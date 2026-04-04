V areálu technických služeb v Bělohradské ulici, kde právě středisko údržby zeleně sídlí, se prohánějí bagry od poloviny března. Zcela cíleně, s úmyslem strhnout letitou budovu, která ty nejlepší roky měla za sebou ihned po postavení.
„Objekt, který se nachází poblíž cyklostezky u řeky Sázavy, využívaly technické služby města od roku 1999. Do té doby zde sídlila školka,“ uvedla Jana Vránová z oddělení sekretariátu a komunikace havlíčkobrodského městského úřadu.
Stavení vybudované z dřevěných desek a prken, připomínající spíše kůlnu, znají dobře voliči. Roky tu sídlila i jedna z volebních místností.
Po všech stránkách nevyhovující
Stavení to vždy bylo jen provizorní. Přesto vydrželo sloužit po mnoho desítek let. Po takové době byla budova po všech stránkách nevyhovující. V první řadě byla pro pracovníky značně nekomfortní, ale byla i energeticky nesmírně náročná.
„Zaměstnanci střediska městské zeleně mají fyzicky velmi náročnou práci, a je třeba, aby měli důstojné pracovní zázemí. Byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli přistoupit k demolici objektu a výstavbě nového,“ vysvětlil starosta města Zbyněk Stejskal.
Dnes již bývalá jednopodlažní budova neexistuje. Je zbourána, místo je srovnáno se zemí. Na ploše vyroste nyní dům zcela nový. Bude zděný, dvoupatrový, ovšem na menším půdorysu.
„V přízemí budou dílny pro opravy techniky, kterou pracovníci městské zeleně používají. V nadzemním podlaží plánujeme umístit kanceláře a zázemí pro pracovníky. Rozšířené budou také venkovní zpevněné plochy na odstavení techniky,“ přiblížila místostarostka Marie Rothbauerová.
Stěhování začne v létě příštího roku
Nová budova je projektována tak, aby vizuálně korespondovala s přilehlým okolím řeky Sázavy. Projektanti rovněž kladli důraz na energetickou úspornost stavby. Dům bude mít na střeše umístěny fotovoltaické panely, na něž se podařilo získat dotační podporu.
Náklady na výstavbu nového sídla střediska zeleně dosáhnou v součtu 45 milionů korun včetně DPH. Dokončeno by mělo být do čtrnácti měsíců. Příslušné oddělení by se do něj mělo stěhovat v létě příštího roku.
Pracovníci údržby zeleně do té doby našli dočasné zázemí v jiných městských prostorách. Přestěhovala se rovněž technika, kterou využívají. Ta nyní parkuje hlavně na zimním stadionu a ve sběrném dvoře.