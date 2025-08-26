„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“ Kdo by neznal slavnou větu majitele městských lázní Otokara Bromse v podání Rudolfa Hrušínského z filmového zpracování románu Vladislava Vančury Rozmarného léto?
Také tímto oblíbeným filmem režiséra Jiřího Menzela z roku 1967 se inspirovali tvůrci návrhu revitalizace dětského hřiště v areálu Český mlýn v Jihlavě.
„Inspiraci jsme hledali v minulosti, vztahuje se k řece, mlýnu a věcem, které s řekou souvisí,“ říká radní za ODS David Beke. „Kdo zná historii, ví, že v těchto místech bývala plovárna. To bylo pro nás - a zejména pro tvůrce z firmy Hřiště.cz - návodem, kam naše myšlenky směřovat.“
A tak vznikl projekt, který na plánovaném dětském hřišti oživil zobrazení uměleckých představ Rozmarného léta a dětem nabídne k hraní mola, budky na převlékání, lodě, záchranné kruhy, skluzavky či skákací můstky.
„Velká písková plocha reprezentuje vodní plochu, ve které si děti hrají,“ říká Beke. „Převlékací budky nabízejí spoustu herních prvků uvnitř, k hraní slouží také pověšené prádlo nebo záchranné kruhy.“
Skutečný rybník byl technicky nereálný
Nabízela se však možnost v areálu přímo u řeky Jihlavy nainstalovat také skutečné vodní prvky. Ty však bohužel v projektu chybí.
„Kdyby tu byl skutečný rybník, ve kterém by si děti mohly hrát, bylo by to nejlepší. Ale není to technicky reálné,“ říká Beke. „Zvažovali jsme instalaci vodních prvků, ale je to problematické na údržbu a provoz. Generuje to poměrně velké náklady,“ doplnil radní.
|
Nedává to smysl, kritizují zamčená dětská hřiště. Město na zimní uzávěrce trvá
A tak návštěvníkům nezbude než si hrát s pouhou iluzí vody. „Je to technicky komplikované. Zjišťovali jsme to, pracovali jsme s tím. Ale nakonec jsme naznali, že bude lepší vodu parafrázovat pískem než tam prvky dělat. Protože každá zábava něco stojí a my jsme museli někde zastavit,“ doplnil Beke.
„Stejně jsme běželi dost dlouho,“ okomentoval primátor Petr Ryška částku deseti milionů korun, celkovou sumu plánované revitalizace, na níž se třemi miliony podílí soukromý investor, společnost Bosch.
„Nové hřiště bude na dvojnásobné, nebo dvaapůlnásobné ploše, než je stávající,“ prozradil Ryška.
Zemní práce by měly začít ještě na podzim
Rekonstrukce dětského hřiště by měla začít na podzim tohoto roku. „Na přelomu října a listopadu. To znamená na konci stávající sezony, kdy by mělo dojít zejména k terénním úpravám a zemním pracím,“ upřesnil Beke. „Na jaře příštího roku by pak lokalita měla být osázena herními prvky, které přes zimu firma vyrobí.“
Ve volnočasovém areálu Český mlýn by tak mělo vzniknout zřejmě nejhezčí dětské hřiště v Jihlavě. „Přál bych si, aby to byl impulz pro to, aby se našel nějaký gastro provozovatel, který by tam jako v Rozmarném létu nebo jako na Masarykově náměstí přivezl maringotku s občerstvením. Protože si myslím, že by to lokalitě slušelo a našlo by si to svou klientelu,“ myslí si Beke.
„A zašel bych možná ještě trošku dál, hledal způsoby, jak zatraktivnit a zpřístupnit řeku samotnou. Ve formě dalších her, jako je třeba jízda na lodičkách či vorech.“
Přímo u areálu Český mlýn je parkoviště s fialovými zónami pro stání, zastávka MHD je u nedalekého obchodního centra Kaufland.
Workoutových hřišť bude v Jihlavě víc
V souvislosti s chystanou revitalizací dětského hřiště v areálu Český mlýn se objevily obavy, zda nedojde k přesunu nebo zrušení stávajícího oblíbeného workoutového hřiště v blízkém okolí.
„Byli jsme první, kdo začal se street workoutem v Jihlavě a měsíce plánovali a realizovali hřiště, které stojí v lokalitě Český mlýn,“ píše se v únorovém příspěvku na facebookovém profilu Street Workout Jihlava. „Nemáme problém s tím, aby se hřiště posunulo. Ale jsme proti tomu, aby se rušilo.“
Celou situaci nyní osvětlil primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS). „Po Jihlavě letěla fáma, že se workout hřiště ruší. Chtěl bych ale říct, že naopak dojde k výraznému vylepšení,“ slíbil Ryška s tím, že stávající hřiště nahradí nové pouze o pár metrů vedle. „Více méně podobné, jen se udělá na druhé straně cesty.“
V Jihlavě navíc v nejbližších měsících přibudou další dvě workoutová hřiště. „Ještě letos by měli jedno udělat na Horním Kosově, příští rok pak vznikne větší hřiště na Skalce. Takže místo jednoho workoutu budou tři,“ těší Ryšku.
„Hlavně ten na Skalce bude zajímavý. Bude trochu jiný, větší, se skladovacím zázemím na propojce mezi Skalkou a U Koželuhů,“ uvedl radní za ODS David Beke.