Není to naše vina, říká ŘSD o pádu stromů na D1. Chce kácet, ale nemůže

„Výskyt stromů a dřevin v ochranném pásmu dálnice žádný zákon nezakazuje. My je tam ale nechceme a už několik let bojujeme za to, abychom je mohli vykácet,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.



Za pravdu dává silničářům událost z minulého týdne, která se odehrála na dálnici D1 mezi Velkým Beranovem a Měřínem na Vysočině. Od čtvrtečního poledne tam kvůli silnému větru napadalo na vozovku několik stromů. Nakonec musela být dálnice ve směru na Brno z preventivních důvodů na 14 hodin uzavřená.

Spoustu šoférů tak napadla zdánlivě jednoduchá otázka. Proč jsou stromy k jízdním pruhům dálnice tak blízko, že pokud je vítr vyvrátí, zablokují jízdní pás přes celou jeho šíři a komunikace musí být uzavřena?

„Problém je, že v ochranném pásmu nejsou naše pozemky,“ vysvětluje Jan Rýdl. „Kdyby byly naše, tak jsou tam jen svodidla a keře. V kácení stromů nám kladou velmi tuhý odpor jednak vlastníci pozemků, ale také orgány životního prostředí,“ dodává.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) má za to, že pádům stromů lze při jejich správné údržbě předejít. „Prevence před problémy s popadanými stromy tkví v tom, že stromy okolo dálnic a silnic mají být pravidelně udržovány, což se dlouhodobě neděje,“ tvrdí Dominika Pospíšilová z tiskového odboru MŽP.

S plošným kácením ministerstvo nesouhlasí. „Jsem pro rozumnou vstřícnost v případech, kde skutečně hrozí nebezpečí. Nechceme ale dát bianco šek na plošné kácení,“ vyjádřil se ministr životního prostředí Richard Brabec.

V dotčeném úseku kolem 127. kilometru, kde stromů ve čtvrtek spadlo nejvíce, se podle policejní mluvčí na Vysočině Dany Čírtkové kácely stromy už před příchodem silného větru. Tím pádem byl les víc „otevřený“ a když přišel vichr, některé stromy popadaly.

„Nějaké stromy zůstaly stát, ale silný vítr způsobil jejich vyvrácení. Museli jsme dálnici zavřít, protože stromy bezprostředně ohrožovaly provoz a některé spadly na komunikaci,“ řekla Čírtková.

„Není to tak, že bychom něco zanedbali,“ brání se častým nařčením mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Stromy u komunikací vnímáme a vidíme jako problém. Chceme to řešit,“ tvrdí.

Podle Rýdla vzniká jádro budoucích problémů už při samotné výstavbě dálnic na zelené louce. „Máme dokonce povinnost ze životního prostředí podél nich vysadit stromy. Snažíme se tomu bránit, ale je to podmínka,“ líčí.

Dřeviny a křoviny podél liniových staveb mají podle MŽP svou nezastupitelnou roli. „Pomáhají snížit hlučnost a prašnost. Navíc aktuálně přicházíme o desítky milionů stromů, které mizí z naší krajiny v důsledku kůrovcové kalamity,“ vysvětlila Pospíšilová.

Pokud ale ŘSD navrhne nahradit stromy keři, nebude mít ministerstvo životního prostředí podle Pospíšilové námitky. „Z pohledu stávající legislativy to není žádný problém. Je to zcela v kompetenci ŘSD, které projekt navrhne. Ten pak schvalují příslušné orgány ochrany přírody,“ dodala.

Svým rozsahem byly čtvrteční problémy se stromy na dálnici dosud největší. Ale i v minulosti už se několikrát stalo, že na nejfrekventovanější české dopravní tepně musel být kvůli popadaným stromům omezen provoz. Naposledy koncem února na 42. kilometru, když strom při prořezávání spadl na projíždějící kamion, odrazil se a zavalil dřevorubce.

Mimo jiné i z těchto důvodů by ŘSD nejraději odstranilo stromy i podél všech silnic první třídy. To je ale ještě větší problém než u dálnic. Silnic prvních tříd je v republice zhruba šest tisíc kilometrů.

Popadané stromy zastavily ve čtvrtek odpoledne provoz na D1