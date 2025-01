Ani Magor nebyl vyloženě politický disident, psal básně, říká sběratel samizdatů

„My jsme ale nebyli před listopadem 1989 žádní političtí disidenti. Chtěli jsme dělat kulturu, kterou jsme měli rádi, a vyjadřovat se svobodně. Ale to komouši a estébáci nechtěli za žádnou cenu připustit,“ vzpomíná jednašedesátiletý třebíčský rodák Kressa.

Dá se nějak charakterizovat ovzduší tehdejší doby v našem kraji - na Vysočině?

Bylo to stejné jako jinde. Rozdíl byl v tom, že Praha byla anonymnější. Tam jste se ztratil, tady ne, tady těch lidí bylo pár. Tady měly ty akce někdy společného jen málo s undergroundem. V Třebíči jsme měli jakýsi Klub mladých výtvarníků a tehdejší tajemník na OV KSČ nám povolil sál na výstavu. Tak my jsme tam vystavili. Ale lidi, co tam vystavovali nebo se účastnili, a ani nebyli nikdy předtím na výslechu, nebyli disidenti ani underground - a oni nám stejně po týdnu s humbukem tu výstavu zavřeli. To byl rok 1986. Akci, kterou povolili, pak zavřeli a já skončil u výslechu na StB, protože se jim tam nelíbil obraz s nějakým vzkazem. Hlavně je šokovalo, že na vernisáž přišlo 300 lidí. Ale oni sami tu akci povolili!

Bylo to v tehdejším malém kulturáku v Třebíči, dnes je tam diskotéka v ulici Kapitána Jaroše. Typické malé socialistické sídlištní kulturní zařízení. Když jsme dělali akci, odkud je fotka „zarytého komunisty“ (performance, kdy Kressa stál po kolena zahrabaný v hlíně - pozn. red.), což bylo u nás na zahradě, tak jsem skončil na osm hodin u výslechu. Když jsme dělali akce ve Starém Městě pod Landštejnem, pozatýkali nás tam pohraničníci s estébáky a policií. Tam byl i Jirous. Akce trvala dvacet minut.