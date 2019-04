Kavárnu u D1 nad Meziříčím začnou stavět až po rozšíření dálničního mostu

Záměr budovat kavárnu ovšem ještě není součástí modernizace dálničního úseku ve Velkém Meziříčí. Tu v pátek odpoledne zahájila firma Metrostav. Součástí zakázky bude i rozšíření samotného mostu Vysočina, nejvyššího na D1.

„Aktuálně se připravuje projektová dokumentace pro rozšíření odpočívky. Budova kavárny není jejím předmětem. Její výstavba bude záležitostí nájemce, kterého budeme soutěžit. Rovněž její vzhled bude z větší části záležet na zhotoviteli,“ sdělil Jan Studecký, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Stavět by se mohlo začít v roce 2022, tedy rok po dokončení rekonstrukce dálnice v tomto úseku. Cílem je podle Studeckého místo zatraktivnit pro cestující. A to umožněním výhledu jak na město, tak na samotný most Vysočina, který je technickým unikátem.

Dnes je v těchto místech pomník ze 70. let. Jsou v něm sochařem zaznamenána i jména lidí, kteří most vysoký 76 metrů stavěli.



O prvním květnovém víkendu zmizí most na Fajtův kopec

Samotná modernizace dálnice ve Velkém Meziříčí začala v pátek pracemi ve středním dělicím pásu. Zakázku za 1,58 miliardy korun dostal na starosti Metrostav. Termín stavby je do dubna roku 2021.

Obyvatelé Velkého Meziříčí už se také chystají na to, že v noci ze 4. na 5. května zmizí most přes D1 spojující město a Fajtův kopec. Objízdná trasa povede přes obec Lhotky. Nový most by měl být otevřen letos 25. října. Radnice už informovala, že tradiční pálení čarodějnic na Fajtově kopci se bude letos konat tak jako vždy.



A jak konkrétně se změní během modernizace velký dálniční most? Obří stavební dílo tvoří vlastně dva souběžné mosty o délce 426 metrů - pro každý směr dálnice jeden.

„Stávající šířka mostu Vysočina mezi svodidly je dvakrát 11,75 metru. Po modernizaci bude rozšířena na standardní rozměry dvakrát 12,5 metru,“ přiblížil Jan Studecký.

Prostor na mostě dělníci rozšíří tak, že zmenší mezeru mezi oběma mosty. Ta je nyní 1,75 metru. Po přestavbě bude jen deset centimetrů. „Při modernizaci mostu budou navařeny konzoly stávající spojité ocelové trámové konstrukce mostu. A to směrem do středu,“ doplnil Studecký.