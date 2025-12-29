Tři „závodníci“ přišli na Vysočině o řidičák během pár hodin, rekordman jel 209 km/h

  13:16
Hned tři případy výrazného překročení nejvyšší povolené rychlosti řešili o uplynulém víkendu policisté z dálničního oddělení Velký Beranov na Jihlavsku. Všichni provinilci přišli na místě o řidičský průkaz. Jeden z řidičů musel navíc uhradit kauci, protože existovalo důvodné podezření, že se bude vyhýbat správnímu řízení.

Jeden z řidičů se řítil po dálnici D1 rychlostí přesahující 200 kilometrů v hodině. | foto: Policie ČR

V sobotu před půl jedenáctou dopoledne projížděli policisté po dálničním přivaděči (po silnici I/38). Hlídka se služebním vozidlem Škoda Superb v civilním provedení po chvíli zaregistrovala jízdu osobního auta s českou registrační značkou.

Cizinec na noční D1 předjel policisty víc než dvoustovkou. A přišlo ho to draho

„Řidič vozu Volkswagen projížděl kolem vysokou rychlostí, což také vzápětí potvrdil výsledek z měření. V úseku, kde je stanovena nejvyšší dovolená rychlost 90 kilometrů v hodině, projíždělo vozidlo rychlostí 146 kilometrů za hodinu,“ uvedla mluvčí vysočinských policistů Dana Čírtková.

V případě, že řidič překročí rychlost mimo obec o více než 50 km/h, není podle ní zmiňovaný přestupek možné vyřešit na místě. „Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl negativní. Každopádně muž přišel i tak o řidičský průkaz,“ prozradila Čírtková s tím, že přestupek bude dál řešit místně příslušný správní orgán.

Spěchal ve směru na Prahu

Ještě většího piráta silnic pak zaregistrovali policisté jen o několik hodin později na dálnici D1 v úseku 124. kilometru ve směru jízdy na Prahu.

„Řidič osobního vozidla Škoda Superb s českou registrační značkou projížděl úsekem, kde je stanovena nejvyšší dovolená rychlost 130 kilometrů za hodinu, rychlostí 209 kilometrů za hodinu,“ zmínila další případ policejní mluvčí.

I tento řidič měl sice negativní výsledek na alkohol, nicméně také přišel na místě o svůj řidičák.

Rušná neděle na D1. Jeden řidič letěl přes 200, druhý ještě k tomu nadýchal

Do třetice pak nedovoleně spěchal po dálnici D1 v neděli kolem osmé hodiny ranní v úseku 99. kilometru ve směru jízdy na Brno řidič Audi A6. „Radar naměřil tomuto vozidlu, které řídil cizinec, rychlost 197 kilometrů v hodině. Vzhledem k tomu, že existovalo důvodné podezření, že se bude řidič v České republice vyhýbat řízení o přestupku, byla mu na místě uložena kauce ve výši 10 tisíc korun,“ vysvětlila Čírtková.

A pochopitelně ani tento řidič už potom nemohl pokračovat v jízdě, jelikož mu hlídka odebrala řidičský průkaz. Při vysokém překročení rychlosti dává policistům takovou možnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která je účinná od 1. ledna loňského roku.

V přestupkovém řízení pak hrozí hříšníkovi pokuta až 25 tisíc korun, zákaz řízení na šest až osmnáct měsíců a v rámci bodového systému dostane šest trestných bodů.

Přítelkyni už si asi nenajdu, říká hokejista Zelenka. Po zranění je 25 let na vozíku

Tomáš Zelenka oslavil letos v listopadu 50. narozeniny. Pracuje v online...

Jako by se ten den proti němu všechno spiklo. Podobné souboje u mantinelu hokej prostě občas přináší. Bývalý hokejový útočník Horácké Slavie Třebíč Tomáš Zelenka však po jednom takovém zůstal před...

Vlak srazil u Havlíčkova Brodu na přejezdu muže, zraněním podlehl

U Havlíčkova Brodu v neděli odpoledne srazil vlak muže, zraněním podlehl. Neštěstí se stalo na železničním přejezdu ve vsi Mírovka. Okolnosti policie zjišťuje. Řekla krajská policejní mluvčí Dana...

Hluk z hlavního tahu ve vsi snížila prosklená stěna. Vede i přes starou studnu

Nová protihluková stěna v Pravíkově na Pelhřimovsku už stojí. Zejména obyvatelé...

O něco více klidu už zažívají obyvatelé Pravíkova na Pelhřimovsku. Přímo skrz malou vesnici vede frekventovaná silnice 34 na Jindřichův Hradec. Kvůli nadměrnému hluku muselo Ředitelství silnic a...

Méně aut, více komerčních prostor. Parkovací dům Icom bude jiný a později

První soukromý parkovací dům v krajském městě Vysočiny, který ve třídě...

Podle původních plánů měl v tuto chvíli už za obchodním domem Billa v Jihlavě stát soukromý parkovací dům. Stavbu sedmipatrové budovy pro více než 550 aut měla za 200 milionů korun bez DPH postavit...

