénické ztvárnění Rusalky mohou zájemci navštívit o obou nadcházejících víkendech - tuto sobotu a neděli, a potom ještě v pátek 29. a o sobotě 30. srpna, vždy od půl deváté večer. Pohádkový děj se odehraje na zahradě radostínského stavení číslo popisné 21, na západním okraji obce ve směru na Hlubokou.

„Hodinu před začátkem každého představení se návštěvníkům otevře i vinárna s drobným občerstvením, kde se mohou potkat se sousedy a známými a správně se naladit na magický večer,“ popsala za pořadatele Martina Sedláková. Vstupné bude tradičně dobrovolné. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je však nutná rezervace místa, a to na e-mailu lenpos@centrum.cz.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Humpolec zabavil sto zvířat v soukromém chovu, nekontrolovaně tam množili tygry

Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města...

Motorkář se srazil s cyklisty a zemřel. Zraněné odvezli záchranáři do nemocnice

Při odpolední dopravní nehodě dvou kol a motocyklu na Havlíčkobrodsku zemřel řidič motorky, další dva lidé se zranili, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová. Havárie se stala před 16:00 u České...

Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. Přivítalo ho plné náměstí

Pardubice a Havlíčkův Brod. Dvě hokejové bašty, které světovému sportu v minulosti daly řadu slavných českých hokejistů, v posledních dvou dnech zažívaly parádní show. Její hlavní hvězdou nebyl jen...

Metr za osm tisíc. Makléře šokovalo, kam se vyšplhala cena parcel v Brodě

Vedení města žasne, odborníci jsou v šoku. Naprostá většina parcel v havlíčkobrodské lokalitě Na Nebi je pár dní po zahájení elektronické aukce rozprodána. Kvůli velkému zájmu se ceny vyšplhaly do...

Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů

Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...

Vesnický statek ochotníci promění v operní scénu. Na magické večery zve Rusalka

Pod širým nebem a v autentickém venkovském prostředí ožije o víkendu jedno z nejznámějších děl Antonína Dvořáka. Operu Rusalka nazkoušeli pro diváky ochotníci z Radostína u Vojnova Městce na Žďársku....

21. srpna 2025  6:39

Motorkář se srazil s cyklisty a zemřel. Zraněné odvezli záchranáři do nemocnice

Při odpolední dopravní nehodě dvou kol a motocyklu na Havlíčkobrodsku zemřel řidič motorky, další dva lidé se zranili, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová. Havárie se stala před 16:00 u České...

20. srpna 2025  18:55

Jihlavská záchytka v srpnu láme rekordy, už dvakrát musela vyhlásit stop stav

Každý rekord se u nás obvykle v nějaké větší či menší formě slaví. Ten, který ohlásila protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě, však za oslavu rozhodně nestojí. V první polovině srpna byl o její...

20. srpna 2025  16:58

Dopravní bizár, zuří řidiči ve Žďáře. Kvůli souběhu uzavírek kolabuje provoz

Už tak dost složitou dopravní situaci ve Žďáře nad Sázavou, kde provoz komplikuje hned několik uzavírek, zhoršili ve středu silničáři další novinkou. A to dost nečekanou. Na motoristy hned zrána...

20. srpna 2025  14:46

Humpolec zabavil sto zvířat v soukromém chovu, nekontrolovaně tam množili tygry

Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města...

20. srpna 2025  10:38,  aktualizováno  11:41

V Havlíčkově Brodě mají odpad pod kontrolou, město sbírá úspěchy v třídění

Městu Havlíčkův Brod se v posledních pěti letech výrazně zadařilo na poli odpadového hospodářství. Oproti roku 2020 občané vyprodukovali o třetinu méně komunálního odpadu, a naopak lépe třídili....

20. srpna 2025  6:10

Velký Žďárský rybník letos přijde o vodu, čeká ho rozsáhlá proměna

Ještě letos na podzim bude rybník Velký Žďárský, mezi obyvateli Žďáru nad Sázavou známý spíš jako Horní či „Horňák“, vypuštěn. Nádrž v blízkosti centra plánuje město odbahnit. Následovat mají...

19. srpna 2025  16:07

Škola Spolu v Olešné má i druhý stupeň. A je mnohem blíž přírodě

Žádné známky, méně domácích úkolů, individuální a partnerský přístup, hodně pohybu i pobytu venku. To je jenom několik specifik typických pro základní Školu Spolu. Zařízení, které už od roku 2021...

19. srpna 2025  12:12

Kino ve Ždírci dostane třetí šanci, bude z něj velké kulturní centrum

Radnice ve Ždírci nad Doubravou se připravuje na jednu z největších investičních akcí ve své historii. Z budovy kina a knihovny chce udělat velké kulturní centrum s divadlem i několika byty. To vše...

19. srpna 2025  6:12

Kolem Dobré Vody na Telčsku už lze projet. Zbývá dokončit odbočku

Silničáři už pustili hlavní provoz do přebudovávaného nebezpečného úseku silnice I/23 u Dobré Vody nedaleko Mrákotína na Telčsku. V úseku byla riziková nepřehledná křižovatka na horizontu s odbočkou...

18. srpna 2025  14:29

Advantage Consulting, s.r.o.
ENERGETIK- INVESTIČNÍ SPECIALISTA (50-65.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 50 000 - 65 000 Kč

Dalších 32 791 volných pozic

Opilý řidič ohrožoval provoz na dálnici. U benzinky najel na obrubník a šel vrávoravě

Kvůli rychlosti překračující limit a nebezpečné jízdy blízko svodidel nahlásila oznamovatelka policii řidiče dodávky na dálnici D46 směrem na Olomouc. Na čerpací stanici zase několikrát vjel na...

18. srpna 2025  14:05

Umělec adoptoval hrob prvorepublikového letce. Zajímají mě lidské příběhy, říká

Prostějovský divadelník Konrád Popel, bývalý zelený baret a dnes kameník Pavel Rosberg a dále grafička Alžběta Hanzlová stáli za obnovou hrobu prvorepublikového vojáka Josefa Holoubka, který zahynul...

18. srpna 2025  11:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.