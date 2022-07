Hygienici vyráží na tábory, na Vysočině jich zkontrolují minimálně stovku

Při svých kontrolách se hygienici zaměřují kromě jiného na nakládání s odpady a splaškovými vodami. Rovněž sledují, jaké je zásobování pitnou vodou či jak je nakládáno s potravinami. Loni hygienici na Vysočině udělali na táborech 125 kontrol.

„Nejzávažnější pochybení, která jsme s provozovateli táborů řešili, bylo například překročení limitů mikrobiologických ukazatelů ve vodě ze studny zásobující tábor pitnou vodou,“ informuje Šimon Veleba, ředitel Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice v Jihlavě.

V šesti případech jeho kolegové loni řešili problém ve stravování, jako jsou prošlé potraviny, chybná manipulace s odpady, nebylo odděleno mytí jídelního a kuchyňského nádobí, nebyla splněna povinnost informování o alergenech v potravinách, v kuchyni byla špatná provozní hygiena.

„V loňském roce jsme kontrolovali také dodržování mimořádných opatření a doporučení ministerstva zdravotnictví ohledně předcházení šíření onemocnění covid-19,“ dodal Veleba.

Oproti loňsku už nejsou pobyty dětí na letních táborech žádnými podobnými opatřeními svázány. Podle Covid Portálu ministerstva zdravotnictví je však i nadále doporučováno dbát na zvýšenou hygienu rukou a dodržování alespoň 1,5metrových rozestupů od ostatních.

Letos zatím táborníkům přeje i počasí. Po velmi slibném startu léta přišlo sice krátké ochlazení a srážky, to by se však mělo v nadcházejících dnech změnit. Meteorologové předpovídají postupné zvyšování teplot, které by měly šplhat dokonce až ke 35 stupňům Celsia.