Jihlava poprvé uvidí Havlovu hru, divadlo představí Žebráckou operu

Divadlo zařadilo hru Václava Havla do svého repertoáru záměrně v rámci dramaturgického plánu, který je v této sezoně zaměřen na oslavu stoletého výročí vzniku Československa. Výběr právě tohoto autora mělo své dva důvody.

„Chtěli jsme v portfoliu sezony pokračovat v moderní české dramatice, abychom nevynechali tuto výraznou etapu, kterou kromě Havla reprezentují ještě například Josef Topol nebo Karel Steigerwald. Václav Havel je výraznou osobností našich dějin a jaksi podprahově patří do divadelních oslav sta let života naší země,“ uvedl tehdejší umělecký šéf souboru Pavel Šimák, jenž dramaturgický plán aktuální sezony připravoval.



A proč právě Žebrácká opera? „Byla to první volba režiséra Michala Langa a zároveň je to pro mnohé naše diváky dobrý vstup do světa Havlovy dramatiky. Navíc i téma Žebrácké opery, mafiánství, korupce a boj o moc těch, kteří se nám snaží vládnout, je jednoznačně super aktuální,“ dodal Šimák.

Také renomovaný režisér a zároveň ředitel a umělecký šéf Divadla pod Palmovkou Michal Lang, jenž představení režíruje, zdůrazňuje aktuálnost titulu. „I když byla hra napsána za probíhající normalizace roku 1972, vymanila se svým vhledem a nadčasovostí nejen době a režimu a opět mě oslovila svou současností,“ říká Lang.

Hra má předobraz v podobě baladické opery Johna Gaye

Diváci se tak mohou těšit na gangsterskou grotesku plnou intrik, vzájemných léček a milostných dobrodružství v londýnském podsvětí. To ovládají dva mafiánské gangy - jeden vedený Peachumem (Jakub Škrdla) a druhý Macheathem (František Mitáš).

Oba tábory spolu soupeří. Rozkol má mezi ně vnést Peachumova dcera Polly (Tereza Slámová), kterou její otec zaúkoluje, aby navázala vztah s Macheatem a donášela zprávy z druhé strany.

Samotná hra má předobraz a stejnojmennou předlohu v podobě baladické opery anglického spisovatele a básníka Johna Gaye, která byla nejen ve své době velice oblíbená. Celá řada světově známých autorů vytvořila adaptace této dnes již téměř třísetleté hry.

K jejímu dvoustému výročí přispěl svojí verzí proslulý německý dramatik Bertold Brecht. Právě tuto adaptaci mohli návštěvníci Horáckého divadla v minulosti dvakrát zhlédnout.

Michal Lang v Jihlavě režíroval dvě hry, obě se staly hrami roku

Havlovo zpracování je však jiné. „Václav Havel uchopuje jazyk těchto takzvaných hrdinů způsobem sobě vlastním a v duchu vrcholné komiky nechává postavy hovořit květnatou až intelektuální češtinou,“ vysvětluje dramaturg Horáckého divadla Jaroslav Čermák.

Režisér Lang prý při zkoušení a výkladu této hry často přemítá a rozmlouvá s herci nad jednotlivými situacemi. „Jakkoliv mohou být ve své podstatě komické, mají i v těch nejjemnějších otiscích svůj strašidelný předobraz v každodenních událostech, které nás nejen v médiích obklopují,“ dodává Čermák.

Režisér Michal Lang v minulosti v Horáckém divadle režíroval již dvě představení - Přelet nad kukaččím hnízdem a Rok na vsi. Obě inscenace dostaly diváckou cenu Horác za nejlepší hru roku.

Autorem scény je hostující scénograf Jan Dušek, jenž je celoživotně spjat s režisérem Andrejem Krobem, který byl prvním inscenátorem Havlovy Žebrácké opery.

„Po revoluci všichni říkali, že je hra svázaná se starým režimem a teď není o čem to hrát. Ale postupně se ukázalo, představení od představení, ať se to dělalo kdekoliv, že navzdory dobovým reáliím má hra humanistický přesah do současnosti. Tím, jak jsme a nikdy jsme nepřestali být manipulováni,“ zdůraznil Čermák.