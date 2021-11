Opravuje se hráz Dalešické přehrady, snížená hladina nabízí nové pohledy

„Práce spočívají v doplnění kameniva návodního líce hráze. Termín údržby byl zvolen záměrně v podzimních měsících, kdy standardně dochází k přirozenému poklesu hladiny v nádrži,“ přiblížil Jiří Bezděk, mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany (EDU).



Právě pro EDU je totiž Dalešická přehrada zdrojem technologické vody. Zadržet jí může až 127 milionů kubíků. Přečerpávací elektrárna Dalešice pod hrází nádrže je také schopna dostat přenosovou soustavu v Česku z plošného výpadku elektřiny. Během pouhé minuty dokáže „najet“ na plný výkon 480 MW.

Říjnová údržba hráze by měla pokračovat i v následujících zhruba dvou měsících. Předběžně do 22. prosince musejí počítat řidiči rovněž s omezením při cestování po silnici mezi Slavěticemi a Kramolínem, jež vede právě po hrázi vodního díla. Provoz je tam sveden do jednoho jízdního pruhu, druhý je vyhrazený pro stavební mechanizaci.

„Po ukončení prací se předpokládá pozvolné plnění nádrže, a to v závislosti na hydrologických podmínkách zimních a jarních měsíců,“ uvedl Jiří Bezděk s tím, že se už nepočítá ani s dalším snižováním hladiny.



Zájemci mají tedy dostatek času obhlédnout přehradu v současné podobě - s odhalenými břehy a aktuálně navíc i zahalenou do pestrých barev podzimní přírody.

Dalešická přehrada Vodní dílo Dalešice bylo vybudováno v letech 1970 - 1978 v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Dukovany (EDU).

Součástí vodního díla je nádrž Dalešice s objemem 127 milionů m³, vyrovnávací nádrž Mohelno, přečerpávací elektrárna Dalešice a průtočná vodní elektrárna Mohelno.

Dalešická nádrž je využívána i k rekreačním účelům, chovu ryb, tlumení povodní a nadlepšování průtoku v řece Jihlavě. Především ale zajišťuje technologickou vodu pro EDU a vytváří spád a užitečný obsah pro práci přečerpávací vodní elektrárny Dalešice.

Mimo plnění klasické funkce akumulátoru energie - výroby elektřiny ve špičkách a odběru energie v době jejího přebytku, má svým výkonem a rychlostí dosažení jeho maxima (za 60 sekund) nezastupitelnou úlohu při regulaci výkonu celostátního energetického systému i jako okamžitá poruchová rezerva.

Po nedávných generálních opravách turbosoustrojí činí výkon celkem čtyř turbín 480 MW.

Sypaná hráz s jílovým těsněním má výšku 100 metrů, je nejvyšší hrází svého typu v ČR. Pramen: cez.cz



„Když si odmyslím léta, kdy bylo obecně málo vody během extrémního sucha, a samozřejmě i obvyklé denní kolísání kvůli přečerpávání, hladina je teď už delší dobu o několik metrů níž než obvykle. Nabízí se díky domu opravdu krásné a netradiční pohledy,“ vylíčil Milan Jahoda, kapitán výletní lodi Horácko, která patří k symbolům Dalešické přehrady.

Podle kapitánových slov je nyní možné pozorovat třeba mohutná skaliska, pařezy a kameny, které jinak bývají skryty pod vodou. Obnažená je i větší plocha pláží při březích přehrady, protáhlý ostrovní pruh pevniny u Stropešínského mostu nebo ostrov s hradiskem, archeologickým nalezištěm.

„Není to tak dávno, co byla z hradiska vidět sotva kamenná mohyla, která je na něm poskládaná. Teď se ale odhalila nejen mohyla, ale i velká plocha ostrova,“ popsal kapitán Jahoda.

Suchou nohou se mohou dostat turisté rovněž na zříceninu hradu Kozlov, jenž se stává za vyššího stavu vody „nedobytným“ ostrovním sídlem. V současné době se však k pozůstatkům hradu ze 14. století dostanou výletníci pohodlně po souši.

Tajemství přehrad Sledovat další díly na iDNES.tv

Výletní sezonu ukončily komentované plavby

Během hlavní sezony brázdí výletní loď Horácko nádrž den co den, teď na podzim ale vozí návštěvníky už jenom o sobotách a nedělích. Uplynulé víkendové dny byly - s výjimkou několika speciálních listopadových a prosincových akcí - letos posledními, kdy bylo možné nalodit se na palubu. Plavby byly i komentované.

„Lidé se dozvěděli informace nejen o místech, která jsou z lodi vidět nyní, ale i o tom, co tam bývalo dříve, v době, kdy ještě údolí nebylo zaplavené přehradou,“ nastínil kapitán Jahoda.

Proměny výše hladiny, vzhledem k přečerpávacímu režimu provozu elektrárny, k Dalešické přehradě neodmyslitelně patří. Aktuální stav vody v nádrži činí zhruba 374 metrů nad mořem. Dosahován byl i v některých předešlých letech, v závislosti na hydrologických podmínkách daného roku.

„Dalešická elektrárna je přečerpávací vodní elektrárnou, která slouží především k vyrovnávání energetických špiček v průběhu dne. Výkon ani provoz elektrárny tedy není výškou hladiny nijak omezen,“ připomněl Jiří Bezděk s tím, že loni elektrárna překonala rekord - dosavadní největší roční výrobu elektřiny 526 939 MWh, jíž bylo předtím dosaženo v roce 2015.