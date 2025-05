Žďár otevře dětem na léto družiny. V Jihlavě to po zneužívání služby zrušili

„Pověřili jsme před časem ředitele našich základní škol, ať udělají předběžný průzkum, abychom věděli, jaký zájem by rodiče o letní školní družiny během prázdnin případně měli. A zpětná vazba ukázala, že by tuto možnost uvítalo 91 zájemců, což je celkem významné číslo,“ zhodnotil žďárský místostarosta Rostislav Dvořák.

Do pilotního ročníku se tak dle jeho slov zapojí všechny „základky“ ve městě, které se budou vždy po jednom týdnu střídat. Od 14. do 18. července bude dětem z prvního stupně k dispozici družina na ZŠ Komenského 2, následující pracovní týden pak pokryje škola ve Švermově ulici. Od 11. do 15. srpna budou děti docházet do ZŠ Komenského 6, další týden potom zamíří do družiny na „základce“ v Palachově ulici.

Počty žáků předběžně nahlášených pro jednotlivé termíny se podle místostarosty Dvořáka pohybují od 17 do 29 dětí. V každém týdenním turnusu mohou být maximálně tři desítky školáků. Případní opozdilci se tedy ještě mohou na zbývající volná místa informovat u vedení škol.

„V tuto chvíli máme vypracovaný jednotný přihlašovací formulář. Už jsme jej rozeslali k vyplnění a podpisu všem rodičům, kteří předtím projevili o letní družiny předběžný zájem,“ upřesnil Dvořák.

Obědy vyjdou na 105 korun

Do konce května se uskuteční informační schůzky přihlášených a následně do 13. června musejí zájemci uhradit obědy. Ty nejsou na rozdíl od školního roku dotované, takže vyjdou na 105 korun.

K tomu už ale rodiče školáků zaplatí jenom skutečně symbolický poplatek - 30 korun týdně, což dělá pouhých šest korun na den. Jedná se o poměrnou částku z obvyklého měsíčního školného za běžnou docházku do školní družiny.

Na obědy budou žáci vždy docházet do jídelny v ZŠ Švermova, v jejíž kuchyni má být strava také připravována. „Vařit týden v každé škole a shánět tam během léta zaměstnance by totiž bylo velmi neefektivní,“ podotkl Dvořák.

Pohybové aktivity i dopravní hřiště

A jaký prázdninový program děti ve školním prostředí čeká? Trávit čas budou podle počasí jak přímo v prostorách družiny při zábavních, kreativních, pohybových či vzdělávacích činnostech, tak i venku. „V každém turnusu stráví také jeden den na dětském dopravním hřišti,“ upřesnil starosta Martin Mrkos.

Přestože je letní družina určena pro žáky prvního stupně, podle Dvořáka mezi přihlášenými dětmi zatím dominují spíše školáci prvních až třetích tříd.

„Mnozí rodiče dnes mají problém děti přes letní prázdniny někam umístit, pokud není k dispozici hlídání v rodině. A různé příměstské tábory mají také jen omezenou kapacitu. Proto věříme, že tuto naši novinku lidé ocení,“ dodal místostarosta.

V Jihlavě letní družiny skončily

Podobný koncept zkoušela na Vysočině v uplynulých letech například Jihlava. Zavedla ho po pandemii covidu od roku 2022, aby ulehčila po náročném období rodinám.

Pro celé město vždy fungovala jedna spádová družina ve vybrané ZŠ, jež se po dvou týdnech střídala s jinou „základkou“. Jednotlivá zařízení zajišťovala dětem celodenní program i stravu, a to za 200 korun měsíčně, tedy částku, kterou rodiče za družinu platili i ve školní rok.

Kvůli zneužívání služby některými rodinami ale letos letní družiny v krajském městě nepokračují. Z přihlášených dětí totiž třeba třetina bez omluvy nepřišla, ačkoliv byl připraven personál i strava.

„Zákonní zástupci také často zatajovali skutečný zdravotní stav dětí,“ uvedl Radovan Daněk, mluvčí magistrátu. Někteří rodiče rovněž odmítali platit za doprovodný program - výlety, koupání i za jízdenky MHD. Magistrát proto letos rodičům školáků místo toho nabídl více letních příměstských táborů, do jejichž organizace se zapojily právě i jihlavské ZŠ.