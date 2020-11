Na D1 u Humpolce v neděli skončí omezení, modernizaci čeká zimní pauza

Směrem na Prahu budou auta mezi Větrným Jeníkovem a Humpolcem jezdit v jednom jízdním pruhu od dnešního poledne do nedělních 12 hodin. Ve směru na Brno bude kvůli odstraňování dočasných svodidel a provizorního dopravního značení doprava stahovaná do jednoho pruhu od sobotních 06:30 do 18:00 v neděli.

„Termín odstraňování byl vybrán s ohledem na víkendové nižší dopravní intenzity,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.



Na D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem už je položený nový cementobetonový kryt vozovky. „Na jaře příštího roku budou provedeny pouze dokončovací práce ve středním dělicím pásu mezi kilometry 90 a 98,“ uvedl Studecký.

Na D1 mezi Prahou a Brnem budou stavbaři do konce měsíce ještě pracovat na mostech u Hvězdonic a ve Velkém Meziříčí. Na posledním opravovaném úseku dálnice mezi Koberovicemi na 81. kilometru a Humpolcem by podle ŘSD měly pro letošek stavební práce skončit do 6. prosince. Celá oprava dálnice by měla být hotová v říjnu 2021, začala v roce 2013.

Úsek mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem opravuje od loňska firma Skanska. Minulý rok práce stály 640 milionů korun bez daně, letošní zakázka je bez daně za 1,398 miliardy korun, uvedlo ŘSD.

Téměř 14 kilometrů dlouhý úsek dálnice měl původně být hotový už vloni. Stavební práce tam začaly v březnu 2018. Zakázku za 1,75 miliardy korun tehdy dostalo sdružení tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy.

Stavba ale nabrala zpoždění a protáhla se do zimy, při sněžení se tam tvořily kolony. Smlouva se stavbaři byla nakonec zrušená. ŘSD pak zakázku rozdělilo do dvou částí.