Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

  5:52
Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u Mikulášova na 95. kilometru ve směru na Brno. Odpočívka ve směru na Prahu by se pak měla otevřít v listopadu.
Projekt na rekonstrukci oboustranné dálniční odpočívky zahrnuje její rozšíření asi o jeden hektar a navýšení kapacity stání. Práce na obou stranách dálnice směřují ke konci, jako první se otevře odpočívadlo ve směru na Brno. | foto: Ředitelství silnic a dálnic

Na odpočívadle mezi Humpolcem a Jihlavou, které je zároveň nejvýše položeným dálničním odpočívadlem v republice, už finišují poslední práce. „Na stavbě se denně podílí na šedesát dělníků,“ sdělil Jiří Veselý, mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina.

O něco dál je dílo ve směru na Brno. Tam už je dokončena gabionová stěna, která odstíní dálnici. Hotové jsou i všechny betonové odstavné plochy a obslužné komunikace s asfaltovým povrchem. Stavebníci v těchto dnech instalují dopravní značení. S úplným zprovozněním odpočívky pak ŘSD počítá v posledním srpnovém týdnu.

„Na půlce směr Praha máme takřka hotové všechny betonové odstavné plochy, pracujeme na obrubách, na systému odvodnění a pokládce asfaltových vrstev na obslužných komunikacích,“ přiblížil dění v opačném směru Veselý. Tato část se má otevřít do tří měsíců.

Instalován tu už rovněž byl elektronický systém. Ten bude nově řidiče na obou stranách dálnice informovat, kolik je na odpočívadle volných parkovacích míst. Pro plnohodnotné využití kapacity stání totiž budou obě strany odpočívky vybaveny systémem pro sledování obsazenosti a telematickým systémem pro rozřazení nákladních vozidel do jednotlivých řad. „Bude zřízen i kamerový dohled,“ dodal Jiří Veselý.

Víc míst pro kamiony. U dálnic přibude odpočívek, ty nevzhledné čeká zvelebení

Prozatím obě dálniční odpočívadla u Mikulášova fungují v omezeném režimu. Ve směru na Brno je možné zastavit pouze pro tankování. Stejné je to i ve směru na Prahu s tím, že druhý srpnový týden bylo celé odpočívadlo dočasně zcela uzavřeno. „Práce tu zasahovaly i do prostoru čerpací stanice,“ vysvětlil mluvčí ŘSD.

Přibude na pět desítek parkovacích míst

Projekt na rekonstrukci oboustranné dálniční odpočívky zahrnuje její rozšíření o přibližně jeden hektar a navýšení kapacity stání. Ve směru na Brno se kapacita pro nákladní vozy a kamiony zvýší z 15 na 20 míst, u osobních aut z 62 na 69 míst. Zcela nově budou vytvořena čtyři stání pro autobusy a další čtyři pro karavany. Ve směru na Prahu se zvýší počet míst pro nákladní auta z osmi na 28. I zde přibude po čtyřech místech pro autobusy a pro karavany.

„Při stavebních úpravách bude doplněn mobiliář, včetně zastřešených posezení. Pro rodiny s dětmi bude na straně ve směru na Brno zřízeno dětské hřiště. Pro zlepšení celkového vzhledu a mikroklima budou v odpočinkové zóně vysázeny stromy, stejně tak i v ostrůvcích mezi stáními,“ popsal další novinky Veselý.

ŘSD nechá rozšířit dálniční odpočívku u Humpolce, přibudou parkovací místa

Obě protilehlé strany odpočívky budou taktéž oploceny, a to po celém obvodu. Oplocení bude navazovat na oplocení dálnice. Celý prostor bude vybaven novým veřejným LED osvětlením. Obě strany odpočívky od dálnice oddělí gabionové stěny.

Rekonstrukce dálničního odpočívadla patří k největším investicím ŘSD do obnovy silničních těles na Vysočině v posledních dvou letech. Přijde na bezmála 200 milionů korun bez DPH. Dodavatelem díla je sdružení stavebních společností Colas a OHLA ŽS.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

