Začala demolice tři staletí starého domu v Pohledu, ustoupí rozšíření křižovatky

Demolicí rodinného domu zahájilo Ředitelství silnic a dálnice rekonstrukci křižovatky na silnici 19 v Pohledu u Havlíčkova Brodu. Hlavní tah z Brodu na Přibyslav tu zatáčí do pravého úhlu. Křižovatka je nebezpečná, delší vozy musí přejíždět do protisměru. Práce potrvají do srpna.