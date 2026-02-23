Manévry na Dalešické přehradě. Zřejmě se nevynořil policejní potápěč

Podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka probíhá na Dalešické přehradě pátrací akce. „U vodní nádrže Dalešice aktuálně zasahují všechny složky IZS v rámci pátrací akce,“ sdělil zatím bez dalších podrobností.
Podle zdroje redakce se z vody při jiném zásahu nevynořil policejní potápěč. Policie informaci nepotvrdila. Není ani jasné, jaký jiný zásah se na přehradě děl.
Pátrání směřuje do nejhlubší části přehrady, k hrázi nedaleko Kramolína. Přehrada Dalešice je nejhlubší vodní nádrží v České republice, maximální hloubka dosahuje až 85 metrů.
„Byli jsme požádáni, abychom kvůli pátrání zastavili provoz vodní elektrárny,“ sdělil mluvčí dukovanské jaderné elektrárny, pod níž Dalešická přehrada spadá, Jiří Bezděk.
Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému - policisté, hasiči i záchranáři. „Byli jsme přivoláni k součinnosti s policií. Máme na místě jednu posádku,“ krátce sdělil mluvčí záchranné služby na Vysočině Petr Janáček.
Informace o pátrání nemá ani místní samospráva. „Ani nevím, že tu nějaká taková akce probíhá. Nikdo nás neinformoval,“ podivila se starostka Kramolína Jiřina Štefaňáková.
