Zelený prostor v srdci Pelhřimova se mění, Děkanskou zahradu oživí protékající voda

Děkanskou zahradu považuje pelhřimovská radnice za jedno z nejcennějších veřejných prostranství v historickém jádru města. Na její obnovu, která začala před pár týdny, poputují desítky milionů korun. Jednu z hlavních rolí tam bude hrát voda. Její tok přetne část parku, přibude i studna a jezírko.

„Aktuálně se upravuje terén a řeší se přívod užitkové vody ze Strachujovských rybníků. Trasa pro potrubí je naplánovaná, teď už záleží hlavně na dodavateli, jak se s tím technicky vypořádá,“ vysvětlil pelhřimovský místostarosta Zdeněk Jaroš (TOP 09).

Právě díky vodě, pocházející ze zmíněného přirozeného přírodního zdroje, nebude muset město vodní prvky, jichž bude v reálu hned několik, napájet z běžného vodovodního řadu.

Pelhřimov zásadně promění Děkanskou zahradu, přibude i kašna s potůčkem

„Práci s vodou pojímáme jako klíčové téma: využíváme každou kapku tak, aby provoz zahrady nevyžadoval dodatečné zásobování z veřejného vodovodu,“ přiblížili autoři studie z krajinářského Atelieru Za Mák. Vodní prvky jsou podle nich navrženy napříč celým územím, a to jak původní, inspirované zaniklými motivy, tak i zcela nové.

Jednou z dominant zahrady bude historická empírová kašna, která najde své nové místo poblíž domku děkana Františka Bernarda Vaňka. Kašna totiž kdysi krášlila Růžovou ulici před židovskou synagogou v centru Pelhřimova.

V zápůjčce od potomků původních majitelů

„V roce 1932 ji odkoupením zachránili bratři Vilém a Vladislav Vlasákovi a umístili ji na svém pozemku před nově postavenými vilami v Humpolecké ulici. Město má nyní kašnu v dlouhodobé zápůjčce od pana Ladislava Vlasáka, potomka původních majitelů a vlastníka jedné z Vlasákových vil,“ objasnila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Děkanská zahrada je zeleným srdcem v samém centru Pelhřimova. Park nyní čeká revitalizace, která mu dá novou podobu. Novým lákadlem má být historická kašna a kaskáda do spodního jezírka.
Revitalizace Děkanské zahrady má stát 43 milionů. Po obnově se zpřístupní další klidová část ve městě. Takto by měl park podle zveřejněných vizualizací vypadat.
Ze zrekonstruované kašny bude voda, pocházející ze Strachujovských rybníků, stékat otevřeným kaskádovitým korytem až do obnoveného a upraveného jezírka ve spodní části zahrady. Kolem něj budou moci návštěvníci relaxovat třeba na lavičkách.

Podle Jaroše díky přítomnosti vody přibude v zahradě nejen výrazný estetický a krajinotvorný prvek. „Obzvláště v horkých letních dnech to také pozitivně ovlivní mikroklima v parku,“ dodal místostarosta. K tomu má přispět rovněž nová zeleň, jíž má v areálu výrazně přibýt. V plánu jsou nové keře, ale také trvalky, parkový trávník a zhruba 35 nových stromů.

Právě po dostatku zeleně volají i obyvatelé. „Prosím vás, ať to nedopadne jako betonový park u gymplu,“ vyjádřil se na městském Facebooku například Petr Marek.

Nové antivandal toalety i dětské hřiště

Obnova Děkanské zahrady zahrnuje i vybudování a zpřístupnění nového veřejného WC, a to v objektu pod ptačí voliérou. Záchody tak mají řešit dlouhodobý nedostatek hygienického zázemí v parku a rozšířit jejich dostupnost i v centru Pelhřimova.

„Toalety budou vybaveny zařizovacími předměty v antivandal provedení. Bezbariérové WC bude přístupné prostřednictvím systému Euroklíč,“ doplnila Unterfrancová.

Zásadní proměna čeká rovněž oblíbené dětské hřiště. „To bude zcela nové, za několik milionů korun,“ podotkl Jaroš s tím, že výměna čeká všechny stávající hrací prvky. Revitalizace parku počítá také s úpravou zpevněných ploch, modernizací mobiliáře, amfiteátru či veřejného osvětlení.

Proměna Děkanské zahrady ale přinese i její lepší průchodnost. „Spodní část parku bude sloužit hlavně jako propojka ze sídliště do centra města, lidem to usnadní a zkrátí cestu. Nová trasa bude navíc výrazně hezčí – a také klidnější,“ podotkl Jaroš v narážce na úzkou Hrnčířskou ulici, již chodci využívají nyní a potkávají se tam i s motoristy.

Úpravy budou rozdělené do dvou etap

Úpravy, jež vyjdou na zhruba 58 milionů s daní, přičemž většinu pokryje dotace, mají dle vedení města hlavně zlákat do parku návštěvníky napříč generacemi - k odpočinku, setkávání a třeba i na kulturní akce v amfiteátru.

„Jen málokteré město má takto cenný zelený prostor přímo u historického jádra. Věříme, že si obyvatelé i návštěvníci najdou do Děkanské zahrady cestu stejně přirozeně, jako je tomu dnes například v Městských sadech,“ dodal Jaroš.

Úpravy jsou dle jeho slov rozdělené na dvě etapy, aby vždy byla část území přístupná. Nyní je zavřená spodní část areálu. Zhotovitel, jímž je společnost Status stavební, by měla celou stavbu dokončit za celkem 18 měsíců.

O revitalizaci „děkanky“, která vznikla přeměnou původně soukromé zahrady děkana Vaňka a připojením několika dalších parcel, se ve městě hovoří už řadu let. Start projektu však brzdila například delší jednání o umístění minigolfu, jenž původně v parku byl a zabíral tam dost prostoru. Ten nakonec našel své místo ve sportovním areálu.

27. dubna 2026  8:56

