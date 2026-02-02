Rarita kvůli chybě města. Majitelům domů skokově klesne daň z nemovitosti

  11:58
Majitelé domů a bytů v Pelhřimově letos zaplatí na dani z nemovitosti méně než loni. Může za to neobvyklá chyba zastupitelů. Ti pro loňský rok omylem nastavili chybný koeficient pro výpočet daně a lidé platili více. Pro letošní rok proto naopak majitelům nemovitostí příslušnou částku slevili.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na poměrně raritní případ upozornila Iveta Štochlová, daňová poradkyně ze společnosti BDO při monitorování úrovně daně z nemovitosti v České republice. Případ z Pelhřimova, kde letos dochází ke skokovému snížení daně, považuje za mimořádný.

„V minulém období zde došlo k nechtěnému zvýšení místního koeficientu pro byty z 1,0 na 1,5, přestože cílem města nebylo vlastníky bytů více zatěžovat. Pro rok 2026 proto zastupitelé sníží místní koeficient pro byty na 0,5, a to jen dočasně, pouze na rok 2026,“ popsala Štochlová.

Průměrné navýšení činilo 4,28 koruny za metr čtvereční. Například u bytu o velikosti 60 metrů čtverečních to znamenalo zvýšení daně o 257 korun ročně.

Andrea Unterfrancová, mluvčí městského úřadu v Pelhřimově

Že tomu skutečně je tak, jak daňová poradkyně popisuje, potvrdila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová. „Ve vyhlášce města Pelhřimova, která měnila obecně závaznou vyhlášku o stanovení místních koeficientů daně z nemovitých věcí a byla účinná od 1. ledna 2025, došlo k administrativní chybě,“ přiznala.

Zároveň detailně popsala, co bylo špatně. Jak uvedla, v příslušné části byl omylem stanoven místní koeficient ve výši 1,5 pro takzvané ostatní zdanitelné jednotky, do nichž patří například bytové jednotky určené k bydlení, ubytovací jednotky nebo ateliéry. U těchto položek však měl zůstat koeficient původní ve výši 1,0.

Rozdíl činí 4,28 koruny na metr čtvereční

Tato chyba vedla ke zvýšení daně z nemovitých věcí u těchto jednotek v loňském roce. „Průměrné navýšení činilo 4,28 koruny za metr čtvereční. Například u bytu o velikosti 60 metrů čtverečních to znamenalo zvýšení daně o 257 korun ročně,“ sečetla Unterfrancová.

Stejnou částku by měli majitelé uspořit v letošním roce. Umožní to rozhodnutí zastupitelů naopak pro letošní rok místní koeficient u dotčených jednotek snížit. Ten bude pro letošek nižší o půl procentního bodu a bude činit 0,5. Novou úpravu už zastupitelstvo schválilo.

„Za vzniklou chybu a její důsledky se všem dotčeným občanům upřímně omlouváme,“ vzkázala mluvčí městského úřadu s tím, že nová úprava bude ale platná jen pro letošní rok. V roce příštím se místní koeficient vrátí zpět na svou původní hodnotu 1,0.

Obyvatelé Jihlavy jsou v šoku, daň z nemovitosti vzrostla na trojnásobek

„Pokud by se nejednalo o naše peníze, bylo by to vtipné. Zastupitelé schválí něco, co snad ani nečetli. Je zajímavé, že si toho nikdo nejen z nich, ale z celého aparátu na radnici včas nevšiml,“ kroutí nad chybou hlavou pan Pavel obývající v Pelhřimově sídliště podél Pražské ulice.

„Ale na druhou stranu jsem rád, jak se k tomu město postavilo. Uznalo svou chybu a pro letošní rok ji napravilo. To zase všechna čest. Zastupitelé i vedení města v tom prokázali charakter,“ dodává pan Pavel. Redakce jeho jméno zná, ale on sám si ho nepřeje zveřejňovat.

Jak lze vydělat na jaderné elektrárně

Pro rok 2026 se daň z nemovitosti v České republice plošně nezvyšuje, ani nesnižuje. Obce mají možnost ji i přes to ovlivnit právě svými koeficienty. „Obce mohou daň zvýšit, či snížit, a to buď plošně, nebo jen pro konkrétní segment, například byty, rekreační objekty či nemovitosti využívané k podnikání,“ vysvětluje Iveta Štochlová.

Čím dál častěji se stává, že obce s místními koeficienty pracují jako s jemným regulačním nástrojem. „Umí cílit na rekreační nemovitosti, garáže nebo podnikatelské objekty, případně naopak korigovat dopady tam, kde se daň stala politicky či ekonomicky neudržitelná,“ dodává Štochlová. Poplatníci tak musí více sledovat místní vyhlášky.

V minulosti si například vyhláškou výši daně z nemovitosti podstatně upravili v Dukovanech a Rouchovanech na Třebíčsku. V katastrech obou se nachází dukovanská jaderná elektrárna. Úpravou obě docílily toho, že ČEZ coby její vlastník platí na dani z nemovitosti za elektrárnu maximální možnou částku.

Když například Dukovany tuto možnost v roce 2009 poprvé využily, zaplatil jim ČEZ na dani z nemovitosti místo obvyklých tří milionů korun pětinásobek, tedy milionů patnáct. Naopak místním obyvatelům, kteří se o své domy starali, obec během roku čtyři pětiny ze zaplacené částky vracela. Tento systém, byť s drobnými úpravami, funguje dodnes.

Pro všechny, kterých se platba daně z nemovitosti týká, navíc nastalo důležité datum. „Do 2. února je třeba podat přiznání k dani z nemovitých věcí, pokud poplatník v průběhu roku 2025 nemovitost nabyl, prodal, zkolaudoval, přistavěl, změnil způsob užívání nebo nastala jiná změna rozhodná pro daň,“ upozornila Iveta Štochlová. Dnešek je tedy posledním dnem, kdy je nutné tuto změnu oznámit.

2. února 2026  11:58

