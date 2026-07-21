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Jako na prvorepublikové plovárně. Hřiště v Jihlavě připomíná film Rozmarné léto

Radek Laudin
  16:15
Jihlava má od úterního dopoledne otevřené svoje největší dětské hřiště u řeky Jihlavy. Připomíná film Jiřího Menzela Rozmarné léto i plovárnu, která tam u řeky bývala. Prvorepublikové neudržované torzo její vrátnice a převlékáren ve špatném stavu je na dohled od nového hřiště.

Jihlavský radní David Beke popsal, že vzhled torza plovárny nebyl přímo hlavní inspirací pro nové letní hřiště v oblasti Českého mlýna. „Inspirace byla v historických análech. Dívali jsme se, co v tomto území historicky bylo. Našli jsme staré fotografie, plány. Pak se inspiračně vycházelo z fotek starých plováren, které existovaly široko daleko,“ popsal Beke.

Originálně pojaté hřiště by podle vedení magistrátu mohlo přilákat i mimojihlavské návštěvníky. (21. července 2026)
Na odstranění několika drobných nedostatků má firma čas do konce měsíce. (21. července 2026)
Na odstranění několika drobných nedostatků má firma čas do konce měsíce. (21. července 2026)
Originálně pojaté hřiště by podle vedení magistrátu mohlo přilákat i mimojihlavské návštěvníky. (21. července 2026)
Originálně pojaté hřiště by podle vedení magistrátu mohlo přilákat i mimojihlavské návštěvníky. (21. července 2026)
23 fotografií

V torzu staré plovárny nedaleko hřiště se dochovaly i zajímavé detaily, třeba že číslo telefonu na vrátnici bylo tehdy 3157.

Herní prvky nově otevřeného hřiště mají podobu převlékacích kabinek či dřevěných loděk, je tam bludiště v podobě šňůr s prádlem, velké dřevěné rákosí s čibuky, v písku jsou i záchranné kruhy, nechybí skluzavky, akustické prvky ani odpočinková místa.

David Beke podotkl, že třeba písek sháněli takový, aby z něj děti mohly dělat bábovky. Zároveň aby byl měkký, kdyby do něj někdo spadl. A je rád, že bývalé hřiště rozkládající se v těchto místech už skončilo. „Bylo dožilé a trošku zoufalé z mého pohledu,“ řekl Beke.

Město za novou hrací plochu ve sportovně relaxačním areálu Český mlýn dalo 12 milionů korun, z nichž tři miliony poskytla firma Bosch. Její zástupci na úterním slavnostním otevření nebyli.

Projekt, který stojí za to udělat

Hřiště otevírali politici ODS, přesněji primátor Petr Ryška a právě radní Beke. A to bez svých partnerů z koalice za hnutí ANO a KDU-ČSL. Ze slov primátora a radního vyplynulo, že za hřištěm jsou právě oni dva.

První myšlenkou podle nich bylo, že se postaví hřiště za tři miliony od největšího jihlavského zaměstnavatele, firmy Bosch.

„Pak jsme to s Davidem (Beke) začali řešit a řekli si, že stojí za to udělat tento projekt. Rozrůstalo se to postupně. Jsem moc rád, že jsme to s Davidem dotáhli. Za mě je fajn, že je to hřiště opravdu veliké, hodí se do toho prostoru,“ uvedl primátor Ryška.

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Otevření hřiště se o měsíc zpozdilo, město ho převzalo tento týden. Po dodavateli bude vymáhat pokuty dané ve smlouvě. S odvedenou řemeslnou prací je radnice spokojená. Na odstranění několika drobných nedostatků má firma čas do konce měsíce.

Dřevostavba v podobě kapitánského můstku na dětském hřišti se dá využít i při akcích na sousedních hřištích. Je tam skatepark, pumptrack, běžecká dráha, cyklostezka i nově upravené workoutové hřiště, v zimě tam nechává město upravovat lyžařskou trať. Z nového pódia bude například možné dění v okolí komentovat. Původní dětské hřiště v Českém mlýně už podle radnice potřebovalo obnovit.

Některé části hřiště jsou zatím obehnané páskou

Originálně pojaté hřiště by podle vedení magistrátu mohlo přilákat i mimojihlavské návštěvníky. A dospělí příchozí znalí filmu Rozmarné léto mohou hledat, jaké prvky jim dílo oscarového režiséra Jiřího Menzela může připomínat. Návštěvníci by zatím podle magistrátu měli být opatrní k zeleným plochám, než povyrostou. Proto jsou ještě části hřiště obehnané páskou.

Plovárna v těchto místech spojená s řekou Jihlavou fungovala v první polovině minulého století. Na současné rozlehlé ploše nového dětského hřiště s pískem jsou různě barevné prvky ze dřeva a nerezového kovu.

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„Celé je to koncipované jako velký pískový rybník,“ řekl Beke. Na konci je níže položené suché koryto, které také slouží ke hrám. Zároveň by se do něj měla stahovat voda při tání sněhu či dešti. Bylo vytvořené proto, že se tam kvůli jílovitému podloží voda špatně vsakuje.

David Beke by uvítal, kdyby místo časem oživil soukromý provozovatel lodiček na řece Jihlavě, který by zde zároveň vytvořil možnost občerstvení. A je rád, že nové hřiště má prvky, které na běžných dětských hřištích nejsou.

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