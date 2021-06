D1 mezi Prahou a Brnem bude mít nově kvůli zvěři čtyři kratičké tunely

Je to už dvacet let, co mladého losího býka při jeho migraci z Polska do jižních Čech zastavila dálnice D1 u Humpolce. Tři dny se marně snažil najít průchod přes dálnici a nakonec se ji chystal přeběhnout. Ochránci přírody tehdy losa uspali a traktorem převezli na druhou stranu dálnice, odkud po probuzení pokračoval do jižních Čech.



Takových případů, kdy dopravní tepny přerušily přirozenou migraci zvířat, je mnohem víc. Ne vždy končí tak šťastně. Příkladem může být rok 2017, kdy pod koly auta na dálnici u Skorkova skončil vlčí samec.

Jsou to zejména dálnice, silnice I. třídy a železnice, které se stávají pro zvířata nepřekonatelnými bariérami. „Způsobuje to rozpad populací do vzájemně izolovaných prostorů,“ uvedl Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Teď by se situace měla zlepšit. Na dálnici D1 vyrůstají čtyři nové nadchody pro zvěř a Vysočina se jako partner připojila do mezinárodního projektu, který má chránit migrační koridory zvěře.

Kudy projde jelen, dostanou se i další zvířata

„Cílem projektu je dosáhnout vzájemného propojení migračních koridorů velkých savců a vytvořit podklady pro jejich ochranu. Jako cílový druh pro propojení migračních koridorů byl zvolen jelen evropský, který svými nároky zastřešuje nároky dalších druhů velkých savců, jako losa evropského, rysa ostrovida nebo vlka obecného,“ uvedl náměstek hejtmana Lukáš Vlček.

Odborníci na Vysočině identifikovali více než dvě desítky kritických míst, na nichž je zvěř ohrožena při migraci, a navrhli různé typy opatření. Mezi místy, kudy zvěř prochází a kde hrozí nebezpečí, je například území u Štoků, Vystrkova, Osové Bítýšky, ale je tam třeba i Vojslavický most.

Každá z karet kritických míst obsahuje mapu s umístěním problematického území a návrhy opatření na zvýšení průchodnosti. „Navrhovaná opatření v daných místech jsou rozmanitá. Od instalace svodidel, nebo naopak přes jejich odstranění, zvukové či světelné výstrahy až po vybudování nadchodu,“ popsal Jakub Morava z odboru životního prostředí krajského úřadu.

V současné době jsou tyto karty již zaneseny jako podklady v územních plánech. „Naším cílem bylo oslovit dotčené subjekty, což jsou především správci silniční, železniční sítě a povodí, kteří by při svých plánech měli brát v potaz, že by v daných místech měli realizovat tato opatření,“ uvedl Morava.

Ekodukty jsou v místech migračních tras zvěře

Příkladem může být plánové budování vysokorychlostní železnice, jež rozdělí republiku na dvě části. „Proto nyní projektanti musí počítat s tím, že když nám přetnou migrační trasy zvěře, musí do svého projektování zahrnout opatření, aby zvěř mohla projít. Například vybudování nadchodů, zabránění vstupu zvěře do železniční trasy,“ sdělil Jakub Morava.

Kritická místa pro migraci zvířat Kunemil, Okrouhlice, Dlouhá Ves, Peperek, Vojslavický most, Vystrkov, Humpolec, Jihlava, Štoky, Meziříčko, Petráveč, Domašov, K Březinkám, Možlava, Koutní les, Peklo, Frýdnava, Štěnice, Jámy, Lhotka, Osová Bítýška, Pánov, Koberovický most, Smilov, U Světlé, Pelestrov

Stavbou, která již počítá s migračními trasami pro zvěř, je modernizovaná dálnice D1, kde vznikají nové nadchody pro zvěř. Z toho dva jsou na Vysočině.

Místa, kde budou nové ekodukty čili nadchody pro zvířata na dálnici D1 stát, byla podle Václava Hlaváče vybrána po dlouhých analýzách. „Máme identifikované migrační koridory, kterými zvířata chodí, a nové ekodukty jsou přesně v těchto místech. Jsou to koridory, kam jsou zvířata přirozeně naváděna lesnatou krajinou. Jeden z ekoduktů, konkrétně ten mezi Humpolcem a Jeníkovem, je v místě, kde jsme před lety zaznamenali migraci losa,“ vysvětluje Václav Hlaváč. Konkrétně jde o 95. kilometr dálnice.



Druhý nadchod na území Vysočiny se staví mezi Velkým Beranovem a Měřínem na 128. kilometru. Další dva jsou v Jihomoravském kraji. „Všechny ekodukty mají být hotové letos, společně s dokončením modernizovaných úseků, v rámci nichž se budují,“ připomíná Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic s tím, že třeba vybudování ekoduktu u Humpolce vyjde na 71,5 milionu korun.

Nadchody nechají ochránci opatřit fotopastmi

„Z hlediska zvířat je dálnice neprůchodná a nyní po modernizaci bude i kompletně oplocená. Jestliže dříve fungovala jako devadesátiprocentní bariéra, teď by to byla stoprocentní. Požadovali jsme proto vybudování těchto nadchodů,“ říká Hlaváč.

„Po dokončení nadchodů plánujeme zahájit průběžné sledování zvířat. Na ekoduktech budou fotopasti,“ dodává.

K nadchodům bude zvěř navádět i oplocení kolem dálnice, které bude na mostku přecházet do plné stěny. „Ta bude eliminovat hluk i světla z dálnice, aby zvířata nebyla rušena. Plánované jsou také vegetační úpravy. V konečné fázi bude na nadchod navezena zemina a vysázeny budou keře a v menší míře i stromy,“ připomíná Hlaváč.



Podle Martina Bučka z ŘSD by v nejbližších čtrnácti dnech měl být ekodukt u Humpolce již zasypáván zeminou.