Rittichovy splněné sny. Koučuje ho dětský idol. Válí a říká: Chytám i pro své kluky

David Rittich slaví výhru New York Islanders

Nevšimli si ho při draftu do NHL. Nikdy nenastoupil za nějakou z mládežnických reprezentací. Skaut klubu Calgary Flames ho objevil náhodou, když v Praze sledoval útočníka Daniela Přibyla. Přesto...

Největší problém v Jihlavě? Bezdomovci, jsme proti nim bezzubí, říká šéf strážníků

„Naše pracovní doba je 24/7, ale zohledňujeme problematické časy. Máme třeba...

Psal se rok 1997, když se Stanislav Maštera stal zástupcem ředitele Městské policie Jihlava. Od loňského března organizaci sám šéfuje. Přitom před 32 lety začínal na ulici jako běžný strážník. Od té...

29. prosince 2025

Radnice v Přibyslavi řeší, kam umístí tisíce stromů a keřů. Vznikne i nový park

V Přibyslavi a okolí sází stromy i členové sdružení Opuka. V listopadu podél...

Vedení Přibyslavi má v současné době hlavu plnou zeleně. Obrazně, samozřejmě. Město řeší, kam všude umístit tisíce stromů a keřů, jež se v něm mají vysadit coby náhrada za dřeviny pokácené při...

29. prosince 2025  9:12

Rittichovy splněné sny. Koučuje ho dětský idol. Válí a říká: Chytám i pro své kluky

David Rittich slaví výhru New York Islanders

Nevšimli si ho při draftu do NHL. Nikdy nenastoupil za nějakou z mládežnických reprezentací. Skaut klubu Calgary Flames ho objevil náhodou, když v Praze sledoval útočníka Daniela Přibyla. Přesto...

29. prosince 2025

Ptačí chřipka na Havlíčkobrodsku udeřila v dalším chovu, letos už pojedenácté

Agresivní virus. Pokud se objeví v chovu ptačí chřipka, je třeba utratit i...

Ptačí chřipka postihla další hospodářství společnosti Xaverov v Habrech na Havlíčkobrodsku. Tento rok jde v Česku o jedenácté ohnisko nákazy. Odborníci už minulé úterý utratili 35 tisíc slepic v...

28. prosince 2025  17:02

Vlak srazil u Havlíčkova Brodu na přejezdu muže, zraněním podlehl

Železniční přejezd

U Havlíčkova Brodu v neděli odpoledne srazil vlak muže, zraněním podlehl. Neštěstí se stalo na železničním přejezdu ve vsi Mírovka. Okolnosti policie zjišťuje. Řekla krajská policejní mluvčí Dana...

28. prosince 2025  15:26,  aktualizováno  16:52

Ředitelka muzea se u nás vyzná lépe než já, směje se manžel sběratelky hraček

Díky sběratelské vášni své zesnulé manželky Marty pronikl Stanislav Mužátko do...

Starožitné panenky se šrámy, prasklinami, chybějícími vlasy i končetinami, rozbité hračky, ale i nábytek a obrazy. To je jen malý výčet starých věcí, jimž dokáže dát nový život Stanislav Mužátko z...

28. prosince 2025  9:50

Méně aut, více komerčních prostor. Parkovací dům Icom bude jiný a později

První soukromý parkovací dům v krajském městě Vysočiny, který ve třídě...

Podle původních plánů měl v tuto chvíli už za obchodním domem Billa v Jihlavě stát soukromý parkovací dům. Stavbu sedmipatrové budovy pro více než 550 aut měla za 200 milionů korun bez DPH postavit...

27. prosince 2025  9:33

Obce hledají místa pro novoroční ohňostroje. Radši opečme špekáčky, radí lidé

Letošní novoroční ohňostroj v Jihlavě byl tišší než v minulosti a zřejmě...

Trochu jako skládání puzzle vypadá letos organizace ohňostrojů v řadě měst na Vysočině. Novela zákona, která na vybraných místech omezuje používání většiny pyrotechniky, jim připravila nelehký úkol....

26. prosince 2025  10:11

Sport už není prioritou, nevidomý sportovec Zmeškal se po Africe učí znovu žít

Nevidomý sportovec Ondřej Zmeškal se rozhodl posouvat hranice lidských...

Život mu už naložil tolik, že by se většina lidí pod takovou vahou určitě složila. Nevidomý sportovec Ondřej Zmeškal z Nového Telečkova na Třebíčsku je však neuvěřitelný bojovník, který se ani v těch...

25. prosince 2025  10:45

Přítelkyni už si asi nenajdu, říká hokejista Zelenka. Po zranění je 25 let na vozíku

Tomáš Zelenka oslavil letos v listopadu 50. narozeniny. Pracuje v online...

Jako by se ten den proti němu všechno spiklo. Podobné souboje u mantinelu hokej prostě občas přináší. Bývalý hokejový útočník Horácké Slavie Třebíč Tomáš Zelenka však po jednom takovém zůstal před...

24. prosince 2025

Mají narozeniny na Štědrý den. O nic nepřicházíme, říkají ti, které přinesl Ježíšek

ilustrační snímek

„Vás přinesl čáp, nás Ježíšek," směje se Blanka Říhová. Tato dáma z Havlíčkova Brodu patří mezi zlomek Čechů, kteří se narodili na Štědrý den. Nejkrásnější svátky v roce jsou pro ně často ještě...

23. prosince 2025  14:07

